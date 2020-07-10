Kocaelispor’u hayallerle ve hamasi nutuklarla yönetmeyelim

Sevgili okurlarım, Futbol Federasyonu, kentimizin ortak değeri KOCAELİSPOR’un şampiyonluğunu resmen tescil etti.

Hedefimiz; önümüzdeki sezon 2.Lig, daha sonraki sezon 1.Lig’te şampiyon olup, Süper Lig’e geri dönmek.

İnşallah bu başarıları hep birlikte yaşarız.

Kocaelispor’un şampiyonluğunda emeği bulunan yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları kutluyorum.

Bu yazının amacı; birilerine methiyeler düzüp “aslansın, kaplansın” havasına sokmak değil.

Bilirsiniz, futbol da olsa bu köşenin çizgisinde “abartı” ve “pohpohlama” yoktur.

Başarıları ve başaranları takdir ederiz…

Hataları eleştiririz, varsa önerilerimizi de söyleriz.

Futbola ilgim

Düzenli okurlarım bilir, yazılarım genelde kent sorunları, iç ve dış siyaset, ekonomi ve sosyal olaylar üzerinedir.

Futbol konusunda topa çok seyrek girerim.

Bilmediğimden, anlamadığımdan değil.

Gazeteciliğimin ilk yıllarında “spor muhabirliği” ve “spor yazarlığı” da yaptım.

Hatta futbol eleştirilerimi daha bilinçli yapabilmek için, yıllar önce Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü’nün açtığı “Futbol Hakem Kursu”nu da bitirip “sertifika” almıştım.

Dönemin ünlü futbol hakemi Doğan Babacan’dı hocamız.

Futbola ilgim halen devam ediyor.

Yazmıyorum, ama iyi bir futbol izleyicisiyim.

İzleyici olmanın ötesinde, zaman zaman “futbol ekonomisi”ni de incelemeye ve anlamaya çalışırım.

Kocaelispor nasıl yol yürüyecek?

Kafaya koyduk, Süper Lig’e çıkacağız.

Tamam, çıkacağız da “yolumuz-yöntemimiz” ne olacak?

“Değirmenin suyunu sürekli akıtacak” sistem mi kuracağız, yoksa değirmeni şimdiye kadar olduğu gibi “taşıma suyla” mı döndürmeye çalışacağız?

Gördüğüm kadarıyla Kocaelispor camiasında böyle bir arayış yok.

Kongre var…

Yönetim değişecek…

O mu başkan olsun, bu mu başkan olsun…

Bu tartışılıyor.

Yani “kişiye bağlı sistem” üzerinde duruluyor.

Ahmet başkan olursa, şöyle olur…

Mehmet Başkan olursa, böyle olur…

“Yönetim sistemi” üzerinde duran yok!

Kafalardaki düşünce şu:

“Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tahir Büyükakın da Kocaelispor’un başarısını çok istiyor… Bize para bulur, iki sezon sonra Süper Lig’e çıkarız… Büyükşehir’in himayesinde yolumuza devam ederiz…”

Kişilere bağlı yapı mı, kurumsal yapı mı?

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda Tahir Büyükakın gibi “Kocaelispor sevdalısı” bir ismin oturması önemli.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ve diğer bazı belediye başkanlarının Kocaelispor’a olan ilgileri de çok önemli.

Böyle bir dönemde kimin kulüp başkanı olacağı, kimlerin yönetime gireceği de önemli.

Ama bütün bunlardan daha önemli olan, Kocaelispor’un kurumsallaştırılması!

Sağlıklı ve sürdürülebilir, “idari ve mali yapıya” kavuşturulması.

Kişiye bağlı yapılar, eninde sonunda çöker.

Kurumsal yapıların ömrü ise uzundur, sonsuzdur.

Yerel yönetimlerin başında hazır Tahir Büyükakın ve Fatma Kaplan Hürriyet gibi Kocaelispor tutkunu kişiler varken, bizim “Yeşil-Siyahlı” renklere mutlaka kurumsal bir yapı kazandırmamız şart.

Eğer bunu yapmazsak, Kocaelispor’u “kişilerle” başarıya götürmeye çalışırsak, yarın o kişilerin görevleri sona erer, Kocaelispor yine çöküş günlerine geri döner.

Daha önce biz bu filmi görmedik mi?

Sefa Sirmen’in belediye başkanlığı döneminde şahlandı, zaferden zafere koştu, Sefa Sirmen gitti, Kocaelispor bitti.

Sonra takımımızı taa Bölgesel Amatör Lig’ten toplamak zorunda kaldık.

Bunları unutmayalım.

Yaşadıklarımız bize ders olsun.

“Duygusal” değil, “mantıksal” davranalım.

Hayal dünyasında yüzerek değil, hamasi nutuklar atarak değil, ayağımızı yere basarak Kocaelispor’un geleceğini kurgulayalım.

Aslandı da kaplandı da…

Bir zamanlar büyük takımları dize getiriyordu da…

Tamam, bunların hepsi tamam!

Ama biz yönetimini kurumsallaştırmazsak, çok geçmez Kocaelispor bir kez daha “acınacak ve dalga geçilecek” duruma düşer.

Geçmişten ders çıkaralım

Elinizde tuttuğunuz gazete 46 yaşında.

46 yıldır bu kentin hafızası…

Arşiv ciltlerini açın bakın, Kocaelispor için neler yapılmış neler.

Bugüne kadar…

*Kaç defa “kurtarma operasyonu” düzenlendi, hatırlamıyorum.

*Kaç defa “Pamuk eller cebe” dendi, saymadım.

*Kaç defa sanayicilerin tepesine tepesine vurulup “milyonlarca lira” toplandı ve har vurup harman savruldu, hesaplamadım.

Bildiğim bir şey varsa, Kocaelispor da diğer pek çok futbol kulübü gibi “siyasi ve ticari rant aracı” olarak kullanıldı.

Siyasiler ve uyanık yöneticiler alacağını aldı, sonra yüzüstü bıraktı.

Daha yeni, o kurtarma operasyonlarından birini yaşamadık mı?

Önceki Vali Hüseyin Aksoy döneminde…

Görüntü muhteşemdi.

Vali Hüseyin Aksoy’un sağına soluna dizilmişler, boyunlarında Yeşil-Siyah atkı…

Kocaelispor’u kurtaracak “heyet-i umumiye” bir aradaydı.

Milletvekilleri…

Belediye başkanları…

Siyasi parti il başkanları…

Oda başkanları…

Oturmuşlar, konuşmuşlar, Kocaelispor için “yardım kampanyası” açmaya karar vermişlerdi.

Toplanan paralarla önce 30 milyon liralık borç ödenecek, borç ödenince transfer yasağı kalkacak, kalanıyla da transfer yapılacaktı.

Toplanabildi mi?

Toplanamadı…

Bırakın 30 milyonu, 1 milyon lira bile toplanamadı.

Dört aylık süre sonunda sadece ve sadece 181 bin 696 lira toplanabildi.

Komik bir rakam!

Kocaelispor, “dilencilikle” yönetilebilir mi?

Kusura bakmayın, ben kulüplerin bugünkü yönetim sistemini “dilencilikle yönetim” olarak adlandırıyorum.

Ondan isteyeceksin, bundan isteyeceksin, işi düşeni mecbur edeceksin, kulübü ayakta tutacaksın…

Sürdürülemez bir yöntem bu!

Sürdürülemediği için de ülkemizdeki futbol kulüplerinin yüzde 99’u bugün iflas etmiş durumda.

Hepsi gırtlağına kadar borçlu!

Bunun nedeni, anlatmaya çalıştığım yapısal bozukluk.

Kurumsal değil, kişilere bağlı yönetim.

Milyon ve milyar liralık bütçelere sahip kulüplerin, “dernek statüsüyle” yönetilmekte ısrar edilmesi.

Gelen yönetici, “siyasi ve ticari ün” uğruna kulübü borçlandırıp gidiyor, hiçbir sorumluluğu yok.

Yeni gelenler, borç ödemek için debelenip duruyor.

Onlar da borçlanıyor, daha sonra gelenler de…

Böylece borç stoku büyüyor da büyüyor, içinden çıkılmaz hal alıyor.

Bu arada harcamalarda ve transferlerde dönen “katakulli” işler cabası.

Futbol kulüplerimizin genel yapısı bu.

Kabul edelim ki, Kocaelispor’un da ülkemizdeki diğer kulüplerden farkı yok.

Bugüne kadar kaç kez “salma” çıkarıldı, bir hesaplayın.

Ver ver ver, sonunda bir şey yok.

Bakan Bey aradı, ver!

Vali Bey aradı, ver!

Belediye başkanı aradı, ver!

Verenler, veriyorlar, rkasından da telefon açıp “yazılmamak kaydıyla” bize dert yanıyorlar.

Öyle şeyler anlatıyorlar ki, üzülüyoruz.

Dipsiz kuyu, at at dolmuyor.

Size bir şey söyleyeyim mi, bugüne kadar toplanan paralar altyapı için harcansaydı, Kocaelispor bugün “futbolcu fabrikası” haline gelirdi.

Tamam, Kocaelispor bu kentin ortak değeri…

Tamam, Kocaelispor Süper Lig’te oynamalı…

Ama Kocaelispor “sağlıklı bir sistem”le yönetilmezse, dönüp dolaşıp geleceği yer yine borç batağı!

Süper Lig’e çıksan ne olacak?

Üç beş yabancı zıpıra vereceğin “milyon Euroları” nereden bulacaksın?

Biliyorum, çoğu kişinin ezberinde şu var:

“Şehrimizdeki sanayi kuruluşları ne güne duruyor? Her biri şu kadar para verirse, Kocaelispor gül gibi yönetilir…”

Geçti o günler.

Her bir sanayi kuruluşu, bugüne kadar yapacağını yaptı.

Toplanan o paralar heba edildi.

Olmadı bir daha, olmadı bir daha, kimseden para toplayamazsınız.

Kaldı ki, kuruluşların tamamına yakını ekonomik kriz ve salgın hastalık nedeniyle sıkıntıda.

Kendi çarklarını zor döndürüyorlar, Kocaelispor’u “bir kez daha” düşünecek halleri yok.

Tamam da, ne yapılmalı?

Benim önerim şu:

Eğer memleketimizi seviyorsak…

Eğer kentimizi seviyorsak…

Eğer Kocaelispor’u seviyorsak…

Öyle “boş hayaller” peşinde koşmayalım.

Para toplayacağız…

Kocaelispor’un geçmiş borçlarını ödeyeceğiz…

Kalanıyla yeni transferler yapacağız…

İki sezon sonra Süper Lig’e çıkacağız…

Çıktın, sonra?

Sonra borçlanacağın “milyon Euroları” kim ödeyecek?

Bunun yerine oturup kendimize “gerçekçi hedefler” koyalım.

“Bir futbol kulübü nasıl olmalıdır ve nasıl yönetilmelidir”, önce bunu araştıralım.

Bir “arama konferansı” düzenleyelim, yurtiçi ve yurtdışından uzmanları bir araya getirip bu sorunun ayrıntılı cevabını kafamızda oturtalım.

Benim bildiğim, İzmir Altınordu Kulübü yöneticileri bize bu konuda yol gösterebilir.

Futbolda ileri ülkelerin kulüp yapılarını inceleyelim.

Arama konferansı ve incelemeler sonunda oturalım bu işin anayasasını yazalım.

Bu çalışmamızla tüm Türkiye’ye örnek olalım.

Türk futboluna, Kocaeli futboluna hizmet etmek istiyorsak yürümemiz gereken yol bu yoldur.

Öyle hamasi nutuklarla…

Öyle gerzeklerin yazıp çizdiklerine bakarak…

Öyle duygusal yaklaşımlarla…

Ne Kocaelispor kurtulur, ne de Türk futboluna hizmet edilir.

Atkıyı boynuna tak…

“Pamuk eller cebe” de…

Kocaelispor borçtan kurtulsun, Süper Lig’e doğru yürüsün.

Bırakalım böyle “dandik” işleri!

Yardım toplayıp futbol kulüplerini ayakta tutma dönemi artık bitti.

Bu işin ekonomisi var mı yok mu, onu söyleyin siz.

Birileri sürekli para verecek, siz harcayacaksınız…

Geride kaldı o günler.

Söyleyeceğim şu:

Rüya görmeyi bırakıp, gerçeklerimize dönelim.

Kocaelispor için gerçekçi bir proje hazırlayalım.

Kocaelispor’a kimin başkan olacağı değil, Kocaelispor’un “nasıl bir sistemle” yönetileceği önemli.

Bu konuda adım atılmalı.

Kocaelispor’un geleceğini düşünenler, buna ağırlık vermeli.

Benim söyleyeceğim bu!