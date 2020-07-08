“Okuma- yazma bilmek” mi? “Okur- yazar olmak” mı?

Hep karıştırılır.

Oysa iki kavram arasında dağlar kadar fark var.

“Okuma-yazma bilmek” başka.

“Okur-yazar olmak” başka.

Birinci kavram, basit bir becerinin anlatımı…

Yani, falanca kişi okuma ve yazmayı biliyor.

Önüne bir şey konduğu zaman, okuyabiliyor…

“Adını yaz” dendiğinde, yazabiliyor.

Bu yönüyle baktığımızda, Türkiye nüfusunun yüzde 95’i okuma ve yazma biliyor.

Peki, “okur-yazar olmak”, ne demek?

Düzenli gazete, kitap ve dergi okuyorsan; eline kalem alıp gördüklerini, duyduklarını, düşüncelerini yazıya döküyorsan; sen bir “okur-yazar”sın.

İşte ikisinin arasında böylesine “dağlar kadar” fark var.

Türkiye’de “okuma-yazma bilenlerin” oranını yazdım, yüzde 95.

İşte geriye kalan yüzde 5, “okur-yazar” oranımız.

Yani düzenli kitap, gazete ve dergi okuyanların; gerektiğinde duygu, düşünce ve gözlemlerini yazanların toplam nüfus içindeki varlığı sadece yüzde 5!

Türkiye’nin acı gerçeği bu!

Özellikle ülkemiz yöneticileri, “Nüfusumuzun yüzde 95’i okuma yazma biliyor” diye övünürler.

Bence “okuma yazma bilme” oranının yüzde 95 olmasının hiçbir önemi yok.

Okuyup yazmadıktan sonra, “okuma yazma bilmenin” ne anlamı olabilir ki?

UNESCO verilerine göre, Türkiye, “kitap okuma oranında” dünyada 86’ıncı sırada.

Yoksul Afrika ülkeleriyle aynı kategorideyiz…

O derece!

Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu’na göre ise Türkiye’de kitap, ihtiyaç listesinin 235’inci sırasında.

Yani ihtiyaç listesinin “olmasa da olur” bölümünde.

Özetle…

Kitap, gazete ve dergi okumak, Türk toplumunun günlük yaşamında yok!

Okumayan insan, araştırmaz.

Okumayan insan, ilerisini düşünmez.

Okumayan insan, daha iyinin peşine düşmez.

Bu nedenle, çektiğimiz sıkıntılarda ülkemizde okur-yazar sayısının azlığının payı büyük!

Duruşma değil, sanki orta oyunu…

Tarih, 2 Temmuz 2020…

Danıştay 10.Dairesi…

“Ayasofya” duruşması var.

Yani o gün Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmamasına karar verilecek.

Ayrıntıya gerek yok, can alıcı noktasını yazayım.

Savcı, dosya ile ilgili mütalaasını okuyor, bitirirken “derin bir görüş” ortaya koyuyor “Cumhurbaşkanının takdiridir” diyor.

Demek istiyor ki, Ayasofya’nın yargılık bir işi yok, açmak istiyorsanız açın.

O arada Cumhurbaşkanlığı avukatları devreye giriyor:

“Karar, mahkemenin takdiridir…”

Duruşma karşılıklı toplaşmalarla 30 dakika kadar sürüyor, sonunda mahkeme, kararı 15 gün sonra açıklama kararı alıyor.

Nasıl ama?

Bu duruşma, ülkemizde hukuk sisteminin nasıl işlediğinin tipik bir örneği!

Borçla yaşamanın rahatlığı mı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçenlerde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı’nı devralırken bir konuşma yaptı, dedi ki; “Avrupa, tarihinin en zor durumunda. İflaslar olacak, şirketler kapanacak, işsizlik artacak…”

Ülkemizi yönetenler ise böyle bir endişe içinde değil.

Bahar havası estiriyorlar, umut pompalıyorlar.

“Şahlandık uçuyoruz” havası yayıyorlar.

İyi de, Almanya “bilim, teknoloji, üretim, ihracat” gücü en yüksek olan ve “borç veren” bir ülke.

Türkiye ise “bilim, teknoloji, üretim, ihracat” gücü oldukça düşük ve “borç alan” bir ülke…

Almanya Başbakanı Merkel gelecekle ilgili kötümser, bizimkiler ise iyimser.

Bunun sebebi; “bakış körlüğü” mü, yoksa sürekli borçla yaşamanın rahatlığı mı?

Hangisi?

Biliyor muydunuz?

Cuma namazları dışında Türkiye’deki camilerdeki doluluğun yüzde 2 olduğunu…

2 görüş

*”Başkalarının hatalarından ders alın. İnsan, bütün hataları yapacak kadar uzun yaşayamaz.” TOLSTOY

*”Eğer bir ülkede kimileri Abdülhamit’e sataşıldığı için ekran karartıyorlarsa, bilin ki bunlar geçmişin değerlerini kendilerince savunmak değil, geleceğimizi de Taif zindanlarıyla (Suudi Arabistan’da bulunuyor) bezeli bir karanlığa mahkûm etmek amacıyla hareket ediyorlardır.” Ali SİRMEN