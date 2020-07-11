Bahçemize dikebileceğimiz çiçek açan ve çiçekleri kokulu, gölgelik süs ağaçları

Tabiatta birtakım bitkiler vardır ki; çiçeklerinin renklerinden, kokularından ve güzel manzaralarından faydalanmak üzere dikilirler. Böyle güzel bitkilerin altında oturup dinlenmek ve serinlemek, bedeni ve ruhi sağlığı üzerinde de hissedilir bir ferahlık yaratır. Bu ağaçlardan biri de ıhlamur ağacıdır. On veya on beş metre kadar boylanan ıhlamur; park, bahçe ve yolların güzel bir ağacıdır. Sarı renkte ve hoş kokulu çiçekleri vardır. Üç, beş adedi bir demet halindedir. Yaprakları geniş ve yuvarlakçadır. Çiçekleri ve yaprakları tıb alanında kullanılmaktadır. Ayrıca ıhlamurun beyaz ve yumuşak olan kurumuş keretesi, birçok alanda kullanılmaktadır. Bilhassa yemek sofralarının en iyisi, kurumuş ıhlamur kerestesinden olur.

İkinci bir değerli ağacımız, tesbih ağacı (Melia Azedarch). Bu da çok bir ağaçtır. Kuvvetli bir şekilde büyüme gösterir. Yaprakları yeşildir. İlkbahar’da menekşe renginde ve salkım şeklinde çiçekler açar. Çiçekleri çok güzel kokuludur. Meyvelerinden tesbih ve kolye yapılmaktadır. Üretimi tohumla yapılır. Kışın yaprağını döker.

Bir başka değerli ağacımız, lale ağacıdır. İsmine uygun lale şeklinde çiçekler açar. Çiçekleri, açık sarı renkte ve kokuludur. Temmuz Ayı içinde çiçeklenir. Yaprakları koyu yeşil, çok güzel görünüşlü bir ağaç çeşididir. Kışın yaprağını döker; tohum ile üretilir. Derin ve serin toprakları sever.

Bahçemize dikmemiz gereken bir başka değerli ağacımız da adı şarkılarda geçen, büyük çiçekli ve kokulu manolya (Magnolia Grandiflora) ağacıdır. Daimi yeşil ağaçların başında gelen manolya; uzun ömürlü, zarif, bol çiçekli ve kokuludur. On beş veya yirmi metre kadar boylanan manolya, yaprağının güzelliği ile de bahçelerde bulunması istenilen bir ağaçtır. Manolyanın çiçeğini koklamak istediğimizde ise dokunmadan, uzaktan koklamamız gerekir. Aksi halde; çiçekleri solar ve bozulur. Manolya, tohum ve daldırma ile çoğaltılır. Ancak daldırma ile üretilen manolya, daha kaliteli ve aslına uygun olduğundan; manolya alırken, bu duruma dikkat edilmesi gerekir. Kaliteli bir manolya yaprağının üst yüzü, parlak yeşil; alt yüzü ise pas rengi veya açık kahve rengindedir. Bu, önemli bir püf noktasıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe