İhaleyle yaban keçisi katliamı

Bugünlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’mızla ne kadar övünsek az.

Topluma hizmet ederken o kadar ayrıntıya iniyorlar, o kadar ince düşünüyorlar, devletin kasasını o kadar çok kolluyorlar ki, hayret edersiniz.

Anlatayım…

Kahramanmaraş’ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde, 8 yaş üzeri 3 yaban keçisi yaşıyormuş.

Saha görevlileri titiz bir çalışma sonunda bunu tespit etmişler, durumu amirlerine söylemişler.

Amirler, yetkililere rapor etmiş.

Yetkililer de Ankara’ya bildirmiş.

Bakanlık üst düzey yöneticileri; “8 yaş üzeri 3 yaban keçisi” sorununu çözmek üzere toplanmışlar, bu keçilerin avlanması için “ihale açılmasına” karar vermişler.

Bir keçinin “av bedeli” de belirlenmiş.

13 bin lira…

Üç keçi için devletin kasasına girecek toplam av bedeli, 39 bin lira…

Ehh, fena değil!

Tabii bu tutarın bir kısmı da “ihale ilanı” bedeli olarak ödenecek.

Geriye ne kalıyor, bilmem.

Neden av ihalesine çıkıldığı da açıklandı.

8 yaş üzeri yaban keçilerinin “telef olma riski” varmış.

“Nasıl olsa telef olacaklar, bari avlanılmasına izin verelim, devletin kasasına para girsin” diye düşünmüşler.

Görüyor musunuz, bakanlık üst düzey yöneticileri ne kadar ince düşünüyorlar, devletimize para kazandırmak için nasıl da kırkı kırk yarıyorlar.

“Efsane” olamadı, sonunda “gazoz” oldu

O başkan…

Yıllarca “Efsane olacağım” diye ortalıkta dolaştı durdu, ama sonunda baktı ki “efsane” olamıyor, “gazoz” olmaya karar verdi.

O, artık “tescilli gazoz”!

Televizyonlardaki “Gazoz olma, efsane ol” reklam spotuna hiç mi kulak vermedi, bilmem.

“Gazoz” işte… Nasıl akıl etsin?

Vizyonu “karbonatlı su” kadar!

Kim mi o başkan?

Merak etmeyin, o başkandan, o gazozcu “gazoz başkan”dan yeri geldikçe sıkça söz edeceğiz.

İş bilenin, kılıç kuşananın…

Bu söz, “Vadi Besicilik” firmasının sahibi Cezmi Çiçek için söylenmiş olmalı.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyoruz ya…

Cezmi Çiçek, yıllardır sürdürdüğü “kurbanlık” organizasyonunu hemen yeni şartlara göre düzenledi.

Günlerdir de bunun reklamını yapıyor:

“Siz kurbanınızın kesimini evinizde canlı yayınla izlerken, biz kurbanınızı evinize getiriyoruz…”

Müşteriye sunulan hizmet şöyle:

*Vadi Besicilik’ten kurbanlık aldınız…

*Geçen yıllarda olduğu gibi, kurbanı kestirmek için Vadi Besicilik’in kurban kesim yerine gitmek zorunda kalmayacaksınız…

*Evinizde oturacaksınız, kurbanınız kesilirken firma görevlileri sizinle görüntülü telefon bağlantısı kuracak…

*Kurbanı keseni “vekil” tayin edeceksiniz, duanızı edip kurban kesimini izleyeceksiniz…

*Sonunda kurban eti istediğiniz şekilde parçalara ayrılıp paketlenerek evinize teslim edilecek.

Ne kadar pratik değil mi?

Virüs salgını nedeniyle, kurban kesim hizmetini böylesine pratik hale getiren Cezmi Çiçek’e “İş bilenin, kılıç kuşananın” denmez de ne denir?

Basının gücü

“Basın bir erk değil, bir özgürlüktür. Unutmayalım, hak ve özgürlükler iktidardan daha güçlüdür.”

Bu görüş, Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu’na ait.

Beğendim, sizinle paylaşmak istedim.

2 görüş

*”Hiçbir siyasal iktidar bu ülkenin meslek kuruluşlarını kendi yedek gücü yapamamıştır. AKP iktidarı da bunu başaramayacaktır. Meslek kuruluşları bu uygarlık ve demokrasi mücadelesini kazanacak, bu toplumun yüz akı olmayı sürdüreceklerdir. “Dr. Erdal ATABEK

*”Otoriter yönetimlerde korku egemendir. Ama bu korku, iki yanlı bir korkudur. İktidarın gazabına uğramaktan korkanların korkusu ve iktidarını kaybetmekten korkanların korkusu… Bu iki korku birbirini besler, büyütür ve sonunda toplum çürür.” Thomas HOBBES (İngiliz Siyaset Felsefecisi)