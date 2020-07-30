Dr. Fatma Şahin, Çanakkale’ye tayin oldu

Yaklaşık 11 yıldır Seka Devlet Hastanesi’nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Şahin, ilimizden ayrılıyor. Hastaları tarafından oldukça sevilen ve saygı gören Şahin, bu ay sonunda artık yeni görev yerine gidecek.

Renkli bir kişiliğe sahip olan ve hayatla barışık yapısıyla hastalarına moral ve motivasyon veren Dr. Fatma Şahin, işinin ehli doktorlarımızdan biriydi.

Şahin, 1999 depreminde de Kocaeli’de gönüllü olarak görev yapmıştı. O dönemde, Kocaeli’nin durumundan etkilenen ve tayinini Kocaeli’ye isteyen Fatma Şahin, 11 yıldır aramızdaydı.

Kendisini Kocaelili gibi hisseden ve bu şehri sevdiğini söyleyen Fatma Şahin artık aramızdan ayrılıyor.

Çanakkale’ye tayini çıkan Şahin, bu ayın sonunda yeni görev yeri olan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne gidecek. Değerli arkadaşıma başarılarının devamını diler ve yeni görev yerinin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu bayram sabahı Fatma Şahin’in hastalarına kötü haber vermek istemezdim ama durum böyle…

Değer verdiğim bir arkadaşım olan Fatma Şahin gelecekle ilgili net bir planı yok bildiğim tek şey düşüncesinin bir tarafından emekliliğinin ardından Kocaeli’ye dönmek var.

Ersin Emiroğlu dostlarıyla buluştu

İzmit Kaymakamı olarak görev yaptığı 4 yıllık süreçte, kendisini bu kente sevdirmeyi başaran Ersin Emiroğlu, Mersin Silifke Kaymakamı olarak atanmıştı. Kısa bir süre Silifke’de görev yapan Emiroğlu, Sakarya Vali Yardımcısı olarak komşu ile gelmişti. İzmit’te evi bulunan Emiroğlu, artık İzmit’te yaşayıp Sakarya’da görev yapacak. Emiroğlu’nun evine geri döndüğünü duyan sevenleri ise şu sıralar kendisini ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diliyor.

Plajlarda sosyal mesafe YOK!

Pandemi süreci devam ediyor ama Koronavirüs korkusu neredeyse bitmiş görünüyor. Şehir merkezlerinde maske takma yüzdesi oldukça yüksek, yanlış iş tatil bölgelerine gelince durum biraz farklılık arz ediyor. Bırakın maske takmayı sosyal mesafeye bile dikkat eden yok. Plajlarda insanlar birbirlerine çok yakın oturuyor. Kalabalık ortamlarda pandemi resmen unutuluyor. Plajlarda, parklardaki gibi daireler de yok. Kalabalık grubular iç içe denizin tadını çıkartıyor. Lütfen biraz daha dikkat… Bu arada bu fotoğraf Kandıra sahillerinde.

İyi bayramlar Kocaeli…

Bugün bayramın ilk günü. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan bayramlar özellikle çocuklar için çok özeldir. Heyecanlı günlerdir. Ancak bir süredir ne dini ne milli bayramlar bayram tadında yaşanamıyor. Milli bayramlarda törenler yapılamıyor, dini bayramlarda akrabalar ziyaret edilemiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı bayram günleri geçiriyoruz. Umarız bu tehlikeyi bir an önce defeder ve o eski mutlu neşeli hayatlara geri döneriz. Bu vesileyle herkesin Kurban Bayramı’nı kutlar ve sağlıklı ömürler dilerim…