Karamürsel de markasını oluşturdu…

Pehlivanları, sepeti derken bir marka daha oluşturan Karamürsel Belediyesi, bu kez de hayli iddialı. Şeftali aromalı Karamürsel Gazozu markasını alan başkan İsmail Yıldırım, gazozu kısa süre içerisinde marka haline getireceklerini söylüyor.

Bir kaç hafta kent gündeminde kalmayı başaran gazozun ülke çapında yayılması ve tutulması hedefleniyor.

Bunu başarır mı başaramaz mı bilinmiyor, ama bu kadar yol alınması bile bir başarı diye düşünüyorum.

Karamürsel ve gazoz ne alaka diye düşünürken, birileri bunun hayalini kurmuş, altyapısını oluşturmuş ve gündem getirmişse tebrik etmek gerekir.

Önemli olan eldeki imkanları değerlendiremeyip bu anlamda bir irade ortaya koyamayanların sorgulanmasıdır ki bunun başında da Kartepe geliyor.

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Adeta altın yumurtlayan tavuk olan Kartepe, sadece doğal güzellikleri ile anılıyor.

İlçe olduğu günden bu yana insan eliyle ortaya çıkartılmış bir tane değeri yok.

Un var, şeker var, yağ var ama bundan helva yapabilecek bir usta olmadığı için yerinde saymaya devam ediyor.

Toprakları verimli, kaynakları zengin olan Kartepe’de birkaç dokunuşla neler yapılmaz ki?

Başiskele, Gölcük, Kandıra, Karamürsel gibi ilçeler son yıllarda bir şekilde adından söz ettirecek markalar üretebiliyorsa, Kartepe’nin bu anlamda çok geride olması neyle açıklanabilir?

Allah’ın yarattığı güzellikler de olmasa, bu yapı ve anlayışla Anadolu’nun kırsalındaki kuş uçmaz kervan geçmez beldelerden bir farkımız olmayacakmış!

Ne bir kent konseyi, ne bu anlamda sivil toplum kuruluşları, ne de dertli olan vatandaş olmayınca günler de boşa akıp gidiyor.

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Karamürsel Belediyesi, 40’dan fazla gazoz markasının olduğu bir piyasada gazoz ile iddialı bir çıkış yapıp gündeme gelebiliyorsa, hepimizin bundan ders çıkartması gerekiyor.

Algı ile icranın farkını İsmail Yıldırım gibi belediye başkanları bu millete gösteriyor.

O yüzden sosyal medya paylaşımları ile sosyal belediyeciliği birbirine karıştıran başkanların daha da dikkatli olması gerekiyor.

İnsanlar artık fotoğrafa değil, icraata bakıyor.

Yapabiliyorsanız icraat sınıfı geçerseniz, aksi yöntem ve davranışın artık ilgi görmediğini de bilmek gerekiyor!