İzmit-Kandıra Yolu yine mi yattı?

Bu işte bir iş var.

Bu işte bir terslik var.

Bu işte bir kısmetsizlik var.

İzmit-Kandıra arasında duble yol yapımı, sanki yine “yılan hikâyesine” döndü gibi.

“Gibi” diyorum, çünkü henüz “icraat” yok.

Bu konuda yıllardır aldatıldığımız için artık yoğurdu üfleyerek yiyoruz.

Kafamızda hep “soru işareti”!

Acaba… Acaba…

İzmit ve Kandıra halkı, yıllarca nasıl uyutulmuştu?

Bu “yılan hikâyesi” 5 yıl öncesine, 2015 yılına dayanır.

*“İzmit-Kandıra arası duble yol olacak” dediler…

*“İhale ettik” dediler…

*“Yakında başlanacak” dediler…

*Temel atma töreni düzenlediler…

Bekledik, inşaatın başlamasını saf saf bekledik…

Aradan yıllar geçti, o yola bir kazma dahi vurulmadı.

Dalga geçtiler bizimle, hepimizle dalga geçtiler.

Sonunda anladık ve gördük ki, olup biten her şey “hayali”!

Neler yaşanmıştı?

“Kandıra Yolu” ile ilgili yaşananları tarih vererek özetleyeyim size.

Özetleyeyim ki, bu yol yapımının nasıl “yılan hikâyesi”ne döndüğü daha iyi anlaşılsın.

*AKP milletvekilleri, İzmit-Kandıra yolunun “duble yol” haline getirileceğini yıllarca anons ettiler. AKP’nin önemli projelerinden biriydi bu yol.

*8 Ekim 2015 tarihinde duble yol ihalesinin yapıldığı açıklandı. Açıklandı, ama “ihaleyi hangi firma aldı, ihale tutarı ne, çalışmalar ne zaman başlayacak”, arkadaşlarımız çok uğraşmasına rağmen bu soruların cevaplarını bulamadı. Sadece “ihale yapıldı” bilgisi vardı elimizde.

*İhale yapılmıştı, ancak çalışmalar bir türlü başlamıyordu. Ortada ne ihaleyi alan firma vardı, ne de firmanın bir şantiyesi. Bir yıl böyle geçti.

*Nihayet, “19 Kasım 2016 tarihinde duble yolun temeli atılacak” müjdesi verildi. Sevindik… Gecikme de olsa çalışmalar başlayacaktı.

*Ve belirtilen tarihte tören gerçekleşti. Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan oradaydı… Dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık oradaydı… Dönemin Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu oradaydı… Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu oradaydı… Dönemin AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan oradaydı… Dönemin AKP milletvekilleri oradaydı… Nutuklar atıldı, “Hayırlı olsun” dendi, butona basıldı. Açılan bir çukura beton boşaltıldı.

*Ehh, artık bunun şakası olmazdı. İki bakanlı şaşalı bir tören yapılmıştı. Çalışmalar hızla başlar, bir yıllık gecikme telafi edilirdi. Duble yol, açıklandığı gibi 2018 yılının sonunda tamamlanırdı.

*Aradan bir ay geçti, 3 ay 5 ay geçti, 8-10 ay geçti, tık yok. Ne kurulmuş bir şantiye, ne iş makinesi, ne de soruları cevaplayacak firma görevlisi…

*Arkadaşlarımız Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sitesine girdiler, İzmit-Kandıra Duble Yol Yapımı’nı, “ihale edilen ve ihale edilecek projeler” arasında bulamadılar.

Ortada müthiş bir “kandırmaca” vardı.

İhale yapıldıysa yapılmıştır…

İhaleyi alan firma gelir, şantiyesini kurar, iş makinelerini getirir, işe başlar.

Haa devam ettirirse ettirir, ettiremezse işi bırakır, neyin ne olduğu anlaşılır.

Burada ihale yapıldı denildi, ortada ihaleyi alan firma yok.

Kaça ihale edildiği yok.

Şantiye yok.

Tek bir iş makinesi yok.

Temel atma töreni var, bir metrelik yol yapımı yok.

Bunun adı “dalga geçmek” değil de neydi?

Hiç unutmam, Büyükşehir Belediyesi’nin o günlerde yapılan bir meclis toplantısında, CHP’liler Kandıra yolu ile ilgili bir soru önergesi vermişlerdi.

“Neden şimdiye kadar başlamadı, ne zaman başlayacak” diye…

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Gerekeni yapacağız, projeyi hızlandıracağız” diye geçiştirmişti bu soru önergesini.

Aradan 5 yıl geçti, yol yeniden ihale edildi

Yıl, 2015…

Yıl, 2020…

Aradan 5 yıl geçmişti.

Bir gün baktık, “Kandıra Yolu yeniden ihale edildi” dediler.

AKP Milletvekili İlyas Şeker’in 18 Şubat 2020’de attığı twitten öğrendik bu ihaleyi:

“İzmit-Kandıra ve Kandıra-Kaynarca yolunun 6.2.2020 tarihinde ihalesi yapıldı. Değerlendirme süreci devam ediyor. En kısa süre içerisinde ihale sonuçlandırılacak ve çalışmalara başlanacak. Kocaeli’mize ve Kandıra’mıza hayırlı olsun.”

Arkadaşlarımız, İlyas Şeker’in sosyal medyadaki bu paylaşımı üzerine yine Karayolları Genel Müdürlüğü sitesine girdi, bu ihaleyle ilgili bilgi aradı, bulamadı.

Nasıl ihaleyse…

Her neyse, biz sonuca bakalım!

Koskoca milletvekili, attığı twitte “İzmit-Kandıra Yolu 6.2.2020’de ihale edildi” dediyse, edilmiştir.

İlyas Şeker’in bu mesajı, aynı zamanda İzmit-Kandıra Yolu’nun 5 yıl önceki ihalesinin de “hayali” olduğunu tescil ediyordu.

İkinci ihaleyi Kalyon İnşaat’ın aldığını Çiğdem Toker’den öğrendik

Sevgili okurlarım, şeffaf olması gereken ihaleler o kadar gizli kapaklı yapılıyor ki, ihale sonuçlarını öğrenmek “uzmanlık” gerektiriyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sitesinde bulamıyorsun.

İşin ilginci, milletvekilleri de bilmiyor.

Biz İzmit-Kandıra yolunun son ihale sürecini, ihaleler konusunda uzman meslektaşımız Çiğdem Toker’den öğrenmiştik.

SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker, bir yazısında, eski ihaleye de değinmiş, yeni ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermişti.

*İzmit-Kandıra ve Ağva-Kandıra-Kaynarca yollarının ihalesi birlikte yapılmış.

*İhale, “davet yöntemiyle” gerçekleştirilmiş. 7 firma davet edilmiş. Kalyon, Met-Gün, İrem+Sancar, Kolin, Makyol, Limak ve B.Ergünler…

*İhaleye en düşük teklifi Kalyon vermiş. 628 milyon 889 bin 984 lira… Bugünlerde Kalyon’la sözleşme imzalanacakmış.

Bu bilgileri vermişti Çiğdem Toker.

Sonra da hiçbir kurumdan ve hiç kimseden ihaleyle ilgili bilgi aktarılmadı.

Dün bu yazıyı yazmadan önce son durumu sordum.

Kalyon inşaat, acaba yol yapımına başlamış mıydı?

Öyle ya, ihaleden bu yana 5 ay geçti, şimdiye kadar inşaatta yol alması gerekirdi.

Başlamamış, sadece iki noktada şantiye kurmuş, ama şantiyelerde hareket yokmuş.

Dedim ya, İzmit-Kandıra Yolu konusunda artık yoğurdu üfleyerek yiyoruz.

5 yıl “hayali ihale” ve “hayali temel atma” ile uyutulduk, ikinci bir düş kırıklığı yaşamak istemiyoruz.

İlkinde ortada “ihaleyi alan firma” ve “şantiye” yoktu.

Bu ihalede “firma” belli, “şantiye” de kurulmuş, ama bir “kıpırtı” yok.

Bu nedenle “İzmit-Kandıra Yolu yine yattı mı?” diye soruyorum.

İnşallah, değildir.

İnşallah, bir terslik yoktur.