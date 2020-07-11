Karamürsel’in markası, sepeti mi,gazozu mu?

Kocaeli gazeteleri 2020 yılının “en iyi haberi” diye yazdılar,

“Karamürsel Gazozu”nu…

Vay be;

Bir GAZOZ haberi bu ülkede bunca haber arasında “en iyi haber !” oluyor.

Ötesinde;

Karamürsel’in MARKASI diye lanse ediliyor…

4 Temmuz Karamürsel’in KURTULUŞ Bayramı ya,

Bayram kutlamaları kısıtlı,gecikmeli gelen 3 milletvekili ile Karamürsel’de,

Kurtuluş Bayramı’nda misafirlere ve 5000 Karamürselliye,

15 yıllık geçmişi olan Karamürsel Gazozu ikram edilmiş ve tanıtımı yapılmış.

Eskiye sahip çıkma;

Çamlıca Gazoz fabrikasında çalışan Karamürselli Abdullah isimli bir kişi,1956 yılında memleketi Karamürsel’e döner ve şimdiki BİM mağazasının olduğu yerde “Güzel Karamürsel” ismiyle gazoz imalatı yapar. 1970’li yıllarda da faaliyetine son verir.

Karamürsel’de neler vardı,kimler geldi kimler ne yaptı?

Soruları arasında Karamürsel’e marka olacak,Karamürsel’i dünya ya tanıtacak bir şey aranırken,akıllara 1956 yılında Karamürsel’de imalatı yapılan “Güzel Karamürsel” Gazozu gelir.

Tamam bulduk,Karamürsel’e marka olacak gazozumuzu tekrar hayata geçirelim,denir.

Önce Sapanca’daki tesislerde incelemeler sonra kimin aklına geldiyse Antalya’daki fabrikada Akçat Şeftalisi aromalı Karamürsel Gazozu’nun imalatı yapılıp piyasaya sürülmesi kararlaştırılır.

Gazozun tanıtımı için Karamürsel’in Kurtuluş Bayramı 4 Temmuz günü seçilir.

4 Temmuz Kurtuluş Bayramlarında Karamürsel’de önemli şöhretli ses sanatçıları getirilir,konserler yapılırdı. Korona denen illet yüzünden bu yıl Karamürsel Kurtuluş Bayramı’nı konser yerine Belediye şirketi KARBEL’in finansesinde Antalya da üretilen KARAMÜRSEL GAZOZU ile kutladı.

Karamürsel Gazozu’nunamacının Karamürsel isim olarak ün katacağı ününü artıracağı,elde edilecek kar ile KIZ ÖĞRENCİLERE destek olunacağı ifade edildi.

Karamürsel Gazozu’nun, Karamürsel’in MARKASI olacağı söyleniyor.

Karamürsel Gazozu’nun,

Karamürsel’i bundan önce dünya ya tanıtan,hala da marka olan markası Karamürsel Sepeti, Karamürselli güreşçiler Gazanfer Bilge,Aydın Demir-Ahmet Taşçı gibi şöhretlerinin yerine,

Karamürsel’in markası olacağını düşünmek mümkün mü?

Ama burası Karamürsel, Karamürsel de meşhur sözdür “Küçük olsun bizim olsun”olsa da olur olmasa da olur…

Yahu, gazozuna gelen kadar Karamürsel’de piyasaya sürülecek neler var neler…

Dünyanın hiçbir yerinde olmayan KALAMATA zeytinini neden ele almıyorsunuz?

KARAMÜRSEL SEPETİ

4 Temmuz Kurtuluş Bayramı için Belediye GAZOZ tanıtımı ile meşgulken,Karamürsel Sepetçisi,Kocaeli’nin 6 Ahisinden biri Ali Koygun, Karamürsel’e has özellikle Ramazan ayında fırınlarda çıkarılan Simit Dolması ile Karamürsel Gazozu eşliğinde pasta ikramı ile Karamürsellilerin Kurtuluş Bayramı’nı Cumhuriyet Caddesi’nde kutluyor…

Karamürsel’de,hangi esnaf bu tür bir kutlamayı yaptı?

Milletvekili Emine Zeybek, 50 koli Karamürsel Gazozu’nu TBMM götüreceğini ve tanıtacağını söylemiş.

Elli koli, 6’lı kolilerden 300 adet gazoz yapar.Bu da demek ki sayın Zeybek gazozları sadece kendi partisi milletvekillerine tanıtacak.Niye TBMM’deki tüm milletvekillerine tanıtmıyor?

Küçük olsun bizim olsun dedik ya!

Karamürsel Gazozu’nunfarklı fiyatlarla satılmasına dikkat. Gazoz bazı marketlerde 2 TL’den bazı işletmelerde 3 TL’den bazı işletmelerde 6-7 TL’den satılıyor.

Karamürsel Gazozu olsun ama Karamürsel’in markası, ne olur sosyal medyada olduğu gibi ALİÇO gazozu gibi olmasın,

Mazisi Osmanlı donanması yapımına dayanan Karamürsel Sepeti dururken, Kırkpınar’da çeyrek asır Başpehlivanlık kürsüsüne çıkan ebedi 9 altın kemer sahibi Başpehlivanlar ve Karamürsel adını dünyaya ezberleten Gazanfer Bilge gibi bir markası varken,

15 yıl geçmişi olan ve Karamürsel’le sadece ismi dışında hiçbir özelliği olmayan gazozun Karamürsel’in markası olması düşünülemez!

Neden mi?

Çocukken mahallede arkadaşlarla gazozuna (!) futbol maçı yapardık…

Yani gazoz o kadar önemli bir şey değildi…