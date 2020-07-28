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Makale Yazısı-28 Tem 2020 - 20:00

640 yıllık ağacın gölgesinde Türk kahvesi yudumlamak
Bülent Ekinci

Bülent Ekinci

Körfez ilçesinin simgelerinden biri de meşhur Türk Kahvesi’dir. Yarımca İstasyon durağının hemen yanında bulunan ve Körfezlilerin yakından bildiği bu mekân, yarım asıra yakın bir süredir, konuklarını ağırlıyor.

Mülkiyeti, belediyede, işletme hakkı ise Körfez’in başarılı iş adamlarından Mehmet Tüzer’de olan bu mekânın kendine has özellikleri var. Osmanlı mimarisini andıran dış yapısı, bir sarayın misafirhanesini andıran dekorasyonu, mekânın salonunda bulunan süs havuzu, özel bakır cezveler eşliğinde ikram edilen Türk Kahvesiyle meşhur olan bu mekânın, benzerlerinden ayıran en büyük özelliği ise bahçesi. Mekânın geniş bahçesinde asırlık ağaçlar bulunuyor. Hele birde bahçenin tam göbeğinde bir ağaç var ki hikâyesi anlatmakla bitmez. 640 yaşında olan bu çınar ağacı Kültür Bakanlığının koruması altında. Gövdesi ve uzunluğuyla ve tüm ihtişamıyla Türk Kahvesinin konuklarının gölgesinde ağırlıyor.  Sizlere de bu keyfi yaşamanızı ve o ağacın gölgesinde Türk kahvesi içmenizi öneririm.

Kahvaltı servisine de başlayan mekan, görülmeye değer.

D-100’de trafik çilesi

Son bir haftadır D-100 İzmit- Derince ve Körfez istikametlerinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Her iki istikamette yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı için özellikle sabah ve akşam mesai saatlerinde yaşanan yoğun trafik, sürücüleri çileden çıkartıyor. Yetkililer, çalışma günlerinde vatandaşın oto yolu kullanmasının faydalı olacağını söylüyor.

Ev almanın tam zamanı

Bankalar tarafından sıfır ve ikinci el konutlar için cazip oranlarda krediler veriliyor. Vatandaş bu durumu fırsata çevirmek için inşaat firmalarının kapılarını aşındırıyor. Bu durum ev fiyatlarının yükselmesine neden olsa da vatandaş yeni konut almaktan vazgeçmiyor. Ev almanın da satmanın da tam zamanı deniyor. Bankaların sıfır evlerde yüzde 0.64 ikinci el evlerde ise yüzde 0.79 -89 oranlarındaki kredileri sayesinde geçtiğimiz yıl sinek avlayan banka şubeleri ve inşaat firmaları kredi yetiştiremez ev yetiştiremez bir hale geldi. Tedbiri mekanda ferahlık vardır diyen herkes ya evini değiştiriyor ya da yeni bir ev alıyor. Malum Türkiye’deki en pahalı şey para, ev almak isteyenler ucuz kredi imkanlarını kaçırmasınlar. Bu arada 1 yıl ötelemeli ev kredileri yenin yeniden başladığını duyduk…

Kaju isimli kedi kayıp

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi A-8 Blok adresinde bakılan Kaju isimli sevimli kedi iki gün önce kayboldu. Sahibinin tüm aramalarına rağmen Kaju’yu bulamadı. Sosyal medyada kayıp ilanı paylaşılarak kedisini arayan vatandan, fotoğrafta görülen kediyi görenlerin ya da bulanların 0545 648 00 41 nolu telefonla iletişime geçmesi isteniyor.

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Yazar Bülent Ekinci - Mesaj Gönder

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