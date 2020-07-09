Koronavirüs krizi nasıl fırsata çevrilir?

Koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Bunun yanı sıra hayat da normalleşiyor. Koronavirüsle ilgili birçok kurum çeşitli raporlar hazırlanıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan Covid-19 raporu, ilgi çekici. Raporda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin mevcut ekonomik yapılarının karşı karşıya kaldığı tehditlerin yanı sıra Türkiye ekonomisinin pandemi sonrası muhtemel durum tahlilleri yapılıyor.

FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR Mİ?

Her krizin ortaya çıkardığı ağır sorunların yanında fırsatlar sunduğuna da işaret edilen raporda, şu önerilerde bulunuluyor: “Pandemi sonrası oluşacak yeni ekonomide ve çalışma hayatında gelir ve istihdam kayıpları olmaması hedefinin yanında, Türkiye’nin bütün dünyanın yaşadığı bu krizden avantajlı çıkabilmesi için kamu ve özel kesim el-ele vererek akıl ve güç birliği yapmalı. Türkiye bu noktada Avrupa’nın ve bölgenin üretim üssü olmayı hedeflemeli.”

İŞSİZLİK SORUNU DOĞABİLİR

Türkiye’nin son birkaç yılda yükselme eğilimi gösteren işsizlik oranında genel artış ve özelde de yüksek genç işsizlik oranlarıyla böyle bir küresel krize girmesinin krizin olumsuz etkilerini arttırabileceği uyarısı yapılıyor. Çalışmada Türkiye’nin 2019 sonu itibarıyla OECD ülkeleri arasında genel işsizlik oranında Yunanistan ve İspanya’nın ardından üçüncü, genç işsizlik oranında da Yunanistan, İspanya ve İtalya’nın ardında dördüncü sırada yer aldığı hatırlatılıyor ve şu uyarı yapılıyor:

“Türkiye’de genel işsizlik oranının yüksek olmasının yanında, Türkiye’nin gelişmiş ekonomilere göre genç bir nüfus yapısına sahip olması da dikkate alındığında, işini kaybetme riskini nispi olarak daha fazla taşıyan, her şeyden önce iş piyasasına girerek bazı dezavantajlara sahip olan genç işgücünün yaşadığımız süreçte, özellikle önümüzdeki dönemde durumunun ciddiyet arz ettiğine şüphe bulunmamaktadır.” İşsizlikle mücadele için alınan tedbirlere de değinilen raporda ücretsiz izin döneminde çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 TL ödeme yapılması ve kısa çalışma ödeneğinin önemli tedbirler olduğu vurgulanıyor.

TEDBİRLER VE ÇÖZÜMLER

Pandemi sebebiyle oluşan krize karşı alınacak tedbirlere ve sunulacak çözümlere de değinilen raporda, bu süreçte kamu kesiminin özellikle sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki öneminin daha iyi anlaşıldığının altı çiziliyor. Raporda, kamunun alması gereken tedbirler konusunda şu önerilerde bulunuluyor: “Covid-19 pandemisine karşı ve sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, koordine ve takip etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Pandemiye Karşı Önlemler, Planlama ve Koordinasyon Birimi oluşturulmalı. Ayrıca ‘Pandemi Sonrası Ekonomik Yapılanmaya İlişkin Tedbirler’ konulu bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de yayınlanmalı. Hijyen ve istihdam gibi konuları da içerecek bu genelge, tüm bakanlıklara, kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarına ve meslek örgütlerine, tüm ilgili kesimlere şamil olacaktır.”

Kamunun düzenleyici rolüne ilave olarak denetleyici rolüne de atıfta bulunulan raporda, “Önümüzdeki dönemde önemi çok daha artacak denetim, tarafların, ilgili kesimlerin, işverenlerin, çalışanların ve özellikle meslek kuruluşlarının da katılımıyla konunun eğitici boyutunu öne çıkararak gerçekleştirilmeli. Bu alanlarda gerekli normlar ve standartlar, birincil ve ikincil yasal düzenlemeler yapılmalı” önerilerinde bulunuluyor.

PANDEMİ SONRASI KOCAELİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan Covid-19 raporunu yukarıda okudunuz… Kocaeli, sanayinin kalbi durumunda. Yukarıdaki öneriler ve uyarılar, doğal olarak Kocaeli’deki sanayi kuruluşlarını ve vatandaşları da ilgilendiriyor… Pandemi öncesinde İŞKUR Kocaeli Şubesi rakamlarına göre, Kocaeli’de 90 bin civarında işsiz vardı… Pandemi sonrası bu sayının ne kadar olduğunu kestirmek zor… Pandemi sonrası kriz iyi yönetilmezse, işsiz sayısı daha da artacak…

Kocaeli Sporu Sevenler Derneği!

Büyükşehir Belediyesi, Eski Perşembe Pazarı alanı otoparkını gelir getirmesi için Kocaelispor’a verdi… Buraya para aktarılması için bir dernek kuruldu… Derneğe önce Kocaelispor’u Sevenler Derneği kondu… Sonra diğer spor kulüpleri otoparktan pay isteyince, derneğin ismi Kocaeli’de Sporu Sevenler Derneği kondu… Son bir değişiklik yapıldı ve derneğin tam ismi KOCAELİ SPORU SEVENLER DERNEĞİ oldu… Yani anlayacağınız kafa karıştırıcı bir olay… Derneğin ismi ne olursa olsun, sonuçta paralar Kocaelispor’a aktarılacak…

Varan geri döndü

İsim hakkı icradan satılan Türkiye'nin en eski seyahat firmalarından Varan yeniden faaliyete geçiyor. Varan 2020 yılı sonuna kadar 700 kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor. İlk etapta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli seferlerle yeniden yolcularına hizmet vermeye başlayacak. Varan’ı çocukluğumuzdan beri biliriz. Varan’ın gelmesi, rekabeti artıracak.

Siyah maske yasağı!

Bir süre önce uzmanların pandemiyle kullanımı artan siyah maskelerin koruyucu özelliğinin olmadığını ifade etmesi üzerine Hakkari Devlet Hastanesine de siyah maskeyle girişler yasaklandı.. Tamam da madem koruyucu özelliği yok, bunu tamamen yasaklayın.

Bayram ikramiyesi 1500 lira olmalı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatarak, “İktidarın önünde iki önemli sınav var. Birincisi, emeklinin bayram ikramiyesine zam meselesi. İkincisi ise, yap-işlet-devret kapsamındaki köprü ve otoyolların verdikleri sözün gereği olarak ücretsiz olup olmayacağı. Yakında göreceğiz” dedi.

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Emeklilere verilen bayram ikramiyesi 2018 yılından beri hiç zam almadı. Haziran 2018'de emekli olan vatandaşın 1000 lirası 700 TL olmuş durumda. Eğer 2018’de yılından beri bayram ikramiyelerine enflasyon oranında zam gelse idi, şimdi bayram ikramiyesi 1400 lira civarında olacaktı… Hükümet, emeklilere bir kıyak yapıp, bayram ikramiyesini 1500 liraya çıkarmalı…

En güçlü pasaport hangi ülkenin?

Ajans Press’in, Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Böylelikle Japonya’nın 191 yer ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur, üçüncü sırada ise Almanya ve Güney Kore’nin olduğu saptandı. Türkiye ise listenin 55’inci sırasına yerleşirken vizesiz gidebileceği yer sayısının 111 olduğu kaydedildi. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 109 ülkeyi kapsadığı görüldü. Listenin en son sırasında yer alan ülke ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan olduğu belirlendi.

Türkiye, enflasyonda 14. sıraya yükseldi

Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 12.62’ye çıktı. Bu sonuç, dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında Türkiye’yi 14’üncülüğe yükseltti. Türkiye’den yüksek çift haneli enflasyona sahip ülkeler Güney Sudan, Sudan, Arjantin, Liberya, İran, Haiti, Etiyopya, Özbekistan, Angola, Zambiya ve Sierra Leone olarak sıralanıyor. Sierra Leone’den sonra da Türkiye geliyor.