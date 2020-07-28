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Makale Yazısı-28 Tem 2020 - 20:00

Barolar...
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Anayasa Mahkemesi, ‘Çoklu Baro’ uygulamasına  dair kanunun  iptali için açılan davada,  yürütmenin durdurulması talebini reddetmiş. 

İleriki günlerde ben dememiş miydim demek gibi bir niyetim yok. Ancak, işin senaryosu konusunda bir tahminlerim ve kuşkularım var. 

Kanımca; bu yasa açıkça Anayasaya, avukatlık kanununa,  örf ve adete, teamüllere; Evrensel hukuka kısacası hukuk adına  her türlü var olan normlara uygun değil, daha doğru bir ifade ile kabul edilemez nitelikte aykırı… 

Şimdi Anayasa Mahkemesinde bu başvurunun inceleme ve  karara  bağlama süreci  olabildiğince uzayacak. 

 İptal edilene kadar  söz konusu kanun yürürlükte olduğu için bu arada  kurulması mümkün olacağından amaçlanan farklı barolar kurulabilir. Böylece hedeflenen sonucun en önemli ve birinci ayağı gerçekleşmiş olur. 

 Daha sonra Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal edebilir. Bu şekilde hukukun var olduğunu, hukukun yürürlükte  olduğunu  ortaya  koyar, ne derecede  hukuka  bağlı olduğunu gösterdiğini  zannedebilir. 

 AYM  söz konusu kanunu iptal etse bile, Anayasa  Mahkemesinin vereceği  iptal kararı verildiği günden sonrası için geçerli olup  geriye doğru işlemeyeceği için bu iptal kararına rağmen geçen süre içerisinde yürürlükte  bulunan kanuna göre kurulmuş oldukları için kurulmuş olan  Barolar varlığını sürdürür. Ancak onların dışında  yeni bir baro kurulamaz. Ama zaten amaçlanan hedef; İstanbul, Ankara ve İzmir olduğu için (Avukat sayısı olarak Antalya  Barosu da  sınıra  yakın)   amaç hasıl olmuş olur.  

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 Anayasa MAnayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe girmesi 

MADDE 50. — Anayasa Mahkemesince  Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya içtüzük veya bunların belirli hükümleri, karar tarihinde yürürlükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın verildiği günden bağlıyarak altı ayı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya İçtüzüğün veya bunların belirli hükümlerinin iptali halinde 

meydana gelecek olan boşluğu, kamu düzenini tehdidedici mahiyette görürse 2. nci fıkra hükmünü 

uygular ve boşluğun doldurulması için yasama meclisleri başkanlıkları ile Başbakanlığı durumdan 

haberdar kılar. 

Anayasa Mahkemesi, 20’ nci maddenin 2. nci bendi gereğince verdiği hükümlerin olayla sınırlı 

ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir. 

iptal kararı her halde geriye yürümez.  

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Bu  durumda iki önemli sonuç ortaya çıkar!  

Birincisi Alternatif Baroları kurarak hedeflenen İstanbul, Ankara  ve İzmir ve  avukat sayısı olarak hedefe yakın olan baroların alternatifi olan baroları kurarak  Barolar birliğini istediği şekilde şekillendirmek isteyenlerin istekleri  yerine  gelmiş olur. Baroların  gücü kırılmış olur ama  Bu kanunun  çıkmasını isteyenlerin  gönlü  yapılmış olur. 

 

İkincisi ise;  Sonuçta   kanun iptal edilmiş olmakla, hukuka  uygun ir sonuç ortaya  çıkar ve  AYM si için de kanunu iptal ederek  hukuka  uygun bir  karar verdik şeklinde  bir savunma için   gerekçe  oluşmuş olur.  

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Burada en önemli aykırılıklardan bir tanesi de,  Her  Baro kendi seçimlerini yaparken, Baroyu  Barolar Birliği Genel kurulunda  temsil edecek olan   Barolar Birliği Delegelerini belirler. İlgili kanunda  Evvelce  Her ilin Avukat sayısına göre  belirlenen Barolar  birliği  delege sayısında, avukat sayısına  göre  reel  temsil sağlayacak sayıları, son derecede  adaletsiz  bir şekilde  sınırlamak suretiyle de  Barolar  Birliği seçimlerinde Türkiye’deki Avukatların toplu ve  doğru olan  iradesini ortaya  koymaktan  çok uzak bir sonuç ortaya  çıkar. Zaten  kanunu çıkarmak isteyenlerin  ana  amaçlarından birisi de  budur. 

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 1136 sayılı kanunda var olan 114. Maddede  Barolar Birliği Genel Kurulunun , Baroların avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri  üçer delege ile kurulur. Görevde bulunan baro başkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan avukatlar, Birlik Genel Kurulunun doğal üyesidirler, oylamalara katılma, seçme ve seçilme hakları vardır. 

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Devamında  “Avukat sayısı  yüz’den fala  olan Barolar, Yüz’den sonraki  her üç yüz üye için  ayrıca  birer delege  seçer “ demekte iken  Bu yapılan değişiklikle (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 15.07.2020 RG NO: 31186 KANUN NO: 7249/18) (KOD 3)Baro genel kurullarınca ayrıca her beşbin üye için birer delege seçilir. Şekline  getirilmiştir.  Bu şekil de son derecede adil olmayan bir temsil şekli doğuracaktır.  Örneğin  100 kişilik Baro üç  kişi ile  temsil edilirken  On bin kişilik Baro beş  kişi ile  temsil edilecektir ki, bu durum  hiçbir hakkaniyet  kuralı içerisinde  kabul edilemez… 

 Yarın karşınız  iktidar yanlısı, iktidar karşıtı barolar ayrımı gelebileceği gibi, etnik barolar, siyasi düşünce baroları, tarikat, cemaat baroları…  gibi birçok ayrışmanın da  yolunu açacak bu  tasarrufu  okuyucularımızın bilgi ve  takdirlerine  sunuyorum…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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