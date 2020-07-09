İlçe sağlık müdürleri ve başhekimler değişebilir

Sağlık sisteminde, ilçe sağlık müdürleri, hastane yöneticileri ve başhekimler sözleşmeli olarak bu görevlere getirilir ve 2 ya da 2,5 yıl içerisinde sözleşmeleri son bulur. İl sağlık müdürlüğü bu süre sonunda ya aynı kişilerle sözleşme imzalar ya da yeni atamalar gerçekleştirir.

Bu kural il sağlık müdürleri için de aynıdır. İl sağlık müdürlerinin sözleşmesi ise direk bakanlık tarafından imzalanır. Hatta geçtiğimiz hafta Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, bakanlığa davet edilerek sözleşmesi yenilenmişti. Güven tazeleyen Ergüney, şimdi süresi biten sağlık görevlileriyle sözleşme imzalayacak.

14 Temmuz’da süresi dolacak olan pek çok başhekim, hastane yöneticisi ve ilçe sağlık müdürü bulunuyor. 14 Temmuz’da süreleri dolan sağlık çalışanlarının sözleşme tarihi Eylül ayına kadar ertelenmiş. Kulağımıza gelenlere göre de bu dönem büyük bir değişim yaşanacak. Hem Covid süreci hem de uzun süre aynı görevde kalanların durumu değerlendirilerek yeni görevlendirmeler yapılacak.

Sağlık kulislerinde konuşulanlara göre İl Sağlık Müdürlüğü bu dönem genç dinamik bir ekip oluşturmak istiyormuş.

Tempoya ayak uydura bilecek bir yapılanmaya gideceğini duyduğumuz sağlık yapılanması, bu dönem sil baştan oluşturulabilir. Önümüzdeki süreçte yeni sağlık yöneticilerinin kimler olacağını hep birlikte göreceğiz.

O geleneksel fotoğrafın 5’incisi bugün çekilecek

Şehrin ortasından gecen tren yolunun 2000 yılında kaldırılarak yerine Yürüyüş Yolu’nun oluşturulmasını simgeleyen tarihi fotoğraf 20 yıl sonra yeniden çekilecek. Her 5 yılda bir çekilen fotoğrafın 5’incisi bugün saat 14.00’da Fevziye Cami Yürüyüş Yolu üzerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla yeniden çekilecek. Covid dönemine denk gelen fotoğraf çekimi sayesinde yaşanılan bu pandemi süreci yıllar sonra da hatırlanacak.

CoffegaCafe, Körfez’de açılıyor

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi Körfez Kent 4. Etap’ta hizmete girecek olan CoffegaCafe Kahve Dünyası ve Restaurant için bugün bir tören düzenlenecek. Ufuk Mansuroğlu tarafından işletilecek olan mekânın açılış saati 14.00 olarak belirlendi.

“Eylül ayında ikinci el düşecek”

Hyundai Fertan Oto Satış Müdürü Erdal Yavaş, ikinci el piyasasının nasıl ve neden yükseldiğini anlattı. Önümüzdeki aylarla ilgili tahminlerde yapan Yavaş, ikinci el piyasasının anlamsız yükselişinin Eylül ayında sona erip düşüşe geçeceğine dikkat çekti.

Son günlerin en revaçta konusu haline geldi otomobil fiyatlarının yüksekliği…

Konuyla ilgili görüşünü aldığım uzman arkadaşım Erdal Yavaş, durumu şöyle özetledi, “Otomotiv sektöründe, biten yılın sonunda bir sonraki pazarın hedefleri belirlenir. Tüm üreticiler ve distribütörler bu pazara göre pozisyon alır. Hatta o yıl piyasaya çıkacak olan modeller bile yılın başında belirlenir. Bu yıl hızlı başlayan sektör 3 aylık Covid arasından sonra insanları özel araç kullanmaya, toplu taşımadan uzaklaşmaya, evde kapalı kaldıkları günleri gezerek telafi etmeye itti. Bunlara birde kredi teşvikleri eklenince, insanların araç alım kararları öne alınmış oldu. Böylelikle piyasada bir satış patlaması yaşandı. 4 ayda satmayı planladığımız araçları bir ayda sattık. Haliyle araçlar tükendi. Sıfır araç almak isteyip bulamayan tüketici 2. ele yöneldi. 2. el kullanıcısı da kullandığı aracı, piyasanın çok çok üstüne satmaya başlayınca da bu kişiler sıfır araç almaya yeldi. Bu kısırdöngü piyasayı kilitledi. Ama benim öngörüm eylül başında 2. el otomobiller eylül ayı başında düşeceği yönünde” dedi. Erdal Yavaş, 2. el piyasasının anlamsız yükselişini ise şu espriyle özetledi, “2. el araca gücü yetmeyen herkesi plazamıza bekliyoruz”

Çocuğunun çocuğu sana kahve getirirse…

Kimi zaman mesleğiyle kimi zamanda esprili hayat görüşüyle hatırladığımız, Avukat Raif Kandemir, dede olmanın nasıl bir duygu olduğunu yeni yeni anlıyor. İlk göz ağrım dediği torunu ile iyi anlaşan Dede Raif, geçtiğimiz günlerde torunu Miray Elif’in elinden bir kahve içmiş. Dede olma hissini tam anlamıyla yaşadığı o günü ölümsüzleştirip, çektirdiği fotoğrafı da sosyal medyasından yayınladı.