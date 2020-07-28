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Makale Yazısı-28 Tem 2020 - 20:00

Burak Süleyman gitti, bazılarına müjdeler olsun !..
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Gitmemeliydi…

Böyle olmamalıydı…

Hakkını istedi, ‘tu kaka’ ilan edildi…

Yönetim burada hata yaptı bence…

Burak Süleyman’ın takımın önüne geme, teknik heyetin önüne geçme, yönetimin önüne geçme gibi bir derdi yok…

Yürekten oynayan bir çocuk…

Ama kafanızda bir kaptanlık duruşu varsa, Burak tabii ki sizin geleneksel kaptanlarınıza uymaz…

Yürekten bir çocuk çünkü…

Kafası attı mı, Mesut’un boğazına da sarılır, hocanın boğazına da…

Bazı futbolcular böyledir…

Bir işyeri kurdu ve geçimini buradan sağlamaya kararlı…

Süper Ligi bilemem ama, 1.Lig’de şov yapar…

Bu kadar imkansızlıklar, kısıtlılıklar içerisinde tek baına takım olan bu yıldızı anlayacak bir teknik adam mutlaka çıkacaktır…

Hayırlısı olsun…

Bazılarına da müjdeler olsun…

Takımı ‘Emanet’ edecekleri kaptanı çok merak ediyorum…

İnanın bana, lig başlasın, 4-5 hafta geçsin, Burak Süleyman ile ilgili tribünlerden sesler yükselir…

Benden söylemesi…

Gelip gidenler yolcu, biz hancıyız…

Derdimiz Kocaelispor kulübü ve ikinci bir ajandamız yok…

Kocaelispor’a futbolcu sokuşturanlardan değil, sadece gazetecilik yapanlardanız…

Burak Süleyman inşallah beni yanıltır ve gittiği yerde de şov yapar…

Çünkü kafasındaki hocayı orada da bulamayacaktır…

Ama ne olursa olsun, onun için hiç bir kulüp Kocaelispor gibi olmaz…

Aslan yattığı yerden bellidir…

Karar kendisinindir…

Hayırlı olsun…

Nokta…

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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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