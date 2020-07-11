Üret(e)mediğimiz bilginin ahlakı

İslam dünyasının “ahlak” problemine dair asgari iki yüz senedir hem konuşuluyor hem de yazılıp çiziliyor.

Çözüm için önce problemin ve sebebinin doğru tespit edilmesinden hareketle sorunun nedenlerine dair de pek çok fikir ileri sürüldü, ileri sürülmeye devam ediliyor.

İslam’dan uzaklaşmadan tutun, Batı taklitçiliğine, hurafelere saplanmaktan tutun çalışmamaya kadar birçok öne çıkan fikrin savunucularını hala görüyoruz.

Tabii bu bahsettiklerim daha “meşhur” olanlar.

Bu iddiaların elbette bahsettiğimiz meselede yeri var.

Ancak bu iddialar bana göre sadece sebep değil, sonuç olma niteliğini de taşıyor.

Zira bence temel mesele “bilgi üretiminin içinde olup ol(a)mama” durumu.

Bu üretimi mümkün kılan ekonomik güç de meselenin bir başka unsuru.

Şöyle ki:

Elbette tek sebep olmamakla birlikte, tarih boyunca ekonomik ilerleme veya gerileme, bilgi üretimini şekillendiren önemli bir faktör olmuş, bu da hem teknoloji hem de fikir üretimini etkilemiştir.

Buna göre ekonominiz güçlü ise “bilgiye yatırım” yapabilir, yeni teknolojiler üretebilirsiniz.

Bu bilgi ve teknolojinin fikrî, kültürel ve ahlakî etkilerini de belirleyebilirsiniz.

Ancak ekonomik gücünüz düştüğü takdirde, “bilgiye” yatırım yapma gücünüz de ister istemez düşer. Bir müddet sonra “hayatta kalma”ya yönelik çok daha temel ihtiyaçlar ön plana çıkmaya başlar.

Hatta “hayatta kalmaya” yönelik ihtiyaçlar kapsamındaki bilgi ve teknoloji, bu üretimin daha yoğun yapıldığı yerlerden “ithal” edilmeye başlanır, böylece ekonomik değişimle birlikte toplumsal değişim de söz konusu olur.

Zira artık “üretmediğiniz” bir bilgi ve teknolojinin değer ve ahlak sistemi ile karşı karşıyasınızdır.

Osmanlı’nın yenileşme hareketlerinin ordudan başlaması, “hayatta kalma”yı sağlayacak bilgi ve teknolojinin “ithal” edilmesi ve buna bağlı olarak meydana gelen zihniyet değişimine kanaatimce güzel bir örnektir.

Bu konu genellikle bir ulema direnci gibi yansıtılsa da aslında mesele bir dirençten çok kendinizin üretmediği bilgiyle başa çıkma durumudur benim için.

Zira bir zorunluluk olarak “ithal” ettiğiniz bilgi, teknolojik alana dair de olsa, ithal ettiğiniz bölgenin kültürel izlerini de taşır.

Ve siz daha bilginin içeriğini anlamaya çalışırken, kavramlarını anlamlandırmaya çabalarken, o bilgi hem teknik hem de kültürel alanda hayatınıza etkin olmaya başlar.

Bu durumdan hayat tarzınız, değer sistemleriniz de etkilenir.

Bu bilgi kendi değer sistemlerinizi size ister istemez dayatır.

Eğer bu değer sistemleri mevcut ile uyumluysa, ne âlâ…

Ama değilse…

İşte o zaman karşınıza bir ikilem çıkar:

Ya bu bilgiyi ve buna bağlı teknolojiyi reddedeceksinizdir ya da kendi değerlerinizden vazgeçecek veya bu değerleri yeni bilgi ve teknolojiye “uydurmaya” çalışacaksınızdır.

İlki, hemen hiçbir dönemde mümkün olmamış görünüyor. Çünkü bir şekilde o bilgi ve teknoloji insanların hayatında yer almaya devam etmiş.

Asıl mesele ikinci seçenekte ortaya çıkıyor.

Ve tarih boyunca da çatışma bu düzlemde devam ediyor.

Bugün de bana göre temel meselemiz budur.

Yani bizzat üret(e)mediğimiz bilgi ve teknoloji alanlarına ait değer ve ahlak üretimi çabası.

Üretmediğiniz bilginin değer ve ahlakını nasıl üretebilirsiniz?

Ekonominiz güçlü olmadan bilgi üretimini nasıl yapabilirsiniz?

O nedenle, bugün içinde bulunduğumuz çeşitli ahlak buhranlarından kurtulmak istiyorsak, öncelikle “bilgiye” yatırım yapmak, bilgi ve buna bağlı teknolojiyi üretmek durumundayız.

Bunun için de “ekonomiyi” güçlendirmek, ekonomik gücümüzü “doğru yerlere yatırım yaparak” kullanmak zorundayız.

Aksi halde “nereye gidiyoruz” serzenişinin cevabı çok açık…

Bizden söylemesi…