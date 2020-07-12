Müjdeler olsun: Cengiz Kahraman ağabeyim kritik süreci atlattı!..

Duayen mi dersiniz ?..

Efsanemi ?..

Bence ikincisi..

Gerçek bir İzmit çocuğu…

Devlet Hastanesi karşısında doğmuş büyümüş…

Dişli Muslu’nun kızı Gönül ablamla evli…

(Yaşar Muslu da benim sınıf arkadaşımdı)…

Merhum babamın en eski arkadaşı…

Çok iyi bir basketbolculuk yaşamı…

Çok iyi bir basketbolcu hakemliği yaşamı…

Çok iyi bir futbolculuk yaşamı…

Çok iyi bir futbol hakemliği yaşamı…

Sporda hep zirvede…

Başarının bir diğer adı…

Tek sorunu kilo problemi…

Kent beyefendisi…

Sporun kilometre taşı…

Hem de en ağırından…

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Cengiz Kahraman ağabeyimiz, geçtiğimiz gün kalp krizi geçirmiş ve yöneticilerden Fatih Aydın tarafından Akademi Hastanesi’ne götürülmüştü…

Zorunlu By-Pass ameliyatı sonrası 3 damarı değişen Cengiz ağabeyin kritik süreci atlatması sevinçle karşılandı. Akademi Hastanesi’nin başarılı cerrahlarından Doç. Dr. Ersan Özbudak’ın gerçekleştirdiği kalp ameliyatının ardından kritik olan 1 günlük yoğun bakım süreci geride kaldı. Mutluyuz.

Onsuz bir İzmit çekilmez olur…

Fatih Aydın “Cengiz abimiz şükürler olsun ki zor bir ameliyattan çıktı. Makineden ayrıldı ve normal solunuma geçti. Kendisini servise alacaklar ve tedavisi serviste devam edecek. İzmit Belediyespor olarak Akademi Hastanesi’nin emektar çalışanlarına ve doktorumuz Doç.Dr. Ersan Özbudak’a teşekkür ediyor, Cengiz ağabeyimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” dedi.

Bizler de bu dileklerin altına imzamızı atıyoruz…

Haydi bakalım ‘Cengo’, daha erken…

Basketbol sensiz olmaz…

Haydi bakalım Aktürk…

10 yıllık Muzaffer Çintimar dönemi, günahıyla sevabıyla bitti…

Gençlik ve spor İl Müdürlüğü görevine Sakarya’dan İbrahim Aktürk atanıyor…

Hatta atandı diyebiliriz…

Bu haberi atlattık…

Havamızı da atalım…

Eee, ne de olsa tecrübe…

Şimdi soruyorlar ‘Nereden öğrendim?’ diye…

Yok ya…

Kaynak sorulur mu be adama ?..

Ayıptır…

Öğrendik işte…

Yazdık ve gazetemizin de farkını ortaya koyduk…

Köklü bir gazetenin, 34 yılına şahit bir gazetecisinin, yıllarca oluşan tecrübesi diyelim, geçelim…

Hani derler ya ‘Çayda dem, askerde kıdem’ diye…

Gazetecilik de böyledir zaten…

Saygını yaparsan, ileride sen de saygı görürsün…

Önemli olan bu haberin atlatılması değil elbette…

Bu zaten bizim işimiz, övünecek değiliz…

Zamanı gelir haber de atlarız...

Önemli olan Aktürk neler yapacak ?..

Şu anda gerçekten de iyi durumda değil kentin sporu…

Kaynak var, ama iyi yönlendirildiğini sanmıyorum…

Ödenmeyen maç paraları var…

Bir çok branşta çekişme kavgaya dönmüş durumda bulunuyor…

Büyükşehir Belediyesi spordaki yatırımlarıyla, gençlik spora fark atıyor…

Okul sporları tam bir dev sorun yumağı haline gelmiş…

4-5 kahraman adamın omuzlarında yürüyor…

Milli eğitimin katkısı çok az…

Yaptırımı hiç yok…

Yani dağ gibi sorunlar var…

Tesisler onarımı bekliyor…

Belediye yapmış, gençlik spor onaramıyor…

Biz sadece olumsuz şekilde eleştirecek miyiz ?..

Hayır…

Örneğin kentimize Çintimar’ın kazandırdığı dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonaları, büyük bir katkı sağladı ve kentin turizm ekonomisini canlandırdı…

Devamı gelmeli…

Dünya Gençler Oriyantiring şampiyonası da yapılacaktı ki, pandemi engeli çıktı, ertelendi…

Buradan da bir 10 milyon liraya yakın katkı bekleniyordu…

2 bine yakın yabancı sporcu kentimize gelecekti…

Kısmet değilmiş…

Evet, İbrahim Aktürk müdür…

Sakarya’dan olumlu sinyaller geldi…

Antalya doğumluymuşsunuz, öğretmenmişsiniz ne mutlu…

Haydi görelim katkılarınızı…

İyi işlerinizde yanınızda, yanlış işlerinizde ise karşınızdayız…

Hayırlı uğurlu olsun…

Kocaelispor Tarihi Koridoru ve Sergisi…

Mübarek Cuma namazından sonra, Yürüyüş yolu bir başka kutsal geldi bana…

Benden izin alınarak ve benim ürünlerimle süslenen Yürüyüş Yolu, Sabri Yalım Parkı önünden başlayan ve Fethiye Caddesi’nde son bulan harika bir tarih koridoru haline getirildi…

Kocaelispor Tarihi Koridoru…

Kocaelispor’un hafızası yok derken, işte hafızanın ilk adımları atıldı…

Sonunda müzeyle iş tamamlanacak…

İzmit Etnoğrafya Müzesi’nin arka bahçesinde bir de Kocaelispor Müzesi olacak…

Bunu bekliyoruz…

Geçen yıl İzmit Belediyesi, bu yıl Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor adına geleceğe adım atılacak kültürel çalışmalar yapıyor…

Ne mutlu…

Rekabet beraberinde bize gurur ve mutluluk getiriyor…

Kuşaktan kuşağa Kocaelispor sevgisi yayılıyor…

Kuşaktan kuşağa Kocaelispor aşkı !..

Babam Kocaelispor’un ilk kalecilerinden İsmail Yağcıoğlu, ben Kocaelispor forması giymiş olan Hakan Yağcıoğlu ve oğlum Kocaelispor forması giymiş olan Kubilay Yağcıoğlu… Kocaelispor’a büyük katkılar sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile beraber sergiyi gezerken, anı ölümsüzleştirdik. Bu mutluluk yeter bize…