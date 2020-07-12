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Makale Yazısı-12 Tem 2020 - 20:00

Bizim kuşak...
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Çocukluk yıllarımı düşünüyorum;

Üç kuşak 10 nüfus, aynı evde, sevgi ve saygı ile yaşadık. Ekmeğimizi tüm aile birlikte çalışıp kazandık ve paylaştık.

Mahallemizdeki hemen tüm evler bahçeliydi. Komşularımızı severdik, sayardık, akraba gibi yakındık. Acımızı da sevincimizi de içtenlikle paylaşırdık.

Yediğimiz içtiğimiz her şey doğal, hilesiz ve temizdi. Sağlıklı beslendik.

Körfezimiz bereket dolu, akvaryum gibiydi. Babalarımız hafta sonları çıktıkları balık avından sepetler dolusu balıkla gelir, komşulara da dağıtılırdı.

Mahallemizdeki çocuklarla güzel oyunlar oynadık. Civciv besledik, büyüttük. Ramazanda ellerimizde yumurtalar ya da pide içleriyle fırınlarda sıraya girerdik.

Bayramlarda komşu ziyaretleri ile mutlu olurduk.

Bizim “okul arkadaşlarımız” vardı. İlkokul, ortaokul ve lise arkadaşlıkları çıkarsız ve sağlamdı. Kimileri ile kardeşten öteydik.

Kız arkadaşlarımıza karşı saygılı ve ölçülüydük. Mahalle komşularımızın kızları “kardeş” hanemizde kayıtlıydı.

Delikanlı çağımızda, Lise arkadaşlarımız oldu. Üç yıl birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla hala unutamadığımız güzel anılar biriktirdik.

Hemen her yıl bir araya gelir, bir mütevazı sofrada, sevgi ve dostluklarımızın katığında doyumsuz saatler yaşardık. Hala da yaşıyoruz.

AMA…

Artık yaş aldık, yaşlandık, evlat ve torun sahibi olduk. Biliyoruz ki, ömrümüzün “son baharındayız.”

Demiryolu-Hürriyet caddelerindeki çınar ağaçları gibi yaprak dökümündeyiz!

Bir araya geldiğimizde, ilk sorduğumuz soru; “sağlığın nasıl?” sorusu oluyor. Birbirimize içtenlikli uyarılar yapıyoruz. Sonra eski günleri anıyor, bir süre de olsa 18-20 yaşlarımıza dönüyoruz. 

Ne var ki, sevdiğimiz, saydığımız o değerle öğretmenlerimizden sonra, kardeş gibi yakın olduğumuz arkadaşlarımızı da bir bir yitiriyoruz.

Yakın zamanda, kısa sürelerle iki sevgili arkadaşımızı ard arda ebediyete uğurladık. Biri Haluk Ersoy’du. Haluk, zeki, dürüst ama hayata biraz rahat bakan bir kişilikti. Kendinden başka kimseye zararı olmazdı. Çok sevilen, güzel bir insandı. Lise yıllarımızda evlerinde bir araya gelir, güzel saatler yaşardık. Kardeşi Levent, inandığı bir siyasal mücadele uğruna alçakça katledildi. Bu Haluk için de ağır bir darbe oldu. Şimdi, O’nun emaneti Haldun kardeşimiz için sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Ya ÖMÜR ERGİNER-NALÇACI?

Lise’de sınıf numarası 62 idi. Hale Ündeğer-Uzan’la yapışık kardeşler gibi yakındılar. Lise yıllarında da gerçekçi, dürüst ve olgun kişiliği ile saygı duyduğumuz bir arkadaşımızdı. Hukuk Fakültesi sonrası Avukat oldu. Eşini erken yitirdi. Ama hayattan ve özellikle dost ve arkadaşlarından kopmadı. İnandığı değerlere de hep saygılı oldu. Toplumsal yaşamda da emek ve katkılarıyla saygı duyulan bir kişiydi.

SEKA Çocuk Dostları Derneği başkanlığı sırasında düzenledikleri “Eskişehir Gezisi” sayesinde, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in emekleriyle modern bir kent olan Eskişehir’i gezdik, yaşadık.

Ömür’ün o naif kalbi, yaşadığı dünyanın dertleriyle hayli yıpranmıştı. Son olarak bir ameliyat geçirmiş, sağlık haberine sevinmiştik.

Ne yazık ki, sevincimiz kısa sürdü. Ömür kardeşimizi, arkadaşımızı da “bedensel olarak” yolcu ettik.

Yaprak dökümündeyiz!

Bundan sonraki yolcular kimler, bilemiyoruz.

Ama bildiğimiz bir şey var;

Ne kadar yaşarsan yaşa, bedensel olarak göçüp gittiğinde geride bıraktığın eser, anılar ve güzellikler kalıyor…

Tertemiz bir kentte, tertemiz duygularla yaşayan, ailesi ve ülkesi için emek veren, güzel düşler kuran tüm arkadaşlarıma sağlık ve huzur içinde bir yaşam diliyorum.    

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