Türkiye’de her 10 işçiden 4’ü ucuz gıdaya yöneliyor!

Türkiye’de pandemi öncesinde ekonomi iyiye gitmiyordu…

Ama pandemi süreciyle birlikte işler iyice çıkmaza girdi…

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yaptığı anket, gerçekleri gözler önüne serdi… Sözcü gazetesinde yayınlanan haberi birlikte okuyalım…

**

Corona virüsü, sağlık dışında ekonomi ve çalışma hayatı üzerinde de derin etkiler bırakırken, özellikle istihdam piyasasında geri dönülmez dönüşümler yaşanıyor. Sadece pandemi nedeniyle istihdam ve iş kaybının 13 milyona ulaştığını hesaplayan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), istihdam depremi yaratan pandemi sürecinde geniş tanımlı işsizliğin yüzde 36'ya ulaştığına dikkat çekti.

Covid-19 nedeniyle işçilerin yüzde 63'ünün çalışma biçimi değişirken, yüzde 75'i ise sadece salgın nedeniyle ekonomik zorluklarla karşılaştığını açıkladı. Hayat pahalılığı ve gelir kayıpları nedeniyle işçilerin yüzde 40'ı daha ucuz besin ve gıda kaynaklarına yöneldiğini belirtirken, işçilerin yüzde 82'si ise Covid-19 nedeniyle işini ve kendini tehlikede hissettiğini vurguladı.

YÜZDE 29.4'Ü HASTALANDI

DİSK'e üye işçilerle Covid-19'un çalışma hayatına etkilerini araştıran bir anket çalışması yapan DİSK-AR tarafından açıklanan sonuçlara göre, DİSK üyesi işçilerin yüzde 63'ü şu an çalıştığı iş yerinden ayrılması durumunda maaşı kesildiğinde 1 aydan daha az süre geçinebileceğini açıkladı.

DİSK üyesi işçilerin yüzde 36'sı ücret veya gelir kaybı yaşadığını açıklarken, ücret kaybı yaşayan DİSK üyesi kadınların oranı erkeklerden daha fazla gerçekleşti. Covid-19'a karşı alınan önlemleri işçilerin yarıdan fazlası yetersiz bulurken, işçilerin yüzde 29.4'ü kendilerinin veya arkadaşlarının Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

“TARİHİN EN BÜYÜK İŞSİZLİK DALGASI”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin yüzde 84'ünün salgını kişisel ekonomik durumu için büyük bir tehlike olarak gördüğüne dikkat çekerek, “Türkiye tarihinin en büyük istihdam kaybı ve işsizlik dalgası ile karşı karşıyayız” dedi. Salgının büyük bir istihdam depremine yol açtığını belirten Çerkezoğlu, “Yüzlerce işyeri kapandı. Salgın yalnızca işsizliği değil aynı zamanda gelir eşitsizliğini, toplumsal adaletsizliği ve yoksulluğu daha da artırdı ve artırmaya devam ediyor” dedi.

**

Anketin sonucu ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açıklamasını yukarıda okudunuz…

Bir ülkede işçilerin karnı doyarsa, alım gücü fazla olursa, o ülkede refah ve mutluluk vardır demektir…

Yukarıda yapılan açıklamada Türkiye’den 10 işçiden 4’ü ucuz gıdaya yöneldiği ifade ediliyor…

Demek ki Türkiye’de işçilerin alım gücü az…

Yani Türkiye’deki işçiler mutlu değil…

İşçilerin alım gücünün arttırılması için, işverenin de biraz fedakarlık yapması yazım…

Devlet de işçiden aldığı vergiyi azaltmalı…

**************************************************************

Atalar Mahallesi PTT mağduru oldu

Körfez Atalar Mahallesi'ndeki vatandaşlar, şubesini uzun zamandır açmayan PTT yetkililerine tepki gösteriyorlar… Birçok emeklinin maaş aldığı PTT'de, şubenin çeşitli bahanelerle hizmet vermemesini eleştiren tepki gösteren vatandaşlar, yetkilileri uyararak, biran önce bu şubede hizmetlerin devam etmesini istediler. Vatandaşlar, 'Mahallemizde PTT var; hizmeti yok. Böyle bir düşünce olabilir mi? Bir an önce PTT şubesinin hizmet vermesini istiyoruz. En azından diğer mahallelerde olduğu gibi haftanın belirli günlerinde buranın açık bulunmasını istiyoruz."dediler. Bakalım mahalle halkının bu talebi yerini bulacak mı?

******************************************************************

KORKULARINIZ sizi değil, siz onu yönetin!

Doğal afet, trafik kazası, salgın hastalık gibi yaşadığımız birçok olay olumsuz birçok sonuca sebep olurken, psikolojik olarak bilinçaltında da iz bırakıyor. Bu izler korkularımızı ve daha sonrasında fobilerimizi ortaya çıkarıyor. Hayatımızda kalıcı olmayan bu olumsuz duyguların bir hastalık olmadığını ve olumlu duygular ile değiştirilmesi gerektiğini belirten Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, “Bu durum çözülmediği takdirde biz korkularımızı yönetmemiz gerekirken tam tersi bir durum ortaya çıkıyor korkularımız hayatımızı yönlendiriyor” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Hayatımızı zorlaştıran korkularımızın ve fobilerimizin başında ise son zamanlarda Koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan ‘Korona Fobi’,ülke topraklarının yüzde 93’ünün deprem bölgesinde yer almasından dolayı unutmamız gereken ‘Deprem Korkusu’ geliyor” diyor… Yılmaz’ın “Korkularınız sizi değil, siz onu yönetin” söylemine katılıyorum.

*********************************************************

Türkiye’nin en değerli tatil yerleri açıklandı

Gayrimenkul sektörünün teknoloji ve güvenli ticaret platformu GABORAS,‘Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi’ raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye’nin en değerli tatil beldesi; Bozcaada. Yazlık ev metrekare fiyatlarının yaklaşık 11 -12 bin TL bandında olduğu görülen Bozcaada’yı, Çeşme ve Adalar takip ediyor. Pandemiyle birlikte yazlık ev talebinin giderek arttığı 2020 yılında bir önceki yıla göre değerini en fazla artıran tatil beldesi ise araştırma sonuçlarına göre yüzde 32’lik fiyat artışıyla Kemer oldu. Kemer’i Marmaris ve Anamur takip etti. Bozcaada, benim de gitmek istediğim bir yer. Bozcaada’da yer yıl şarap festivali yapılıyor… Çok istememe rağmen bir türlü gitmek nasıp olmadı… Marmaris ve Çeşme’ye daha önce gitmiştim.

*************************************************************

2020’nin ilk 6 ayında saldırılar % 273 arttı!

Ağ güvenliği ve zekası, güvenli Wi-Fi ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın önde gelen küresel sağlayıcısı WatchGuard, Türkiye’yi 2020’nin ilk yarısında etkisi altına alan siber saldırılarla ilgili önemli istatistikleri açıkladı. Rapora göre Türkiye’de ilk 6 ayda 1.204.804 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %273 artışın gerçekleştiği Türkiye’de, dakikada 5 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı yaşandı. Yarım milyona yakının “Exploit” ve “Truva Atı” kötü amaçlı yazılım saldırıları olduğunu aktaran WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, artan saldırılara karşı şirketleri ve bireysel kullanıcıları uyarıyor. Yani anlayacağınız, teknoloji ve dijitalleşme geliştikçe, yazılım saldırıları da artıyor…