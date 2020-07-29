Yenidoğanlı vatandaşın gözüyle İzmit’in trafiği!

İzmit’in Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden duyarlı vatandaşlardan Necati Konakçı, bölgedeki eksik yatırımlarla ilgili bilgi verdi…

Konakcı’nın bana gönderdiği maili birlikte okuyalım;

Kocaeli’yi seven bir kişi olarak sizlere tespit edebildiğim bazı eksik yatırımlardan bahsetmek istiyorum.

Erenler’in kentsel dönüşümünü bilirsiniz.

Her şey iyi hoş, ama Kocaeli’ye kazandırılmış olan ölüm rampası.

Bu planlamayı nasıl bir düşünce ile planladıklarını halen anlamış değilim.

Proje aşamasından sonra ne düşünülerek altına imza atılmış bunu da anlayamadım.

Bu şekilde bir yatırım yapılırken önce trafik ve insan güvenliğinin ve akıcı bir trafiğin sağlanması gerekmez mi?

Üstelik bu alanın trafiği rahatlatmak için her türlü olanak mevcutken.

Tabi ki uzmanlar daha iyisini bilir.

Sadece bir vatandaş olarak kendi fikrimi söylemek istiyorum.

ERENLER RAMPASI

Carrefour köprüsünü Erenler Rampası’ndaki şelalelerin oraya kadar uzatıp, Eski Perşembe Pazarı (Milli İrade Meydanı), Anıt Park, Mehmet Ali Paşa’ya gidiş ve Bekirdere’den geliş istikametlerini kanatlar açarak, trafiği ışıklarla kesmeden, sürekli akıcı hale getirilebilirdi.

Eski Perşembe Pazarında ışıklar yanıyor şehir içi trafiği neredeyse Merkez Bankasına kadar, Santral’de ışıklar yanıyor, bir taraf Bekirdere’ye kadar,bir taraf Baç’tan Sanat Okuluna kadar tıkanıyor. Bu durum Kocaeli halkına anlatılabildi mi acaba?

SEKA TÜNELİ GEÇİŞİ

Gelelim Ordu Evi önündeki Seka Tüneline; D-100 deki tünellerin gerçek amacı nedir?

Trafiği rahatlatmak.10-15 yıl geriye gidelim.

Sapanca kavşağından Yenidoğan’a kadar, yanlış hatırlamıyorsam 13 tane ışık vardı.

Bu ışıklar halen olmuş olsaydı İzmit trafiği ne olurdu hiç düşündünüz mü?

Tüneller büyük bir çözüm, doğru.

Kimin için?

Transit geçenler için.

Seka Tüneli kime yaradı?

Transit geçenlere.

Esas amaç neydi?

İzmit içinden gelen trafiği rahatlatmaktı.

Rahatlattı mı?

Işıklar yanınca Pazar pazarının kurulduğu yerden Cumhuriyet Parkı’na kadar, Ordu Evi önündeki yan yol, Heykel’e kadar tıkalı. Çözüm olarak ne yapılıyor veya ne yapılacak?

Bilen var mı?

KURUÇEŞME IŞIKLAR

Yapılan veya yapılacak yatırımlarda;örneğin;

Kuruçeşme’deki ışıkların ve Liman Yolu’ndaki ışıkların kaldırılıp battı çıktı yapılması var mı? Kuruçeşme ışıkları yandığında trafik Acıbadem Hastanesine kadar tıkalı.

Derince Limanı’na girişteki ışıklar yandığında trafik eski İsmet Paşa Stadı’na tıkalı.

Üstelik her gün Liman’a giriş ve çıkış yapan yüzlerce TIR’dan bahsediyoruz.

Şu an için en büyük sıkıntı burası.

BİZİM VİLAYET….

Kocaeli’mizde birçok yatırım programları gündeme gelirken, plan programlar, projeler yapılırken, birçok Vilayet’lerde böyle çalışmalar gündemde dahi yokken, bir bakıyoruz bizim Vilayet işe başlayana kadar onlar bitirip açmış oluyor.

MİLLET BAHÇELERİ

Örnek; Batman’da açılan Millet Bahçesi.

Kocaeli’mizde 9 Millet Bahçesi programda. Halen bir kazma dahi vurulamadı.

Karamürsel battı çıktısı, kaçıncı müteahhit. Daha yeni tekrar başladı.

İzmit-Kandıra yolunun ihalesi yapıldığı halde halen ses seda yok.

Kocaeli trafiğinin en önemli güzergahı olan İzmit-Yalova yolu.

Burası trafiğin yükünü kaldıramadığı gibi, her geçen gün daha da artmakta.

Burası için Çevre Yolu projesi olduğunu biliyorum. Fakat çalışma başlatıldığını bilmiyorum.

İÇİME SİNDİREMİYORUM…

Ülkemizin vergi yükünü ve trafik yükünü çeken bir Vilayet olarak, yatırımlar hususunda bu kadar sürüncemede kalınmasını, doğrusu içime sindiremiyorum.

Yıllardır Eski Perşembe Pazarı ışıklarındaki, santraldeki ve şehir içinden gelip Ordu Evinde sıkışan trafik çözülmemişken, bakalım diğer sorunlarımız nasıl çözülecek.

Hadi Hayırlısı...”

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Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden Necati Konakçı’nın İzmit’in trafiği ile görüşleri böyle… İlgililere duyurulur…

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Maliye Bakanına açık mektup!

Kartepe’den gazetemize mail gönderen okurumuz, emeklilerle ilgili Maliye Bakanı’na mektup gönderdi… Birlikte okuyalım; “Türkiye genelinde yıllardır borcudan dolayı emekli olamayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için borçlanma yoluyla emekli olmak istiyorlar. Bağ-Kur’dan borcu olan vatandaşların basın yolu ile isteklerini hatta ricalarını aktarmak istiyoruz. Sayın bakanımız ekonomi paketi vatandaşların bu sıkıntılı ortamda kredi ve yardım destelerini sunuyorsunuz. Bizler ticaret yapan mağduriyetlerimizi kredi vererek gideriyorsunuz.

Sizlerden ricamız bizlere geçmiş yıllardaki gibi devletimizin bankalarının kanalıyla borçlanıp emekli olan kardeşlerimiz gibi şimdi bizlere bu desteği vermenizi arzu ediyoruz. Bizleri de borçlandırıp emekli ederseniz, mağduriyetimiz giderilirmiş olur. Bizler de böyle hem emekli olacak, vatandaşlarımızın bu arzularının yerine getirilmesi ve sayın bakanımızdan rica ederiz” Umarım Bakanlık bu konuya bir el atar ve birçok insanın mağduriyeti giderilir…

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Değirmendere mi? Molozdere mi?

Gazetemize mail gönderen okurumuz, “Değirmendere mi? Molozdere mi?” diyerek Değirmendere köprülü kavşağındaki dere yatağındaki sıkıntıyı dile getirdi… Okurumuz, “Burası Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar köprülü kavşağının karşısındaki dere yatağı. Uğur Mumcu Caddesi ile D 130 arasında kalan bu yerin çevre düzenlemesi işi yapılırken, molozlar kaldırılmak yerine dere yatağına yığılarak bu çirkin görüntüye sebep oldu. Bu molozlar belki zamanla aşağı düşerek dere yatağını tıkayacak. En iyi ihtimal ile denize gidecek. Gölcük Belediyesi yetkililerince yapılan işlerin denetlenmesini vatandaş olarak talep ediyorum. Pislikleri halının altına süpürmek en kolayı. Lütfen yapılan işleri takip edin” diyerek, önlen alınmasını istedi. Belediye yetkilileri gidip, incelemede bulunursa iyi olur.

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En çok ziyaretçi Almanya’dan geldi

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkemize gelen ziyaretçi sayıları belli oldu. Böylelikle Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 214 bin 768 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılının Haziran ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,96 azalırken, ilk 6 aylık dönemdeki azalış yüzde 75,6 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılının ilk 6 ayındaki toplam ziyaretçi sayısı ise 4 milyon 507 bin 479 olurken, geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 18 milyon 76 bin 506 olduğu görüldü. Bu yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayılarında ise Almanya’nın başı çektiği görüldü.

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Kahve Dünyası gelişiyor

2020 yılını 30 yeni mağazayla tamamlamayı hedefleyen Kahve Dünyası, alışveriş merkezleri, caddeler ve seyahat edenler için mola alanları gibi farklı noktalarda misafirleriyle buluşuyor. Hali hazırda 400 adet akaryakıt istasyonundaki varlığını bu yaz açtığı ve açmaya devam edeceği 3 otoban mağazasıyla da güçlendirmeyi arzu eden Kahve Dünyası, 2020 sonu itibarıyla 50 milyon TL yatırım rakamına ulaşmayı hedefliyor. “Hepimizin Ortak Noktası” söylemiyle hizmet veren Kahve Dünyası, İzmit’te yıkılan eski valilik binasının karşısında da hizmet veriyor.

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Robot kullanabilen işsiz kalmayacak

Türkiye’nin ve imalat sanayisinin teknoloji partneri Tezmaksan, sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğu Tezmaksan Akademi üzerinden ücretsiz robot eğitimleri veriyor. 2.5 milyon gencin girdiği üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihte bulunacak olan gençlere seslenen Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, robotların bugün üretimde yüzde 10 görev üstlendiğini, 2025 yılında bu oranın yüzde 45'e çıkacağını, dolayısıyla robot ve otomasyonla ilgili iş kollarının çok önemli bir hale geleceğini ifade etti. Çağımız, bilim çağı… Gençler Aydoğdu’ya kulak verirse, kendileri için iyi olur…

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Alınacak 161 personele 5 binden fazla başvuru!

Bursa Uludağ Üniversitesi, Resmi Gazete'nin 13 Temmuz 2020 tarihli sayısındaki ilanla yeni 161 sözleşmeli memur alacağını duyurmuştu. Türkiye genelinde geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona dayanırken, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi’ne 161 personel alımına, 5 bin 454 başvuru geldi. Bu rakamlar, Türkiye’de işsizliğin bir kanıtı… Bu da gösteriyor ki, işsizlik çok ürkütücü boyutta…