Kurban mı olmalı?

İslam dininin temel kuralları, Kur’an’ı Kerim’de yer alır.

Dininin temel kurallarını öğrenmek isteyen, Kur’an’a başvurur.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Türkçe Kur’an Meali” kendisini “Müslüman” olarak gören her insan okumalı ve düşünmelidir.

Kimileri; “Yakın şu Türkçe Kur’anları” diyor!..

NEDEN?

Çünkü, “o birileri” yalanlarla kandırmak istiyor insanları!

İngiliz sanatçı Cat Stevans (Yusuf İslam); “İyi ki önce Kur’an’ı okudum ve İslamiyet’e inandım. Önce Müslümanları tanısaydım bu güzel dine inancım olamazdı” diyor!

Çünkü, kimi “sözde Müslüman” kişi ve gruplar, kendi ön yargılarına göre dini yorumluyor ve Müslüman Müslüman’ı boğazlıyor!

Bu dinin temellerinde, Yaradan’ın insana bahşettiği en büyük hazine olan “AKLI kullanmak” var.

“Aklını kullan, düşün, gereken tüm önlemleri al, sonra “kadere iman et” diyor Yaradan.

Şu bir gerçek ki, insanlık tarihi boyunca, kimi uyanıklar, insanı ve toplumu sömürmek için, “din üzerine yalanlar” uydurmuşlar.

En büyük silahları da “insanları cahil bırakmak” olmuş!

Bu nedenle, “düşünen ve aklını kullanan insan” onlar için en büyük düşman olmuş!

İslam dini, öncelikle “insanın insanı sömürmesine karşıdır.”

Faiz, “haksız kazanç” olduğu için haramdır.

Faiz, sadece para ile para kazanmak mıdır?

Hayır!

Vatandaşın tarlasını, köyün ortak varlığı “MERALARI” bir yasal düzenleme ile “Köyün ortak varlığı” olmaktan çıkarıp, sonra o verimli toprakları İMAR TADİLATI ile “konut, ticaret ve turizm alanı” ilan ederek Katar Emiri’nin ya da içimizdeki kimi uyanıkların büyük servetler kazanacağı “RANT ALANI” haline getirmek, “kısa sürede büyük zenginliklere ulaşmak” FAİZ değil mi?

Yarından itibaren, İslam dininin iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı’nı yaşayacağız…

Bu bayramın amacı, öncelikle “Yaradan’a yakınlaşmak” ve sahip olduğu maddi ve manevi varlıklar için şükretmek, sonra da yeterli ekonomik olanaklara sahip olmayan “din kardeşleri” ile varlığını paylaşmak değil mi?

İyi de, “ekonomik sömürü” olduğu halde, “İNSANCA PAYLAŞMAK” mümkün mü?

Yaşadığımız salgın hastalık sürecinde, “kayıt dışı” yani, sigortasız ve güvencesiz çalışan milyonlarca insan işsiz kaldı, yoksullaştı.

İşi olan esnaf, zanaatkar, çiftçi, besici iş yapamadı, yoksullaştı.

Üniversite mezunu gençler işsiz kaldı. Öğrenim kredilerini ödeyemedi.

Bu ülkede 32 milyon vatandaş “kredi borçlusu” ve son bir ay içinde kredi borçlusu sayısı 428 bin kişi artmış!

Vatandaşı “kredi ile borçlandırarak” refah ve huzura kavuşturmak, ekonomiyi düze çıkarmak mümkün mü?

Geçen yıl 3 milyon 282 bin hane “sosyal yardım” almış! Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti sonuçlarına göre 3 milyon 400 bin kişinin aylık geliri 852 bin liranın altında!

Emekliler “sürekli yoksullaşıyor” ve emekli maaşlarını düşük tutmak adına “enflasyon gerçekleri saklanıyor!”

Cezaevleri tıka basa dolu ve son 5 yılda 94 yeni cezaevi açılmış!

Bu ağır koşullarda kimileri kamuda birkaç görev birden üstleniyor ve “vergi muafiyeti” ile yaşıyor!

İşe girmede “siyasal torpil” artık alenen yapılıyor!

Oysa, İslam dini “işi ehline ver, ADALETLİ OL” diyor!

Daha söylenebilecek çok şey var!

Kalanı da sizler ekleyin ve düşünün lütfen;

Gerçekten, tüm kural ve değerleriyle bir Kurban bayramı yaşayabiliyor muyuz?

Mutlu ve huzurlu musunuz?