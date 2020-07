Anayasa Mahkemesi, ‘Çoklu Baro’ uygulamasına dair kanunun iptali için açılan davada, yürütmenin durdurulması talebini reddetmiş.

İleriki günlerde ben dememiş miydim demek gibi bir niyetim yok. Ancak, işin senaryosu konusunda bir tahminlerim ve kuşkularım var.

Kanımca; bu yasa açıkça Anayasaya, avukatlık kanununa, örf ve adete, teamüllere; Evrensel hukuka kısacası hukuk adına her türlü var olan normlara uygun değil, daha doğru bir ifade ile kabul edilemez nitelikte aykırı…

Şimdi Anayasa Mahkemesinde bu başvurunun inceleme ve karara bağlama süreci olabildiğince uzayacak.

İptal edilene kadar söz konusu kanun yürürlükte olduğu için bu arada kurulması mümkün olacağından amaçlanan farklı barolar kurulabilir. Böylece hedeflenen sonucun en önemli ve birinci ayağı gerçekleşmiş olur.

Daha sonra Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal edebilir. Bu şekilde hukukun var olduğunu, hukukun yürürlükte olduğunu ortaya koyar, ne derecede hukuka bağlı olduğunu gösterdiğini zannedebilir.

AYM söz konusu kanunu iptal etse bile, Anayasa Mahkemesinin vereceği iptal kararı verildiği günden sonrası için geçerli olup geriye doğru işlemeyeceği için bu iptal kararına rağmen geçen süre içerisinde yürürlükte bulunan kanuna göre kurulmuş oldukları için kurulmuş olan Barolar varlığını sürdürür. Ancak onların dışında yeni bir baro kurulamaz. Ama zaten amaçlanan hedef; İstanbul, Ankara ve İzmir olduğu için (Avukat sayısı olarak Antalya Barosu da sınıra yakın) amaç hasıl olmuş olur.

Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe girmesi

MADDE 50. — Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya içtüzük veya bunların belirli hükümleri, karar tarihinde yürürlükten kalkar.

Gerekli gördüğü hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın verildiği günden bağlıyarak altı ayı geçemez.

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya İçtüzüğün veya bunların belirli hükümlerinin iptali halinde

meydana gelecek olan boşluğu, kamu düzenini tehdidedici mahiyette görürse 2. nci fıkra hükmünü

uygular ve boşluğun doldurulması için yasama meclisleri başkanlıkları ile Başbakanlığı durumdan

haberdar kılar.

Anayasa Mahkemesi, 20’ nci maddenin 2. nci bendi gereğince verdiği hükümlerin olayla sınırlı

ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir.

iptal kararı her halde geriye yürümez.

Bu durumda iki önemli sonuç ortaya çıkar!

Birincisi Alternatif Baroları kurarak hedeflenen İstanbul, Ankara ve İzmir ve avukat sayısı olarak hedefe yakın olan baroların alternatifi olan baroları kurarak Barolar birliğini istediği şekilde şekillendirmek isteyenlerin istekleri yerine gelmiş olur. Baroların gücü kırılmış olur ama Bu kanunun çıkmasını isteyenlerin gönlü yapılmış olur.

İkincisi ise; Sonuçta kanun iptal edilmiş olmakla, hukuka uygun ir sonuç ortaya çıkar ve AYM si için de kanunu iptal ederek hukuka uygun bir karar verdik şeklinde bir savunma için gerekçe oluşmuş olur.

Burada en önemli aykırılıklardan bir tanesi de, Her Baro kendi seçimlerini yaparken, Baroyu Barolar Birliği Genel kurulunda temsil edecek olan Barolar Birliği Delegelerini belirler. İlgili kanunda Evvelce Her ilin Avukat sayısına göre belirlenen Barolar birliği delege sayısında, avukat sayısına göre reel temsil sağlayacak sayıları, son derecede adaletsiz bir şekilde sınırlamak suretiyle de Barolar Birliği seçimlerinde Türkiye’deki Avukatların toplu ve doğru olan iradesini ortaya koymaktan çok uzak bir sonuç ortaya çıkar. Zaten kanunu çıkarmak isteyenlerin ana amaçlarından birisi de budur.

1136 sayılı kanunda var olan 114. Maddede Barolar Birliği Genel Kurulunun , Baroların avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri üçer delege ile kurulur. Görevde bulunan baro başkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan avukatlar, Birlik Genel Kurulunun doğal üyesidirler, oylamalara katılma, seçme ve seçilme hakları vardır.

Devamında “Avukat sayısı yüz’den fala olan Barolar, Yüz’den sonraki her üç yüz üye için ayrıca birer delege seçer “ demekte iken Bu yapılan değişiklikle (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 15.07.2020 RG NO: 31186 KANUN NO: 7249/18) (KOD 3)Baro genel kurullarınca ayrıca her beşbin üye için birer delege seçilir. Şekline getirilmiştir. Bu şekil de son derecede adil olmayan bir temsil şekli doğuracaktır. Örneğin 100 kişilik Baro üç kişi ile temsil edilirken On bin kişilik Baro beş kişi ile temsil edilecektir ki, bu durum hiçbir hakkaniyet kuralı içerisinde kabul edilemez…

Yarın karşınız iktidar yanlısı, iktidar karşıtı barolar ayrımı gelebileceği gibi, etnik barolar, siyasi düşünce baroları, tarikat, cemaat baroları… gibi birçok ayrışmanın da yolunu açacak bu tasarrufu okuyucularımızın bilgi ve takdirlerine sunuyorum…