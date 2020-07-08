Gaz ve elektrikle soyuluyoruz!..

Anayasamızda “SOSYAL DEVLET” olduğumuz yazıyor!

Bir Sosyal Devlet’te, vatandaşın “temel ihtiyaçları” devlet tarafından karşılanır ya da desteklenir.

Oysa bu ülkede, başta SU olmak üzere ISINMA ve AYDINLANMA ihtiyaçları, özellikle dar ve orta gelirli aileler için altından kalkılması zor ve ağır bir yük haline geldi.

Yaşamakta olduğumuz Corona virüs döneminde bile özellikle elektrik ve doğalgaz faturaları daha da ağırlaştı.

Önce bir hatırlatma;

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ, özelleştirme kapsamına alındı ve 2004 yılında TEDAŞ bünyesinde 21 elektrik dağıtım şirketi kuruldu! Sonra da bu şirketler, özellikle siyasal iktidara yakın şirketlere satıldı!

Örnekleyelim; İstanbul Avrupa Yakası ile İç Anadolu ile Bursa ve çevresi “Cengiz-Limak ve Kolin” arasında pay edildi. Bu şirketler, kamu ihaleleriyle tanınan şanslı şirketler!

Karadeniz Bölgesi Çalık Grubu’na satıldı!..

Üstelik, satış bedellerinin tamamına yakını KAMU bankalarından sağlanan kredilerle ödendi!

Gerekçe olarak; “elektrikte rekabet gelecek, böylece hem kalite artacak hem de fiyatlar ucuzlayacak” diye anlattılar!..

Elektrik dağıtım işi özel şirketlere devredildikten sonra “daha kaliteli hizmet ve daha uygun faturalar alıyor muyuz?”

Elektrik kesintileri en büyük sorunumuz.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın açıklamalarına göre;

ihtiyaca uygun altyapı hizmetleri verilemiyor. İşinin ehli, deneyimli teknik adamların çoğu işten çıkarılmış, deneyimsiz ucuza çalışan elemanlar alınmış.

Sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle evlerimizdeki beyaz eşyaların olağan ömürleri kısalıyor, arızalanıyor.

Peki, elektrik faturalarımızda tüketici lehine bir “ucuzluk” var mı?

Tam tersine, gittikçe artan elektrik faturaları altında vatandaş eziliyor…

İşin bir diğer yönü şu; “Elektrik dağıtımı zarar söz konusu olamayacak bir iş” olarak belirtiliyor. Ancak, ne oldu nasıl olduysa elektrik şirketleri kredi borçları yükseliyormuş!

Bu arada, “sanayide elektrik talebi düşüyor.” Bu ne demek? Bu ülkede sanayi üretimi geriliyor!

Elektrik şirketlerine geçtiğimiz 10 yıl boyunca milyarlarca lira TEŞVİK verilmiş!

Örneğin; elektrik santrallerine yüzde 12.5 doğal gaz indirimi yapılırken, vatandaşın faturalarına zam üstüne zam geldi! Örneğin; 2018-2020 Ocak aralığında meskenlerde elektrik yüzde 58, doğal gaz yüzde 60 zamlanmış!

Elektrik dağıtım şirketleri talep ettikleri için “YAZ SAATİ UYGULAMASI” sürekli hale getirildi! Böylece elektrik tüketimi artırıldı!

Bedelini, VATANDAŞ ödedi!..

2019’da petrol ve dolarda artış olmadığı halde elektriğe 3 kez zam yapılmış!

2015’de başlatılan uygulama ile şirketlerin reklam, ağırlama, sosyal sorumluluk, danışmanlık, konferans, mahkeme gibi masrafları vatandaşın faturalarına yükleniyor!

Bir de, “kayıp-kaçak bedeli” vatandaşa ödetiliyor!

Elektrik dağıtım işi birilerine RANT KAPISI olurken, vatandaş için ÇİLE KAPISI oluyor!

Avrupa’daki en pahalı doğal gaz ve elektrik faturalarını vatandaş olarak biz ödüyoruz!

Türkiye Doğal gaz Dağıtıcıları Birliği’nin (GAZBİR) açıklamasına göre, vatandaşın ödeyemediği gaz borcu 2 milyar liraya ulaşmış!

Sözün özü; gaz ve elektrik faturaları ile dar ve orta gelirli vatandaşların ümükleri sıkılıyor!

Farkında mıyız?