Haydi, bugün hep beraber şeytan taşlayalım!

Bugün bayram.

Kurban Bayramı…

Eğer koronavirüs salgını nedeniyle hacca gitmek yasaklanmasaydı, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidenler, bugün günün ilk saatlerinden itibaren şeytan taşlamaya başlayacaklardı.

Ama madem salgın hastalık var, madem kimse hacca gidemedi, hac yasaklandı diye “şeytan taşlama” ritüelinden mahrum olmayalım.

Hacca gitmeye niyetlenenlere bizler de katılalım, hep beraber şeytan taşlayalım.

“Şeytan taşlama”, biliyorsunuz hac ibadetinin vaciplerindendir, yani yerine getirilmesi zorunludur.

Hz.İbrahim’in şeytanı kovmak amacıyla ona taş fırlatmasını sembolize eder.

Tamam, hac yasaklandığı için biz bu yıl şeytanı uzaktan taşlayacağız, ama önce “şeytan taşlama” ritüelinin özünü aktarayım size.

Şeytan taşlama nerede yapılır?

Şeytan taşlamanın yapıldığı bölgenin adı Mina’dır.

Mina’da 3 adet “şeytan taşlama yeri” vardır.

Mina’dan Mekke’ye doğru geliş yönünde sırasıyla; Cemre-i Sağir ( küçük şeytan), Cemre-i Vusta (orta şeytan), Cemre-i Kübra (büyük şeytan) olarak isimlendirilirler.

Bunların hepsine birden şeytanlar anlamında “Cemarat” denir.

Şeytan taşlama ne zaman yapılır, kaç taş atılır?

Yazının başında kısaca verdim, ayrıntısını yazayım.

Hacda şeytan taşlama, bayramın birinci günü tan yerinin ağarmasından itibaren başlar ertesi gün aynı vakte kadar devam eder.

Ancak yapılan uygulamada hacılar arife günü Arafat’tan inerken akşam ve yatsı namazını birleştirip yatsının vaktinde Müzdelife’de kıldıktan sonra ilerleyen saatlerde Mina’ya doğru hareket ederler.

Gece saat 12’yi geçip yeni gün başlayınca Cemerata vardıklarında “büyük şeytan”a yedi taş atarlar.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise şeytan taşlama vakti öğleden sonra başlayıp ertesi gün tan yerinin ağarmasına kadardır.

Bugünlerde şeytanın öğleden önce taşlanması caiz değildir.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana 7’şer taş atılır.

Şeytana toplam kaç taş atıldığını hesap edelim!

Mina’da geceleyenler bayramın birinci günü 7, ikinci ve üçüncü günü 21’er olmak üzere toplam 49 taş atarlar.

Mina’da geceleyenler ise dördüncü gün 21 taş daha atarlar.

Toplamda 70 taş atmış olurlar.

Şeytan taşlama nasıl yapılır?

Taşları havuza üç beş metre mesafeden, tek tek ve fırlatarak atmak gerekir.

Yedi taşı bir defada atmak caiz değildir.

Taşların şeytanın en fazla bir buçuk metre uzağına düşmesi gerekir.

Aksi takdirde daha uzağa düşen taşlar atılmış sayılmaz.

Yedi taşı peş peşe atmak gerekir.

Gücü yeten kişi bizzat kendisi taşlama yapmalıdır, gücü yetmeyen vekil tayin edebilir.

Şeytan nedir, şeytanın karakteristik özellikleri nelerdir?

Merak etmeyin, yaklaştık.

Şeytan taşlamaya az kaldı.

Ama önce “şeytan nedir, şeytanın karakteristik özellikleri nelerdir” bunları anlatmalıyım.

Şeytan, “insandaki kötü duyguların fiil halindeki simgesi”dir.

Böyle tarif ediliyor…

Peki, şeytanın karakteristik özellikleri nelerdir?

Şeytanı, şeytanları nasıl tanırız?

Şeytanın özellikleri “sure” ve “ayet”lerde şöyle belirtiliyor:

*Sinsi ve yalancıdır. (İbrahim suresi 22.ayet)

*İnsanlara sürekli korku vermeye çalışır. (Al-i İmran suresi 175.ayet)

*Müminlerin arasını bozmaya çalışır. (İsra suresi 53.ayet ve Maide suresi 91.ayet)

*İnsanları, sözde onlara iyilik yaptığına ikna etmeye çalışır. (Araf suresi 20.ve 21.ayet)

*Sürekli Allah’ın adını kullanarak kötü yola saptırmaya çalışır. (Fatır suresi 5.ve6.ayet)

*Her fırsatta yalan vaatlerde bulunur. (İbrahim suresi 22.ayet)

*Kuruntulara ve kuşkulara düşürmeye çalışır. (Nisa suresi 119.ve 120.ayet)

*Fakirlik korkusu vermeye çalışır. (Bakara suresi 268.ayet)

*Kibirli yapmaya çalışır. (Sad suresi 74.ve75.ayet)

*Gösteriş için ibadet etmeye teşvik eder. (Nisa suresi 38.ayet)

Özetlersek…

Şeytan; yalancıdır, sinsidir, riyakârdır, bozguncudur, kibirlidir, “mal- mülk- şan- şöhret-makam-mevki-rütbe” düşkünüdür, güvenilmez, insanı her fırsatta aldatmaya çalışır, insanlık düşmanıdır, kötü arkadaştır, gösteriş için ibadet etmeyi sever ve teşvik eder.

Kısaca, şeytan baş belasıdır!

Şimdi gelin hep beraber şu şeytanı taşlayalım!

Türkiye, “şeytanı bol” bir ülke!

Küçüğü var, ortancası var, büyüğü var…

“Şeytan taşlama” konusunda sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum.

Bakın çevrenize, TV kanallarını karıştırın, gazete sayfalarına göz atın, onlarca, yüzlerce, binlerce “şeytan” görürsünüz.

Madem hacca gitmek yasak, madem Mina’da şeytan taşlayamayacağız, bunu fırsata çevirelim, gelin hep beraber bulunduğumuz yerden bildiğimiz, gördüğümüz, tanıdığımız şeytanlara birer taş atalım.

49 veya 70 taş olmasına gerek yok, sadece bir taş yeter!

Büyükçe, sert bir taş…

Şeytanları taşlayalım ki, yalancılardan, sinsilerden, riyakârlardan, bozgunculardan, kibirlilerden, “mal- mülk- şan- şöhret-makam-mevki-rütbe” düşkünlerinden, bizi her fırsatta aldatmaya çalışanlardan, insanlık düşmanlarından, gösteriş için ibadet edenlerden, birlik ve beraberliğimizi bozanlardan, hak hukuk tanımayanlardan kendimizi, ailemizi ve ülkemizi kurtaralım.

Tabii en sonunda, bugüne kadar “şeytana uyanlar ve şeytana destek verenler”, bir taş da kendilerine atsınlar.

Bundan sonra “şeytana uymayacaklarına” ve “tövbe edeceklerine” dair kendilerine söz versinler.

Şeytan taşlamak; “haksızlıkları, zulmü, adaletsizlikleri, zorbalıkları, hırsızlıkları, devlet malına el uzatmayı, kötülükleri protesto etmek” anlamına gelir.

Kendimizin ve ülkemizin huzura kavuşması için, şeytanla mücadele etmemiz, şeytanı taşlamamız şart!

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Sevgili okurlarım, bayramınızı kutluyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu olun!