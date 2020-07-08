Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nden cevap geldi!

Sevgili okurlar… Önceki gün “keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” başlıklı bir yazı yazdım… Yazımda AKP’li belediyelerin Hizmet-İş Sendikası’na geçmesi için baskı yaptığını, o sıralar Hizmet-İş Sendikası’nın mutlu olduğunu, 31 Mart seçimleri sonrasında CHP’nin İzmit Belediye Başkanlığını kazanmasıyla, işçilerin Hizmet-İş Sendikası’ndan Genel-İş Sendikası’na yöneltildiğini yazmıştım…

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, yazıma cevap gönderdi…

Bazı konularda yanlış bilgilendirildiğimi belirterek, şunları söyledi,

“Değerli Mesut Akbulut abim, öncelikle geçen İzmit Belediyesi için yaptığım basın açıklamasını yayınladığın için teşekkür ediyorum.

Ancak açıklamanın başında yazdığın yazının bazı kesimlerinde eksik bilgiden kaynaklanan yanlışlıklar var.

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1. Ak Parti kuruluşu 2002, ilk belediye seçimlerine girişi 2004… Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesinin kurulması 1993… 2004’e kadar Hizmet İş, Kocaeli’de belde ve ilçe belediyelerin 3/2 yakınında örgüttü.

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2. 2004 yılında Ak Parti Saraybahçe Belediyesini kazandı, ancak bizim bir örgütlenme teşebbüsümüz olmadı, o günkü belediye başkanı zaten öyle bir derdi yoktu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Hanım gibi ideolojik veya antidemokratik değilmiş.

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3. 2009 yılında kanunla 5 beldede belediyeler bir araya gelerek İzmit Belediyesi oluşturuldu. Bekirpaşa bld , Kuruçeşme bld ( hizmet iş).. Saraybahçe, Akmeşe, (Gene-İş ) Alikahya ( Belediye-İş), o gün yapılan örgütlenmede işverenin taraf tutması olmadı, yetki çalışma bakanlığı yorum ile Genel İş Sendikasında kaldı. 2012 yılında tekrar bir denememiz oldu, hatta o gün belediye başkanı, Genel İş hafif destek olduğunu bizim o gün yapmış olduğumuz basın açıklamalarında mevcut.

2015 yalında 3 denememiz sonucu çoğunluğu sağlayarak yetki aldık. Eğer baskı yapmışsak eski Genel İş Şube Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve birçok temsilci bizim sendikaya nasıl üye oldular.

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4. 2009 yılında Büyükşehir Belediyesinde Hizmet İş Sendikası olarak örgütlenerek yetki alındı, ancak Ak Parti, 2004 yılında Büyükşehir Belediyesi’ni kazandı ve 5 yıl her fırsatta CHP destek açıklaması yapan Belediye İş Sendika yetkili idi.

Sizin de hatırlayacağınız gibi 2011 yılında bazı işveren vekillerinin hizmet iş tasfiye ve Belediye İş destek vererek örgütlenme çalışması yapıldığını herkes gibi sizde takip etmişsiniz.

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Değerli Mesut Akbulut abim...

İzmit Belediyesi Bekaş AŞ. daha önce sendikalaşma yoktu, 2018 yılında tüm işçileri üyeliğini biz yaptık.

Keşke Genel İş Sendikası örgütlü iken, bu işçiler sendika üyeliği yapılsaydı.

Belediyelerde siyasi değişik yaşandığında bazen sendikal değişiklik de söz konusu olabilir. Biz birçok ilde CHP - HDP belediyeleri kazandığında bugün İzmit’te yaşadığımız gibi hem memur, hem de işçileri kendi yandaş sendikalarına tehdit ile geçirdiklerine çok tanık olduk. Bunu da normal olmasa bile hadi normal karşılayalım.

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Bizim itirazımız;

1-) Kendine devrimci diyen taban örgütlenmesinden, işçi sınıfı lafını ağzından düşürmeyen her fırsatta bizleri sarı sendika diye lanse edenler, hiç utanmadan CHP ve HDP siyaset yapmayı normal görmesi, ve örgütlenmeyi işverene havale etmesidir. Benim herhangi bir partiye bırakın delegeliği, üyeliğim dahi yok, ancak bir sendika başkanı bir siyasi partinin kurultay delegesi oluyor, bunu da örgütlü olduğu belediye başkanın talimatı ile yapıyor, hala sarı sendika işverene yakın sendika biz oluyoruz.

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2-) İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım milletvekili iken, aynı zamanda partisi her fırsatta, Ak Parti’nin antidemokratik uygulamaları, işçilere yapılan haksız uygulamalar, işe alımlarda liyakat, kazandığı da 1 işçi dahi atmayacağın, vs felan dem vuruyordu.

Ancak İzmit Belediyesi kazanınca, eski söylemlerinin hepsinin siyasi şov olduğunu, işçilere verdiği hiç bir sözü tutmadığı, tüm işçileri Ak Parti militanı gibi gördüğüne şahit olduk, İzmit eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Halil Vehbi Yenice, zamanında, birçok müdür ve şef CHP mensubu olmasına rağmen, görevine devam etmesi, Genel İş Sendikası, Ak Parti aleyhine yerel ve ulusal bazda siyasi duruş sergilemesine rağmen 11 yıl Genel İş Sendikası ile çalışmasını değerlendirdiğimizde, kimin antidemokratik, kimin ideolojik saplantılarında kurtulamadığı, kimin kendi düşüncesinde olmayanlara hayat hakkı tanımadığı ortaya çıkıyor. Benim birçok tanıdığım siyaset yapan CHP üst düzey arkadaşım var. Ama hiç biri Fatma Hanım gibi ideolojik saplantılı değil.. Teşekkür ediyorum.”

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Tarafsız bir gazeteci olarak Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’un yazıma verdiği cevabı sizinle paylaştım…

Ersoy, kendi tarafından yazıma cevap verdi…

Yazıda söze geçen Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlarının da konuyla ilgili açıklamaları olursa, bu köşeden yayınlarım.

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Sivrisinekler hangi kan grubunu seviyor?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç.Dr. Zekai Kutlubay, sivrisineklerle ilgili ilginç bir açıklama yaptı… Kutlubay, “Sinekler, kullanılan ilaçlara karşı direnç kazandı… Mevcut ilaçlar onları öldürmüyor ve sayıları artıyor” dedi… Kutlubay, kan gruplarıyla da ilgili bilgi vererek, ürettikleri bir salgı nedeniyle sivrisineklerin ‘0’ kan grubundakileri daha çok ısırdığını, ‘A’ kan grubundakileri ise daha az ısırdığını söyledi… Gerçekten de ilginç bilgiler… Anlaşılan, bu yıl da sivrisineklerden çok çekeceğiz…

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Vatandaş borcunu borçla döndürüyor

CHP Meclis Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporunda, salgın nedeniyle vatandaşların borcunu borçla ödediği belirtilerek, “Bankalara olan borçlar 19-26 Haziran haftasında 16.5 milyar lira daha artarak 700 milyar lira sınırını aştı” denildi. 26 Haziran itibarıyla 700.6 milyar liraya tırmanan bu borcun 587 milyar lirası tüketici kredilerinden, 113.5 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklandığı belirtildi… Gerçekten de vatandaşlar, borcunu borçla kapatmaya çalışıyor… İşsizlik çoğaldı… Zamlar peş peşe geliyor… Yaradan yardımcımız olsun…

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DEVA Partisi’nin Avukatlık Kanunu!

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında açıklama yaptı…

DEVA Partisi şunları istiyor…

1. Söz konusu düzenlemenin bir an önce TBMM Genel Kurul’undan geri çekilmesinin,

2. Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin demokratik ve adil bir yapılanmaya kavuşturulması adına yeniden bir çalışma başlatılmasının,

3. Yapılacak değişikliklerin, baroların ve sivil toplum örgütlerinin görüşünün de alındığı, kamuoyunda şeffaf bir tartışmanın yürütüldüğü demokratik bir sürecin ardından tekrar TBMM gündemine getirilmesinin,

4. Baroların yönetim kurullarının nispi temsil sistemine göre belirlenmesi yani her ilde baro başkanlığı seçimine katılan grupların aldığı oy oranında baro yönetiminde temsil edilmesi gerekliliğinin,

5. Türkiye Barolar Birliği’nin ise baroların üye avukat sayısının dikkate alındığı adil bir delege sistemiyle yeniden yapılandırılmasının önemini kamuoyunun dikkatine arz ederiz.

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