Koronavirüsün faturası

Her ne kadar günlük yaşamda normalleşme süreci ülkemizde ve tüm dünyada başlamış olsa da, küresel ölçekte gelen rakamlar insanın tüylerini ürpertecek seviyede. Neredeyse her hafta salgın başladığından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı rekoru güncelleniyor. ABD ve Güney Amerika başta olmak üzere salgının yayılımında bırakın azalmayı, gözle görülür bir artış söz konusu.

Avrupa genelinde de salgının pik noktasını geçen ülkeler henüz ikinci dalgayla karşılaşmamış olsa da, yaz ayları sonrasında kış şartları geldiğinde salgının ikinci bir büyük dalgayla ki kuvvetle muhtemel daha büyük bir yayılım hızıyla gaza basacağını artık tüm uzmanlar söylüyor. Bunun temel sebebi kış şartlarında grip gibi mevsimsel hastalıkların devreye girmesiyle sağlık kuruluşlarında yaşanacak yoğunluklar sebebiyle hem buralarda gerçekleşecek yayılımın artması hem de sağlık hizmeti kapasitesinin hızla dolacak olması.

Ancak bundan üç hafta önceki yazımda belirttiğim gibi, salgınla mücadele konusunda henüz sosyal mesafe, maske ve el temizliği dışında bir adım ileri insanlık olarak gidememiş olmakla beraber; hastalıkla mücadele konusunda elde ettiğimiz bilgiler neticesinde ölüm oranlarını azaltabilmiş durumdayız. Ülkemizde yoğun bakımdaki hasta sayısı, vefat eden hasta sayısı salgının ilk dönemlerine göre oldukça az olmakla birlikte hala daha can kayıpları yaşanıyor, yeni vakalar ortaya çıkıyor. Haberlerden gördüğümüz kadarıyla yeni vakaların yayılma noktaları tamamen tedbirsizlik ve adamsendecilikten kaynaklı. Korona pozitif birisine geçmiş olsuna gitmek, toplu aktiviteler olan düğündür nişandır bunlardan feragat etmemek. Yani geleneksel eylemlerden, çağımızın bir gerçeği olan pandemi sebebiyle geri adım atmamak. Bunlar korona vakaları değil cehalet vakaları.

VURDUMDUYMAZLIK

Sokaklarda her gün maskesini ya kolunaya çenesinin altına takmış; maskeye bir aksesuar muamelesi yapan insanlar görüyoruz. Ya da maskeyi burnunu açıkta bırakacak şekilde takmış yüzlerce insan ortalıkta geziyor. Bu hastalığın solunum yoluyla bulaştığı gerçeği ortadayken; en korunması gereken organı korumadan o maskeyi laf olsun diye takan insanların bizimle aynı oksijeni içeri alıp sonra ona nasıl bir muamele yaparak beyinlerini bu yönde çalıştırdıklarını merak etmiyor değilim.

Kafeler ve restoranlar tıklım tıklım dolu, marketlerde bakkallarda mesafeye dikkat eden yok. Yani her zaman olduğu gibi bu meseleyi de Türk işi bir şekilde, kuralları koyup sonra bunlara zerre kadar uymayarak götürüyoruz. Kağıt üzerinde devletin açıkladığı tüm kurallar ve önlemler gayet yerli yerinde ve yeterli ancak ne uygulayıcılar ne de vatandaşın bunlara riayet etmek pek umurunda değil. Maske takmayan bir kişinin gidip mahkeme yoluyla aldığı cezayı iptal ettirmesini insanlar sevinçle karşılıyor. Akıl alır gibi değil. Öte yandan hiçbir koruyuculuğu olmayan tipi maske ama salgınla mücadeleye etkisi sıfır seviyesinde olan ürünlerin de hala satılabiliyor olması da ayrı bir garabet.

Bu salgının yaz aylarında havalar ısınınca azalacağına yönelik işkembe-i kübradan sallanmış büyük büyük lafların hiçbir geçerliliği olmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen bugün tatil beldelerinde insanlar eğlence mekanlarında, sahillerde birbirinin üstüne yığılmış bir şekilde “ay üç ay evde çok sıkıldık” diyerekten kendilerini vurdumduymazlıkla eğlenceye vurmuş haldeler. 21. Yüzyılın insanlığa en büyük kazığı olan her şeyi hemen tüketme ve sürekli mutlu olma saçmalığını beyinlere çakmış olması sebebiyle, kimse üç ay beş ay bir sene bir sıkıntıya gelemiyor. İnsanlığın sonunu er ya da geç getirecek olan da bu hastalıklı algıya hapsolmuş milyarlardır.

DAHA SERT TEDBİRLER ŞART

Hayatı belirli bir çerçevede normalleştirmek bugün dünyada tüm devletlerin uygulamaya koyduğu bir politika. Zira herkesin herkese borçlu olduğu bir ekonomik düzende ne yazık ki hayatı bir süre tamamen durdurmak kimsenin işine gelmiyor. Ne yazık ki insanlık olarak para piyasalarının, faiz oranlarının, finansal safsataların kölesi olmuş bir şekilde yaşıyoruz. Sözde yaşamak denilen bu düzen, hepimizin hayatını riske eden bir süreçte bile kendi realitelerinden bir adım bile geri atmadan dünyada yaşayan herkesi birer birer riske etmekten kaçınmıyor. Bu düzene bir de Çin gibi diktatörlüklerin ekonomik çıkarları için dünyayla açık veri paylaşımından kaçınmaları gibi durumlar da eklenince iş iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor.

Bu salgın ilk ortaya çıktığı anda tüm dünya kendisini kapatsa, herkes evlere hapsedilse ve 1 ay boyunca dünya ekonomisinin pause tuşuna basabilseydik; hızlı bir test sürecine ve izolasyon politikasına herkes aynı anda geçebilseydik; çoktan bu hastalık yer yüzünden silinmiş ya da iyice minimal bir noktaya çekilmiş olurdu. Olmadı. Para sahiplerinin hırsları tarih boyunca her savaşta, her felakette, her krizde olduğu gibi yine insanlığa galip geldi. Devletler, bu düzene hep birlikte karşı durabilecekleri bir fırsatı tarih boyunca belki de ilk kez bu kadar net bir şekilde önlerinde bulmuş olmalarına rağmen; bir yanda bizim gibi bu düzene baş kaldırması imkansız onlarca devletin çaresizliği, bir yanda bu düzenden nemalanan Çin gibi faşist diktalar, bir yanda da bu düzenin kuklaları tarafından yönetilen sözde büyük demokrasiler olduğu için olan yine insanlığa oldu.

10 Temmuz Cuma günü dünya genelinde günlük yeni vaka sayısı 223 bin ve bu yeni bir rekor seviye.Ülkemizdeki yeni vaka sayısı aynı gün bin dolayında. Aktif vaka sayımız düşüyor olsa da yeni vaka sayılarında bin barajının altına düştüğümüz gün sayısı çok kısıtlı. Ekonomik gerekçelerle hayatın normale döndürülmesi süreci eleştirilebilir olmakla beraber devletimiz için bir zaruretti.

Ne yazık ki ülkemizin ekonomik kapasitesi, dünyanın kendisini komple kapatmadığı bir durumda, izole bir şekilde kendini kapatmaya imkan verecek bir seviyede değil. O yüzden, sorumluluk artık vatandaştadır. Maskesini düzgün takmalı, mesafeye dikkat etmeli, şımarıklık yaparak gezmeyi tozmayı kendisinin ve toplumun sağlının önüne koymamalıdır. Her aileden bir kişi ölünce mi insanlarımız bu işin ciddiyetini anlayacak?