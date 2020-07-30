Gençlik kollarına farklı bir başkan… 

AK Parti Gençlik Kolları’nda başkanlık düğümü çözüldü. Yedi kişinin Ankara’ya çağrılmasının ardından mülakattan beklenen isim çıkmamış ve yeni arayışa girilmişti. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanının belirlenmesi için bir süre beklenmiş ve açıklama Ayasofya’nın açıldığı güne denk gelmişti. Yeni İl Gençlik Kolları Başkanını Twitter hesabı üzerinden duyuran isim Yalova Milletvekili Ahmet Gümüşdağ oldu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili olan Gümüşdağ açıklamasında; "Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı Baki Özdemir’e emanet. Kardeşimize yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Özellikle yeni nesillerin, ki bunların arasında Z kuşağı önemli bir yer tutuyor, AK Parti’den uzaklaştığı konusu son zamanların tartışılan konusuydu. Gençler neden AK Parti’den uzaklaşıyor veya Ak Parti gençleri yeteri kadar neden kendisine çekmeyi başaramıyor sorusu önem arz ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esasında gençlere ne kadar önem verdiği biliniyor. Kendi siyasi kariyerinde kadınların ve özellikle gençlerin belirleyiciliğinin ne kadar önemli olduğunu belirtmeye gerek yok.

İşte tam da böyle bir ortamda seçilen yeni İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir’in sahip olduğu birtakım özelliklerle öne çıktığı bir gerçek. Günümüz dünyasının gençliğinin olmazsa olmazı, dünyayı ve ülkeyi sorgulayan, tüm iç ve dış gelişmeleri yakından takip eden, sahada koşturan, araştıran ve düşünen bir anlayışa sahip. Özdemir’in bu kriterlere sahip olması, proaktif olarak siyasi gelişmelere müdahil olacağı beklentisi parti kamuoyunda hakim. 18 yıllık AK Parti iktidarının bugün için belki de en zorlu sürecini hiç şüphesiz gençlik teşkilatları yaşıyor. Bu bakımdan Kocaeli özelinde AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı’nın bu özelliklerini ne şekilde sahaya süreceği ile gençliğin sorunlarını ilgili mercilere iletmedeki performansını zaman gösterecektir.

İlimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, genç başkana yeni görevinde başarılar diliyorum.

Kartepe’ye küçük dokunuşlar…

Doğası, havası, gölü, dağı derken birçok potansiyeli bünyesinde barındıran Kartepe’nin tek bir eksiği vardı, küçük bir dokunuş… Bu dokunuş, Kartepe’yi hak ettiği değerin çok daha ötesine taşımaya yetecekti. 2008 yılında ilçe olan ve o günden bu yana turizmi ile öne çıkartılmaya çalışılan ilçe, hak ettiği değeri bir türlü kazanamamıştı. Yaklaşık on yıldır bunun için çok mücadele verildi. Gerek Karabalık, gerekse Üzülmez döneminde yoğun çalışmalar yapıldı. Uluslararası fuarlarda dahi tanıtım yapıldığı biliniyor.

İlçenin adının öne çıkması adına yürütülen çalışmalardan faklı olarak, bugün yeni metotların uygulandığına şahit oluyoruz. Kartepe Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Kocaman da, Kartepe’nin güzellikleri ile öne çıkması için gayret gösteriyor. Bu anlamda festivaller düzenleyerek önce dikkatleri Kartepe üzerine çekmeye çalışan Kocaman, farklı etkinliklerle Kartepe ismini markalaştırmaya çalışıyor. Bunlar elbette tek başına yeterli olacak enstrümanlar değil. Fakat farklı yaklaşımlarla bu yolda önemli adımlar atıldığı da bir gerçek.

Başkan Kocaman’dan Kartepe’nin tanıtımı adına yakın zamanda dikkat çekici bir adım daha geldi. Suadiye’den Kartepe’ye çıkan yolda boya yapan Kocaman’a birim müdürleri ve başkan yardımcıları da eşlik etti. Kocaman ve beraberindekiler, evleri, kaldırımları ve duvarları boyayarak çevrenin güzelleşmesini sağladı. Bu görüntüler ilçenin güzelleşmesi ve doğallığının korunması adına elbette bir farkındalık oluşturdu. Kocaman bu hareketiyle, Kartepe’de markalaşmanın sadece bir kişinin atacağı adımlarla olmayacağını da göstermiş oldu. Herkes evini, kapısını temiz tutar ve biraz özen gösterirse, Kartepe’nin çok uzun yıllar yaşanabilir bir coğrafya olacağının mesajını verdi. Bu adımları küçümsemek ya da şov olarak görmenin de çok mantıklı bir yanının olmadığını düşünüyorum. Nasıl bir çiçekle bahar gelmiyor ama her bahar da bir çiçekle başlıyorsa, Kocaman ve ekibinin bu adımını da aynı şekilde yorumlamak gerekir. Bu ve benzeri dokunuşlar gibi, Kartepe’yi sahiplenen, daha doğrusu içselleştiren sıradan vatandaştan tüm kurum ve kuruluşlarına kadar herkesin bu farkındalığı oluşturması gerekiyor.