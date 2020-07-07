Veysel Tipioğlu’nun elinde sihirli değnek mi var?

Mesleğe başladığım ilk yıllarda Kocaeli Gazetesi’nin polis muhabirliğini yapıyordum. Heyecanlı ve keyif veren bir işim vardı.

O dönemler tüm emniyet mensuplarını tanırdım. Gece gündüz beraberdik. Operasyona da giderdik, Olimpiya’da okey oynamaya da…

Kocaeli’ye birçok il emniyet müdürü geldi ve görev sürelerini tamamlayarak gittiler. Hareketli dönemler yaşadık, mafyacılığın hat safhada olduğu günleri de gördük, akar yakıt kaçakçılığının revaçta olduğu günleri de…

25 yıla yakın bir süredir bu meslekteyim, uzun bir dönem polise en yakın durumda çalıştım ama ben böyle bir emniyet müdürü daha önce görmedim.

Evet, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’ndan bahsediyorum.

Göreve başladığı günden itibaren faili meçhul cinayetleri çözmeye başlayan Tipioğlu ve ekibi, adeta geçmişten bugüne temizlik seferberliği yapıyor.

Benim muhabirlik yaptığım dönemlerde takip ettiğim ve failleri belli olmayan cinayet olayları, bugünlerde birer birer çözülüyor.

Veysel Müdür, Kocaeli’ye atandığında kendisini ziyaret etmiştik. O ziyarette de faili meçhul cinayetlerin çözümü noktasında çalışacaklarının sinyalini vermişti. Ancak bu kadar başarılı olabileceklerini sanmıyordum. Çünkü ne kadar çok süre geçerse deliller ve tanıklar o kadar deforme olur…

Kocaeli polisi kısa sürede 5 faili meçhul cinayeti çözerek tarihinin rekorunu kırdı.

Neydi o cinayetler?

· Kartepe ilçesinde, elleri ve ayakları iple bağlanıp, dövülen, öldürülen kişinin failleri…

· 18 yıl önce kardeşi tarafından öldürülen Ercüment Ç.’nin failler…

· Karamürsel’de 8 Kasım 2008 tarihinde, yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen işitme engelli Bülent Erdem'in, babası tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması…

· Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili faillerin yakalanarak cezaevine konulması

· Ve son olarak 2002 yılından beri kayıp olan Körfezli Müteahhit Mustafa Yılmaz’ın yakılarak öldürüldüğünün ortaya çıkması ve katil zanlılarının yakalanması.

Vallahi bütün bunların başarılması ya şansa dayalı mucizeyle mümkün olabilir ya da sihirli bir değnekle…

Kimse kusura bakmasın, neredeyse bir ömür önce işlenmiş cinayetleri ortaya çıkartan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, tüm övgüleri hak eden bir devlet memuru. Kendisini kutluyorum. Faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin aileleri adına da kendisine teşekkür ediyorum. Keşke her ilin, her kurumunda Veysel Tipioğlu gibi bir yöneticisi olsa…

Korsan avı devam ediyor

Korsan servis araçlarıyla mücadelede belki de en başarılı il Kocaeli…

En başarılı il olmamızın nedeni ise kontrollerin ve denetimlerin sıkı olması, gelen ihbar sayılarının fazla olması. Kocaeli Servis Araçları Odası tarafından birkaç yıl önce başlatılan proje ile özel bir ekip her gün korsan servis avına çıkıyor. Emniyet güçlerinin ve UKOME’nin de desteklediğiyle yapılan korsan avları sayesinde yüzlerce araç bağlandı.Böylelikle, belgesi eksik olan, şartlarını yerine getirmemiş olan, denetime tabi olmayan güvensiz araçlar trafikten menedildi. Böylelikle oda üyesi olup tüm zorunluluklarını yerine getiren servis araçlarının değeri ortala çıktı. Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı, “Denetimlerimiz devam ediyor. Dün Başiskele Bingo önünde yapılan denetimde, korsan servis taşımacılığı yapan araçlara işlem yapıldı. UKOME denetim birimine ve Kocaeli Emniyeti Sivil Trafik Ekibi’ne emeklerinden dolayı, esnafımız adına teşekkür ederiz” dedi.

Tavşantepe Caddesi’nden çöp şikayeti

İzmit Tavşantepe Caddesi üzerinde yapılan yol çalışması nedeniyle bazı hizmetler aksıyormuş.

Bölge sakinlerinden bir vatandaş, Whatsapp İhbar Hattımızdan bize ulaşarak, çöp konteynırlarının alınmadığını söyledi. 24 dairelik apartmanlarının önünün küçük bir çöp deposu haline geldiğini söyleyen vatandaş, “3 gün boyunca çöpümüz alınmadı. Telefon açarak rica ettik ve çöplerimiz ondan sonra alındı. Aynı durumu tekrar yaşadık. Şimdi de aramamıza rağmen çöplerimiz alınmadı” dedi.

Hafta sonu Kandıra sahillerinden 250 ton atık toplandı

Pandemi nedeniyle kısıtlamalı bir hayat yaşıyoruz. Toplumun geneli hijyen kuralları çerçevesinde yaşamını idame ettiriyor. Gerekmedikçe sokağa çıkılmıyor, temastan kaçınılıyor ve hijyene hiç olmadığımız kadar dikkat ediyoruz. Ama bütün bunlara rağmen Kandıra sahilleri yine dolup taşıyor.

Geçtiğimiz yıl kadar olmasa da insanlar, sıcak havadan kaçıp denize girerek serinlemek istiyor. Covid sürecinde evinde hapis olanlar, yaz sıcağında o günlerin acısını çıkartıyor. Bu duruma anlayış gösterebiliriz. Ancak bir hafta sonunda Kandıra sahillerinde 250 ton çöp toplamak nedir ya…

Bu nasıl bir temizlik anlayışıdır. Herkesin ortak kullanım alanı olan plajlar bu şekilde kullanılmamalı. Lütfen biraz daha dikkat.