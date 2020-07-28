Karamürsel, doğa güzelliği yerine çirkinliklerle gündeme geliyor!

Karamürsel, Kocaeli’nin en güzel yerlerinden biridir…

Karamürsel, turizm ve doğa güzelliği ile öne çıkacağına, hep polemiklerle gündeme geliyor…

İşte o polemiklerden bazıları…

SANATÇI SEDA SAYAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisi hakkında 'Aşağılık bir kadın' ifadesini kullanan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu…

ESKİ BARO BAŞKANI KOCASAKAL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, konferans için geldiği Karamürsel’de Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın meclis toplantısında, "Teröristlere yardım eden bir kişidir" dediği gerekçesiyle, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yani anlayacağınız Yıldırım, hep suç duyurularıyla gündem yaratıyor…

Şimdide Karamürsel Gazozu ile gündemde…

Gazozcu Başkan diye nam salmaya başladı…

SP’Lİ ÖZALAY’IN PAYLAŞIMI

Doğa güzellikleriyle ünlü Karamürsel, şimdi de Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay’ın polemiğiyle gündemde…

Hatırlanacağı gibi Karamürsel’de fotoğrafçılık yapan 27 yaşındaki Başak Onay, 29 ve 18 yaşındaki iki LGBT erkek modelin birlikte fotoğrafını çekmesi üzerine Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Özalay’ın tepkisinin ardından bundan cesaret alan muhafazakarlar, Başak Onay ile ilgili sosyal medyada linç kampanyası başlattı… Yetmedi, dükkanın önünde kendisine hakaret ettiler…

“BENİ VURMUŞ GİBİ YAPTI”

Onay, Özalay’ın açıklamasının ardından ölümle tehdit edildiğini belirtirken geçtiğimiz hafta Halk Tv’de canlı yayındayken bir şahıs stüdyonun önünden geçerken eline silah şekli verip ateş etme işareti yaptı. Polisler şahsı yakalarken, Özalay şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahsın İ.T. (32) olduğu, zanlının daha önce çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

Başak Onay, o anları şöyle anlattı… “Bu akşam Halk TV ekranlarında Enver Aysever'in Ayrıntılar isimli canlı yayınına konuk olacak, yaptığım fotoğraf çekimi ve sonuçları hakkında konuşacaktım. Canlı yayına bağlandığım sırada stüdyomun önünden geçerken biri eline silah şekli verip beni vurmuş gibi yaptı ve gitti.

“ÖRGÜTLÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Bir kaç dakika sonra yeniden geldi, telefonla konuşur gibi yaparken yüksek sesle ve bana bakarak bu stüdyoyu kapatacaksın yoksa senin a...... diyerek küfür etti.

Bir süredir stüdyomun önünde beni korumakla görevli polislere haber vererek şahsın yakalanmasını sağladım.

Canlı yayını yarıda bıraktığım için Enver Aysever ile neden devam edemediğimi konuştuk.

Karakola giderek ifade verdim ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum.

Bu eylemin bireysel değil örgütlü olduğunu düşünüyorum.

Çektiğim fotoğraflar yüzünden gelişen olayların bitmesi için adımlar atarken bu olayın gerçekleşmesi bu konunun kapanmasını istemeyenler olduğunu düşündürüyor.

Her şeye rağmen ben artık normalleşmek ve sanatına devam etmek istiyorum.”

Fotoğraf sanatçısı Başak Onay’a hakaret eden İ.T. adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.

MUHAFAZAKAR TAYFA

Polis, Başak Onay’ın evinin ve dükkanın önünde sürekli nöbet tutuyor…

Yani anlayacağınız, bu muhafazakar tayfanın ne yapacağı belli olmaz…

Son zamanlarda Saadet Partisi’ne karşı bir sempati vardı…

Ama Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay’ın bu çıkışı, bu sempatiye de azalttı diye düşünüyorum…

ZAFER MUTLU’NUN AÇIKLAMASI

Tüm bunlar yaşanırken, neyse ki içleri ferahlatan açıklama Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu’dan geldi…

Mutlu, “Hangi sebeple olursa olsun, hiçbir vatandaşımızı öteki kabul etmediğimizi, gereksiz tartışmalar ve yersiz kutuplaşmalarda bugüne kadar kesinlikle taraf olmadığımızı, her bir insanımızın hakkını koruyup, gözettiğimizi de yine tüm kamuoyu bilmektedir. Herkese ve her görüşe saygı duyuyoruz” dedi…

Çok önemli bir açıklama…

Ortamı yumuşatma adına önemli bir açıklama…

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Karamürsel, bu olayla çok gündemde kaldı…

Muhafazakar kesim Başak Onay’ı rahat bırakmalı, herkes işine, gücüne bakmalı…

İşsizliğin arttığı…

İntiharların arttığı…

Geçim derdinin arttığı...

Bir ortamda, suni gündem yaratmanın anlamı yok…

Sağlık çalışanları verilen sözlerin tutulması istiyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, sağlık çalışanlarının haklarını arıyor… Eryazğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 13 Mayıs 2020 tarihinde tüm basının önünde "Aile Hekimlerinin çalışmalarından çok memnunuz teşekkür ediyoruz onlara da ek ödeme konusunu çalışıyoruz" demesinin üzerinden 72 gün geçtiğini, ama bir ödeme olmadığını söyledi… Eryazğan, kameralar önünde verilen sözlerin tutulmadığını, aile hekimlerinin bunca özverisine rağmen görmezden gelinmesinin aile hekimliğini bitirme çabası olarak gördüklerini söyledi. .. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları çok başarılı işlere imza attı, imza atmaya da devam ediyorlar… Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlara verdiği sözü tutmalı… Hem de, hemen şimdi…

Emekli bayrama yasaklı giriyor

Sendikalar ayrımcılığa son verilmesini istediler. Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, “Virüsü sadece yaşlılar mı yayıyor” diyerek, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağına son verilmesini istedi.

Self servisten uzak durulmalı

1 Haziran’dan itibaren normalleşme başladı… Yoğun pandemi döneminin ardından normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte lokantalar ve restoranlardaki müşteri yoğunlukları da arttı. Dr. Songül Özer, otellerdeki restoranlar da dahil yemek için mekan seçiminde Covid – 19 enfeksiyon riskine karşı kapalı mekanlar yerine açık alanları olan ve masalar arasında en az 1.5 – 2 metre mesafe kuralı uygulayan işletmelerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca self servis açık büfelerden uzak durulmalı diyerek uyarıda bulundu… Dr. Songül Özer’in tavsiyelerine uyarsak iyi olacak, zira korana vakaları bir türlü istenilen seviyeye gelmedi…