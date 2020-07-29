Yazıklar olsun !..

Kadın A Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aslen Kocaelili sporcu, Konak Belediye’de oynayan Sümeyra A takıma yükseldi. Eski sporcumuz Medine Erkan ise bu kez A milli takıma davet edilmedi. Maalesef değerlerimizi birer ikişer kaybediyoruz

KADERİMİZ Mİ BU ?..

Kadın A Milli Takımımızın 14-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Kadroda Gölcüklü Kocaeli Bayan Futbol Kulübü eski sporcusu, maalesef elimizde tutamadığımız için İzmir temsilcisi Konak Belediye’ye transfer olan Sümeyra Kıvanç da yer aldı. Fizik kanunlarına aykırı attığı golle Dünyanın da gündemine gelen Sümeyra, kariyerini hızla yükseltiyor. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 14 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17.00'de Park Inn by Radisson İstanbul Asia Kavacık Otel'de toplanacak.

KADIN A MİLLİ TAKIMI'NIN HAZIRLIK KAMPI ADAY KADROSU:

KALECİLER: Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gülbahar Çelikçi (Boyabat Çeltik Spor), Gülsüm Tunç (1207 Antalyaspor Kadın Fk), Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor), Zuhal Ezer (Kemer Futbol Kulübü), Büşra Atalay (Pendik Çamlık Spor)

DEFANS: Kezban Tağ (Alg Spor), Havane Dilbe (Horozkent Spor), Eda Karataş (Ataşehir Belediye Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Sema Polat (Fomget Gençlik Ve Spor), Dilan Taşkın (Sv Horn)

ORTA SAHA: SÜMEYRA KIVANÇ (KONAK BELEDİYE SPOR), Şehriban Dülek (Pendik Çamlık Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), İlayda Civelek (Ataşehir Belediye Spor), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş A.Ş.), İrem Eren (Beşiktaş A.Ş.), Tuğba Karataş Çakı (Fomget Gençlik Ve Spor), Başak İçinözbebek (Kdz. Ereğli Belediye Spor), Neslihan Aktaş (Bsc Old Boys), Büşra Kuru (Ffc Nıederkırchen), Ecem Cumert (Msv Duısburg), Eda Ceren Gören (Ffc Recklınghausen), Ayşe Demirci (Gardner Webb University)

FORVET: Esra Manya (Hakkarigücü Spor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor), Başak Gündoğdu (Beşiktaş A.Ş.), Gizem Kılıç (Vfl Bochum 1848)

Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas, Teknik Direktör: Necla Güngör Kırağası…