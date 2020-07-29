İran’a ilk gittiğimde, tanıştığım bir gazeteciye sormuştum:

“İran’da ne değişti? Devrim öncesi ve sonrasını bir cümleyle karşılaştırır mısın?”

Aldığım cevap çarpıcıydı:

“Devrim öncesi evde ibadet eder dışarıda eğlenirdik, şimdi evde eğlenip dışarıda ibadet ediyoruz…”

İran devrimiyle ilgili inanılmaz bir tespitti bu!

İran’ı “hap gibi” anlatıyordu.

Bu cümleyi kafama kazımış, tüm Tahran’ı öyle gezmiştim.

Her tarafta İranlı gazetecinin o sözünü doğrulayan görüntüler vardı.

Eğlencenin en küçük bir izine rastlayamadık.

Ne bar, ne gece kulübü, ne birahane, ne müzikhol, ne içkili bir lokanta…

İçki içmek ve satmak, zaten yasak!

Yasağın ötesinde ağır suç!

İbadet adına gördüğümüz de, camiler tıklım tıklım.

Ezan okununca, erkekler soluğu camide alıyor.

Göstere göstere namaz kılıyorlar.

Peki, yasak ve suç olunca İran’da hiç alkollü içki içilmiyor mu?

Tam tersine…

İran’da hemen hemen bütün evlerde içki imalathanesi var.

Kendileri üretip kendileri içiyorlar…

Evlerde de yasak, evlerde de suç, ama herkes kendi düzenini kurmuş.

İran’da çanak anten kullanılarak televizyon seyretmek de yasak ve suç!

Ancak yine bütün evlerde çanak anten kurulu.

Başta Türk kanalları olmak üzere bütün dünyayı izliyorlar.

İran’da şöyle bir sistem kurulmuş:

Evlerde içki içmek ve televizyon için çanak anteni kullanmak yasak ve suç.

İran’ı yönetenler, suç olmayacak bir şeyi suç ilan ederek halkı korku ve baskı altında tutuyor, tabii bu arada işine gelmeyenleri de cezalandırıyor.

Halk da “Aman bak, içki içerek ve televizyon izleyerek suç işliyoruz” diye düşünüp, yönetenlere karşı sesini yükseltmiyor, siniyor başkaldırmıyor.

Böyle bir sistem!

İran’da üç beş gün geçirince, gazetecinin “Devrim öncesi evde ibadet eder dışarıda eğlenirdik, şimdi evde eğlenip dışarıda ibadet ediyoruz…” ifadesinin ne anlama geldiğini çok net anlıyorsunuz.

İran’daki durumu sloganlaştırınca, yazının başlığı çıkıyor:

Göstere göstere ibadet et, gizli gizli eğlen!

Tamam da, bu yazıyı neden yazdım?

Şundan…

Etrafınızı dikkatle izlemeye devam edin!

Ülkemizde göstere göstere ibadet edenlerin sayısı sürekli artıyorsa…

İnsanlar göstere göstere namaz kılıyorsa…

İnsanlar oruç tutuyor görüntüsü verip, göstere göstere iftar yemekleri düzenliyorsa…

İnsanlar umre ve hacca göstere göstere gidip gelmeye başlamışsa…

Ve insanlar dışarıda eğlenmeyi bırakıp evlerinde gizli gizli eğlenmeye başlamışlarsa…

Aklınızda bulunsun, “tehlike” başlamış demektir.

Tarık Bağdat yaşasaydı…

“Kıbrıs kahramanı Rauf Denktaş’a saygısızlık”

Geçenlerde SÖZCÜ Gazetesi bir haberine yukarıdaki başlığı atmıştı.

Neydi bu saygısızlık?

*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012’de hayata gözlerini yummuştu.

*Aslında vasiyeti vardı, oğlu Raif’in yanına gömülecekti.

*Ancak devlet yetkilileri itiraz ettiler, “Anıt mezar yapacağız, ayrı bir yere gömülmesi gerekir” dediler.

*Denktaş, bunun üzerine Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı’nın bulunduğu yerde toprağa verildi.

*Denktaş öleli 8 yıl oldu.

*Bu sürede Kuzey Kıbrıs’ta üç hükümet değişti.

*Anıt için proje yapıldı, ihale edildi, ama çalışmalar “kaplumbağa hızıyla” ilerliyor.

*“Durdu, çalışma yok” dense yeridir.

*Kimse de ilgilenmiyor.

Haberdeki bilgiler böyleydi.

Haberi okuyunca Tarık Bağdat’ı hatırladım.

Tarık Bağdat’la Rauf Denktaş iyi dostlardı.

Her yıl mutlaka birkaç kez bir araya gelirlerdi.

Ya Karamürsel’de ya da Kıbrıs’ta…

Bazı beraberliklerinde ben de bulunmuştum.

Tarık Bey’i de 30 Aralık 2015 tarihinde kaybettik.

Haberi okuyunca, Tarık Bağdat’ı hatırladım.

“Eğer” dedim kendi kendime, “eğer Tarık Bağdat sağ olsaydı, Rauf Denktaş için anıt mezar yapımını böyle sallantıda bıraktırmazdı. Adım adım takip eder, kısa zamanda tamamlanmasını sağlardı…”

Tarık Bağdat, Rauf Denktaş’a öylesine saygı duyar, kendisini öylesine severdi.

3 görüş

*”Atatürk’e lanet okuyan, tarihin en büyük lanetine maruz kalır.” Ahmet YAVUZ-Emekli Tümgeneral

*”Atatürk o kadar büyüktü ki, ‘insanlar din ve mezhep savaşları yapmasınlar, bu görkemli yapı bir müze olsun, insanlığa barış için hizmet etsin’ düşüncesiyle Ayasofya’yı Türk halkına emanet etti.” Prof. Dr. Erol MANİSALI

*”Şiddetin sıradanlaşması, toplumsal çürümedir. Artık ciddiye alınmalı.” Ufuk TARHAN