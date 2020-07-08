Üzülmez-Araç birlikteliği, ‘ölü-doğumdur’…

Söylenenler yenilir yutulur cinsten sözler değildi…

Hani hoşgörü, pişmanlık, özür gibi lafların arkasına sığınılabilir ama…

Bu öyle böyle değil…

Yöneticisiniz…

İş insanı olarak itibarınız var…

Hatta demokratik haklarınızı kullanıp liste de yapıyorsunuz…

Sonra, kavga ettiğiniz başkan, o sözler yokmuşçasına sizi yönetim listesine yeniden alıyor…

Hüseyin Üzülmez’i de…

İsmail Araç’ı da çok eskiden beri iyi tanırım…

Ama şaşkınım…

“Siyasette olur böyle şeyler” diyebilseniz bile bunu ben kabullenmem…

Hele hele böyle efsane bir kulüpte, bu kesinlikle olacak şey değildir…

Kocaelispor’un bu saatten sonra huzura ihtiyacı var…

Üzülmez tavrını koymuş…

Araç da yönetimde diklenmiş ve fikir çatışması, olmaması gereken boyutlara taşınmıştır…

Bu saatten sonra bu ikiliden ortak bir iş çıkarmak mümkün değildir…

Ha bana derseniz Erdoğan-Bahçeli de birbirine neler söyledi ama şimdi kanka oldular…

O siyasetin işi ki onu da kabullenmiyorum…

Kocaelispor için böyle bir yeyi ise hiç kabullenemiyorum…

Dedim ya…

Her ikisi de tanıdığım, sevdiğim ve tasvip etmediğim yönleri olan insanlardır…

Keşke İsmail Araç, yapısını bildiğim için hiç istemememe ve yüzüne de bunu dürüstçe söylememe rağmen, kendi başına çıkıp, bir liste yapsaydı…

Bundan daha iyi bir görüntü olurdu…

İnşallah yanılırım…

Ama yanılmazsam…

Hatırlatırım…

Yönetim ciddi iştir…

Takım içinde kavga olur…

Ama yönetimde asla…

Hele hele Kocaelispor yönetiminde…

Bu fotoğrafla 3 ciltlik kitap yazılır…

Kocaelispor…

Halkın Takımı…

Kah kah kah…

Hangi halkın takımı ya…

Milleti kandırdınız…

İşte halkın takımı…

İstemese de direksiyonda Tahir Büyükakın başkan var…

Hüseyin Üzülmez de, başkan…

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı iken futbola dinamit koydu…

Siyasilere kulüp başkanlığını yasakladı…

Dinleyen var mı ?..

Kağıt üzerinde Üzülmez başkan…

Gerçekte ise Büyükakın…

Akhisar’ın bile resmi sponsoru, Akhisar Belediyesi oldu…

Kaldırın şu yasağı ve komediye son verin…

Helâllik almak öyle kolay mı ?..

Yönetim kurulunda toplanın, herkesten helâllik isteyin, teşekkür edin, tamam…

Bence bu kadar kolay olmamalı…

Yönetim kurulunda bazıları helâllik vermedi…

Çok iyi biliyorum…

İsimleri bende saklı…

Kendi takdirleridir elbette…

Beraber bir savaşım verildi…

Yumruklar konuştu…

Boğazlar sıkıldı…

Sonunda yasak kalktı, takım 14 puan farkla 2.Lig’e yükseldi, rekor üstüne rekor kırıldı, tarihinin istatistiksel olarak en başarılı 2. Takımı oldundu…

Ama Üzülmez’den ricam göreve devam etmeseniz bile, bu yönetimi onore etmelisiniz…

Siz yokken bile, kahramanca dövüşenleri ben iyi biliyorum…

Köşe bucak saklananları da…

Hele şu kupa şölenimiz bir bitsin…

Hepimiz konuşuruz…

Para vermeyen yönetime girmemeli…

Bundan böyle, hani memur olurken mal beyanı verir gibi, yönetime girenler de, ne kadar vereceğini, tahmini bütçesini yönetime sunmalı, yönetim de bunu şeffaflıkla yayınlamalı…

Para hazır ve zaten geliyor…

Üç-beş kuruş destek verecekseniz, bunu da bilelim, sonra kavga çıkmasın…

Bakın kavgalara, hep sıkışık zamanda para istendiği zaman çıkıyor bu kavgalar…

Paranıza kıyamıyorsanız…

Yönetime de girmeyeceksiniz…

Kocaelispor yöneticisi olmak öyle kolay bir şey değildir…

Buradan ilân ediyorum…

Yönetime girip, para sözü verip de vermeyenin, yakasına yapışacağız…

Basının da görevi bu değil mi ?..

Haksızlığın hesabını sormak…

Yönetime ‘Para verip gireceğim’ diyen para vermezse, bu ifşa edilmelidir…

Büyükakın ‘kara göründü’ dedi…

Kocaeli Büşükşehir Belediye Başkanı Tahir Byüükakın, bir kez daha gerçekçi yaklaştı, siyasi rant yatırımı yapmadı, “Benden bu kadar, başınızın çaresine bakın” dedi…

Elbette…

80 milyon Karaosmanoğlu verdi…

50 milyon Büyükakın…

Otoparklar…

Daha ne istiyorsunuz ?..

Bitti…

Kara göründü…

Bundan sonra yalnızsınız…

Görelim bakalım sizi…

Öhö, öhhööööööö… Yazdıklarımın hepsi onaylandı…

Pandemi öncesi…

Yani yaklaşık 5 ay önce…

Üzülmez devam edecek…

Yeni dönemde de Selahattin Dinçel olacak…

Diye yazmıştım…

İnanmadılar…

İşte durum ortada…

Bir aksilik olmazsa…

Üzülmez de devam, Dinçel de…

Ha Üzülmez olmazsa, Dinçel hiç olmaz…

Bu da bir gerçek…

O haberleri bana, daha o zaman kim mi verdi ?..

Kaynak söylenmez…

Söylersem…

ÜZÜLÜR…

Onu üzmem…

TFF’yi ve Özdemir’i mahkemeye vermelisiniz !..

Öyle ya da böyle…

Oynanacak ya da oynamayacak…

Birileri mağdur oldu…

Olmaya da devam edecek…

Hatta şampiyon ilan edilen Kocaelispor bile…

Zaman kaybı oldu…

Masraf oldu…

Gelecek seneyi etkileyecek gecikmeler yaşandı…

Bunun için…

Fransa’da olduğu gibi…

TFF ve Özdemir mutlaka mahkemeye verilmeli, tazminat davaları açılmalı, kulüpler hakkını almalı…

O koltukta öyle rahat oturulmaması gerektiği bilinmeli…

Bundan sonrakilere de ders olmalı…