Kurban kesme geleneği nereden geliyor?

Bugün bayramını birinci günü… Bugünkü yazımda size Kurbanın tarihçesinden bahsetmek istiyorum… İslam'da Kurban'ın tarihçesi, Hz. İbrahim Peygamber ile başlar. İbrahim Peygamber, oğlu İsmail'i Allah'u Teala'ya kurban etmeye nezreder. Zaman gelince, kendisine bu ahdi hatırlatılır. O da gerekli hazırlığı yaparak, oğlunu kurban etmek üzere müsait bir yere götürür. Çocuğu yatırır ve bıçağı boğazına vurur. Fakat bıçak çocuğu kesmez. Bu sırada, Allah tarafından kendisine bir koç gönderilir. Bu koçu keserse, oğlunun yerine kabul edileceği bildirilir. Bu olay üzerine Hz. İbrahim kendisine gönderilen koçu keser ve ileride peygamber olacak olan oğlu İsmail kesilmekten kurtulur.

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Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek istemesinin bir benzerinin de Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib tarafından yaşandığı haber verilmektedir. Zemzem kuyusunun kazılması sırasında Kureyşle karşılaştığı zorluklardan dolayı Abddulmuttalib eğer on tane oğlu olursa onlardan bir tanesini Kâbe'nin yanında Allah için kurban etmeyi adamıştı. Çekilen kur'ada Peygamberimizin babası Abdullah'a çıkmıştı. Abdulmuttalib adağını yerine getirmeye karar verdi. Kureyşliler böyle bir adetin yerleşmesinden korkarak, kendisine engel olmuşlardı. Daha sonra Abdullah'ın yerine 100 tane deve kurban edilmiştir.

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Bu olayla Peygamberimizin, insanlığa kurtarıcı olarak gelişinin bir işareti olarak, insan hayatının maddi ölçüsü tam 10 misli yükselmiş bulunuyordu. İslâm'da kurban kesme geleneği Hz. İbrahim'e kadar uzanır. Hz. İbrahim'in yapmış olduğu hac ibadeti sırasında, Mina'da kurban kestiği anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de A1lah: ''Sonra da sana: 'Doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uy! O müşriklerden değildi.' diye vahyettik.'' buyurulmaktadır. (16/123 Nahl) Kurban bayramının da Hz. İbrahim'den kaldığı bilinmektedir. Hz. Peygamber, kurban bayram namazını kıldıktan sonra hazırladığı iki boynuzlu koçun birisini kendisi ve ailesi için, diğerini de ümmeti için kurban etti. Sonra da: ÒAllah'ım! Bu sendendir ve sanadır.Ó buyurdu. (S. Buhârî, Trc. Tecrîd, 3/172). Hz. İbrahim'in geçirdiği büyük imtihandan sonra Allah'ın lütfettiği koç kurbanını da hatırlatan bu ibadet, böylece İslam'da da devam etmiştir. Dinimizde kurban, kurban bayramı günlerinde kesilir. Sığır, manda, deve, koyun ve keçi kurban edilir.

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Türkiye’de kurban kutlamaları… Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır ve kurban genelde ilk gün kesilir. Kesilen bu etin üçte biri akrabaya, üçte biri fakirlere dağıtılır. Kalan üçte bir ise kurbanı kesenindir. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir, çocuklara harçlık ve hediyeler verilir. Çocuklar büyüklerinin elinden öper ve bayramda tüm küslükler son bulur. HEPİNİZE İYİ BAYRAMLAR…

Kurban kesmek kimlere farzdır?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALIDIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.),kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir. Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir. Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.

KURBANLIKLARIN YENİLMEYECEK YERLERİ NERESİDİR?

Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur.

Bir hadisi şerifte Hz. Peygamberin (s.a.s.),eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin yumurtalarının),dübürlerinin (anüslerinin),bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü’lkübrâ,X, 12). Bununla birlikte Malikî ve Şâfiî mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını (husye) yemek caizdir.

Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla, kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir.

5 maddede kurban kesme

Bugün bayramın birinci günü… Kurban edilecek hayvanı keserken bilmemiz gerekenleri ve unuttuklarımızı hatırlatmaya devam ediyoruz.

1.Kurban edilecek hayvana dikkat edilmeli

Kurban edilecek hayvan; koyun-keçi en az 1 yaş, sığır-manda 2 yaş, deve ise en az 5 yaşı doldurmuş olmalıdır. Hasta, zayıf, kötürüm, kör, sakat gibi azalarından birinin eksik olduğu hayvan kurban edilemez. Kurban edilecek hayvan kesinlikle sağlıklı olmalıdır.

2. Kesim öncesi hazırlık yapılmalı

Kurban kesiminden önce; kesim yapılacak yerin seçimi ve temizliği, kesim sırasında kullanılacak malzemelerin ve özellikle de kesim yapılacak bıçağın kesinleştirilerek hazır hale getirilmesi gibi tüm hazırlıkları evvelden yapmalı.

3. Kurbanın hazırlanması

Kurban edilecek hayvanı kesim yerine götürürken işkence ederek değil, nazik ve şefkatli bir şekilde hayvana zarar vermeden götürmeye dikkat etmeli. Her sene bayram haberlerinde işkence görerek kurban yerine mundar edilen hayvanları izliyoruz maalesef ki! Bu yıl bu tarz haberlerin azalması umuduyla bu maddeye dikkat edelim.

4. Hayvanın bağlanması

En önemli maddelerden biri de hayvanın bağlanmasıdır. Öncelikle hayvanın yönünü kıbleye çevirip; bir elle sol ön ayak, diğer elle sağ arka ayak tutularak yavaşça yere indirilmelidir. İki ön ayağı arkaya doğru bükülür, sol arka ayakta bu iki ayağın arasına koyularak incitmeden bağlanılır. Arka sağ ayak serbest bırakılır. Eğer daha önce kesilmiş hayvan varsa etrafta hayvanın gözleri de bağlanmalıdır

5. Besmele ve dua edilmeli

Kurban kesilmeye hazır hale geldikten sonra besmele ve dua edilmeli. Keskin bir bıçakla bir hamle de hayvanın boynu; damar ve boruları kesilip, hayvanın canın çıkması beklendikten sonra sırayla, önce kafası kesilir, sonra derisi yüzülür, karnını açılır iç organları çıkarılır ve gövde parçalanılır.

2019’un trafik kazası bayram bilançosu

Kurban Bayramı tatilinin başladığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimi ile tatilin son günü olan 14 Ağustos Çarşamba saat 17.00 arasında meydana gelen trafik kazalarında 52 kişi öldü, 427 kişi yaralandı. Bilanço çok ağır… Umarım bu bayramda, böyle bir bilanço ile karşı karşıya kalmayız…

2019’un acemi kasap bilançosu!

2019 yılında yapılan kurban kesiminde çok sayıda kişi yaralandı. Türkiye genelinde 7 bin 364 kişi, kesici alet yaralanması ya da hayvan darbelerine maruz kaldıkları gerekçesiyle hastanelere başvurdu. Yaralıların tamamına yakını, ayakta müdahale edildikten sonra evlerine gönderildi. Sanırım, acemi kasap görüntülerine bu yıl da göreceğiz…

KURBAN BAYRAMI SÖZLERİ

-Bu güzel bayram günlerinin vatanımıza milletimize hayırlar getirmesini dilerim. ---

-Sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar dilerim.

-Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun.

-Güzellik birlik beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

-Kalpler ancak Allah c.c.’ yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Dua ve selam ile Kurban Bayramınızı kutlarım.

KURBAN BAYRAMI

Gel güz ömrüm film şeridi ol bir kez,

Geri gelsin bu çocuğun bayramı…

Yüz süreyim sıla candır geçilmez,

Canımda can olur bayram kavramı…

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Bana gülün gül koktuğu zamandı,

Babam dağdı canım annem limandı,

Dört yan dosttu sevgi şefkat ummandı,

Hicran neydi ne bilirdim dramı…

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Günler önce bayram yeli eserdi,

Neşe gelir hüzün bize küserdi,

Kurban diye babam davar keserdi,

Herkes doyar kim bilirdi gramı…

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Konu komşu dönüşürdük bir cana,

Güven huzur veriyordu insana,

Ne oldu da o günlerden bu yana,

Utanmadan helal saydık haramı…

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Cantekin der; çok güzellik yitirdik,

Adı kaldı bayramları bitirdik,

Başımıza nice bela getirdik,

Kimim kaldı kim saracak yaramı…

Mahmut Cantekin