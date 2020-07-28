Engelli öğrenciye servis “KAMU ZARARI” imiş!..

Bir aile için yaşanabilecek en büyük sorunlardan biri, “engelli bir çocuk sahibi olmak” diye ifade edilebilir.

Olaya “İNSANİ” ölçütlerle bakalım;

O günahsız yavru, kendi isteği ile dünyaya gelmedi.

Anne ve baba, o çocuğu yaşatmak, eğitim ve tedavi olanakları sağlamak ve topluma kazandırmakla yükümlüdür.

Ne yazık ki, anne-baba yeterli bilinç, kültür ve sorumluluk sahibi değilse, engelli çocuk için yaşam bir cehenneme döner. O cehennemde anne baba da yanar!

Öte yandan, engelli de olsa her insan, içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olarak DEVLET’in de sorumluluğu altındadır.

Hele bu devlet, bir “SOSYAL DEVLET” olma iddiasında ise.

Engelli çocukların eğitimi, toplum içinde “üretken birer vatandaş” olabilmesi, devletin görevidir.

Bilimsel araştırmalar da göstermiştir ki; bir vatandaş, “üretken ve nitelikli bir insan” olamıyorsa, yalnızca ailesi için değil, toplum ve devlet için de ağır bir yük ve maliyettir.

Bu nedenle, kültür ve uygarlık değerleri üzerine yükselen bir devlet düzeninde, her vatandaşın eğitilerek, “nitelikli işgücü” olması devletin görevidir.

18 Temmuz 2020 Cumartesi günü bir gazetede çıkan haber üzerine bu yazıyı yazıyorum.

Haberde diyor ki;

“Engelli öğrenciye servis kamu zararı sayıldı!”

Olayın özeti de şöyle;

Zihinsel engeli olan ve özel eğitim 3. Sınıf öğrencisi olan çocuk için okul servis hizmeti verilmiyor!

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne göre bu hizmetin verilmeme nedeni “kamu zararı” olarak niteleniyor!

Bu olay, 2016 yılında yayımlanan bir başka haberi aklıma getirdi.

JAPONYA’da, Hokkaido Adası’nın kuzey ucunda, yıllar önce yolcu olmadığı için kapatılan bir tren istasyonuna son 3 yıldır, düzenli olarak sabah ve akşam iki kez ve yalnızca bir kız öğrenci için tren seferi yapılıyor. O kız okulundan mezun olana kadar da bu seferlerin yapılacağı açıklanıyor.

Çünkü, Japonya’da insana saygı var!

O insan için de, eğitim, kendini geliştirme, üretken ve topluma yararlı bir “nitelikli insan” olarak kazandırılma hakkı, bilinç ve sorumluluğu var!

Anneler, babalar, veliler, vatandaşlar;

Ülkemizde eğitim gibi temel bir soruna nasıl şaşı ve çağdığı bakıldığının farkında mısınız?

Çocuklarımız eğitilip “nitelikli-üretken insan” yapılmıyor!

“Ezberle-unut” anlayışıyla, her bakanın sürekli değiştirdiği bir sınav ve eğitim sisteminin kurbanı oluyor çocuklarımız.

Sınavlardaki başarısızlıklar bu yüzden.

Çocuklarımızın üniversiteyi bitirdiği halde işsiz kalmaları bu yüzden!

“MİLLİ EĞİTİM” her siyasal iktidarın kendi aklına ve çıkarına göre kullandığı bir oyuncak olamaz!

Ülkenin geleceğine yönelik ekonomik, sosyal, kültürel planlar hazırlanır, sonra bu planlara göre “İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI” yapılır, ülkenin geleceği ve gelecek kuşakların İNSANCA yaşaması hedeflenir!

Böyle bir anlayışta, “engelli öğrencilere servis tahsisi” KAMU ZARARI olarak görülemez!

Böyle gören ilkel kafalar Milli Eğitim yöneticisi olamaz!

Japonya ile aramızdaki eğitim, kültür ve gelişmişlik farkı nereden geliyor, anlıyor muyuz?