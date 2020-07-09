Karamürsel Yelken Marina kötü durumda…

Büyük paralar harcanarak yapılan ancak mendireğinin hatalı yapıldığı, mendireğin oturduğu kazıkların birbirinden uzak olmasından dolayı fırtınanın içeri girmesi sonucu teknelerin battığı Karamürsel Yelken Marina çekek kısımları harabe halinde.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan marinanın beton iskele kısımları kafeteryalarca oturma alanı olarak kullanılmakta. Ancak yüzer iskelelerin kullanılabildiği dar alandaki tekneler yeni fırtınalarda batma tehlikesi geçiriyor.

Marina içindeki deniz altında balçık oluşmuş. Deniz üstü pislikten geçilmez durumda.

Uzun zamandır onarılmayan alandaki iskele ve yanlarda bulunan yürüyüş yollarının tahtaları fırtınalardan kullanılamayacak hale gelmiş durumda.

Çocuklara bireysel düşünme ve cesaretin kazandırıldığı aynı zamanda da ekip çalışmanın öğretildiği yelken sporunun can damarı Karamürsel Yelken Kulübü destek alamadığı için çaresizlik içinde.

Karamürsel Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi onaracak dediği, Kocaeli Büyükşehir’inde ilgilenmediği iskeleler kötü durumda olduğu gibi, kızaklı büyük kapısı yerinden kopmuş büyük tehlike yaratmaktadır. Her an çocukların üzerine düşecek durumda.

Karamürsel’in en güzel yerinin mezbelelik hali Karamürselliler tarafından üzüntü ile karşılanmakta.