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Makale Yazısı-07 Tem 2020 - 20:00

Ekonomik kriz sosyal bunalıma sürüklüyor!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Önceki gün Sözcü Gazetesi’nde Mehtap Özcan Ertürk imzasıyla bir haber vardı…

Dikkat çekiciydi…

Ekonomik krizin insanları sosyal bunalıma sürüklediği ifade edildi…

Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum;

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“Türkiye OECD içinde genç işsizlik oranı en yüksek 4’üncü ülke.

Gençlerin içinde yer alacağı yeni bir kalkınma programı hazırlanması gerektiğini ifade eden ekonomist Dr. Murat Kubilay, aksi takdirde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhranın sosyal bir bunalıma dönüşeceği uyarısında bulundu.

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Türkiye'de istihdam yaratamayan büyüme yıllar itibarıyla işsizliği en önemli sorunlardan biri geline getirdi. Gençlerin işsizlik sorunu bütünüyle ümitsizliğe dönüştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi işsizlik verilerine göre, Türkiye'de her 4 gençten 1'i işsiz.

İŞSİZLİK PROBLEMİ

15-24 yaş grubunda yüzde 25 seviyesinde olan genç işsizlik oranı, Türkiye'yi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en yüksek genç işsizliğe sahip dördüncü ülke konumuna taşıyor. Listenin ilk üçünde ise Yunanistan, İspanya ve İtalya yer alıyor.

Genç işsizlik probleminin ülkenin gerçek “beka” meselesi haline geldiğini ifade eden ekonomist Dr. Murat Kubilay hazırladığı politika notunda iş koşullarından ötürü umutlarını ve ülkeye olan inançlarını yitiren gençlerin “sosyal bir bunalımın” eşiğinde olduğuna dikkat çekti.

SOSYAL BİR BUNALIM

Gençlerin içinde yer alacağı; insan odaklı ve istihdam öncelikli yeni bir kalkınma programı hazırlanması gerektiğini ifade eden Kubilay, “Aksi takdirde Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhran sosyal bir bunalıma dönüşecek, gençlerin işsizlik sorunu bütünüyle ümitsizliğe bürünecektir” uyarısında bulundu.

5.6 MİLYON GENÇ BOŞLUKTA

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İstanpol), Dr. Murat Kubilay'ın hazırladığı “Türkiye'de Genç İşsizliğine Yönelik Politika Önerileri” raporunu yayınladı. Raporda iktisadi büyümeye rağmen 2012 yılı sonrasında işsizliğin gittikçe artan bir problem haline geldiğine dikkat çeken Kubilay, toplumda “ev kızı” olarak ifade edilen ve işsiz sayılmayan genç kadınlar ile istatistiklerde “ücretsiz aile işçisi” olarak tanımlanan ve istihdamda sayılanlara rağmen Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında dördüncü sıraya yerleştiğini belirtti. Raporda, 15-29 yaş arasındaki gençlerin 5.6 milyonunun (% 32) ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığına, bu oranın genç kadınlarda yüzde 42.4'e kadar çıktığına dikkat çekildi.

GENÇLER KYK BORÇ YÜKÜNÜ TAŞIYAMIYOR

 Yurtiçinde 1 milyon 156 bin, yurtdışında öğrenim gören 30 bin genç Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) geri ödeme yükümlülüğü bulunan kredi alıyor. KYK borçlarını ödeyemeyenlerin sayısının 5 milyona, bu nedenle haciz edilmiş genç sayısının ise 280 bine ulaştığı tahmin ediliyor. KYK borçları ile gençlerin hayata sıfırın altında başladıklarına değinen Dr. Murat Kubilay, “Düşük ücret ve enflasyonla borçlar giderek artıyor. KYK yükü bütünüyle silinmelidir” ifadelerini kullandı.

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Haberi okudunuz…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi işsizlik verilerine göre, Türkiye'de her 4 gençten 1'i işsiz…

Bir de pandemi sürecinde işsiz sayısı daha da arttı…

Yukarıdaki uyarılar dikkate alınmalı diye düşünüyorum…

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Sağlıkçılar, Başkan Büyükakın’a kırgın!

Gazetemize mail gönderen bir okurumuz, sağlıkçıların ücretsiz ulaşımının kaldırıldığını belirtti… Gelen mailde, “ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, koronavirüs tehlikesi süresince tüm sağlıkçılara ücretsiz ulaşım sözü vermişti. Ancak temmuz itibariyle hala koronavirüs tehlikesi devam etmesine rağmen, verilen söz unutuldu ve ulaşım ücretli hale getirildi. Bu duruma tepki gösteren sağlık personelleri "belediye otobüsleri ücretsiz olarak devam etmeli, Denizli, Konya, İzmir vb. şehirlerde ücretsiz ulaşım hala devam ediyor.. Sayın Başkan verdiği sözü unutmamalıydı ”diyerek, Başkan Büyükakın’a çağrıda bulundular.

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Bayram ikramiyesi ile koyun bile alınamıyor

Hatırlanacağı gibi CHP, seçim öncesinde emekliye bayram ikramiyesi verileceğini vaat edince, AKP hemen bu öneriyi apar topar devreye soktu ve 2018 yılında, bayram ikramiyesi olarak emeklilere 1000’er lira vermeye başladı… Yapılan hesaplamalara göre, 2018 yılındaki 1000 lira ile kurbanlık koyun alınabiliyordu… Ama aradan 2 yıl geçti, her şeye zam geldi, ama bayram ikramiyeleri yerinde saydı… CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyu Meclis’e taşıdı… Gürer, emekliler için verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması konusunda hazırladıkları Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına ulaştırdıklarını açıkladı.

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Gürer, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay’ın bu yıl öngördüğü rakamlar dikkate alındığında emeklilerin, ikramiyeleriyle kurbanlık bile alamadıklarının belirlendiğini ifade etti. Bir kurbanlık koyunun ortalama 1300 TL ile 1500 TL arasında olduğuna işaret eden Gürer, “Emekliler, kendilerine verilen 1000 TL’lik bayram ikramiyeleriyle ne kurbanlık alabiliyorlar ne de çocuklarına ve torunlarına bayram harçlığı verebiliyorlar” diye konuştu. Bakalım Gürer’in çabası sonuç verecek ki, emeklilere bayram ikramiyesi yükseltilecek mi?

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Donanma Mahallesi yeni üstgeçide kavuştu

Gölcük Donama Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan üst geçit halkın hizmetine açıldı.  Üst geçit iki yakayı birbirine bağlayacak. Yeni üst geçidin zemini, belediye binası önünde bulunan üst geçitte olduğu gibi kaymayan malzeme ile kaplanarak olası bir kayganlığın önüne geçilmiş oldu. Vatandaşlar, memnun…

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En düşük emekli aylığı 3.500 lira olsun!

Emekli aylıklarına yapılan yüzde 5.75'lik zamma emekli sendikasından büyük tepki geldi. Tüm Emekliler Sendikası, yılbaşından bu yana temel tüketim mallarına yüzde 50'lere varan oranlarda zam yapılmasına rağmen emekliye sadece yüzde 5.75 oranında zam verilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Yüzde 5.75’lik zamla emeklilerle adeta dalga geçildiğini belirten emekli sendikası, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya yükseltilmesini istediler. Şu bir gerçek, Türkiye’de gerçekten de emekli aylıkları, yerlerde sürünüyor…

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Sokağa çıkma yasağı cezasını mahkeme iptal etti!

Sokağa çıkma yasaklarında, birçok kişiye ceza kesildi… Adana’da mahkemenin verdiği karar, çok konuşulacağa benziyor… Adana'da polis sokağa çıkma yasağını delen vatandaşa 789 TL para cezası kesti. Vatandaş konuyu yargıya taşıdı. Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği Hıfzısıhha Kanunu'na göre idari para cezalarının kolluk kuvvetleri tarafından kesilemeyeceğini anımsatarak kesilen para cezasını iptal etti. Yasalara göre polis ihlal tutanağı tutuyor cezayı valilik veya kaymakamlık kesebiliyor. Sokağa çıkma yasaklarında ceza alanlar, Adana örneğindeki gibi mahkemelere başvurabilir…

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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