Ahmet Ağaoğlu ile işim olmaz… Bu hareket Trabzon camiasına yakışmadı…

Ben Kocaelisporluyum…

Her kulübe eşit mesafedeyim ama Kocaelispor’a biraz daha fazla…

Bunu saklamanın anlamı yok elbette…

34 yıldır Rize’nin eniştesiyim ve burada yaşayan birçok Rizeli Trabzonludan daha çok gidiyorum hanımın memleketine…

İnsanlarını do çok seviyorum…

Mert, tavizsiz hareketli…

Bendeniz 7 göbekten İzmitliyim…

Osmanlı döneminde kentin ilk helvacısı Hüseyin dedenin (2 metre 10 santim boyu varmış) torunuyum…

Buna rağmen yazıyorum…

Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor camiasının hakkı yenmiştir..

Şampiyonluk ellerinden alınmıştır…

Sosa olayını ortaya çıkaran provokatörler hala bulunamamıştır…

Trabzonspor Rizespor’u iki sezon önce ligden düşürmüş, Bursaspor’u kurtarmıştır…

Buna rağmen…

Trabzonspor camiasının artık bazı şeyleri aştığını düşünüyorum…

Cemil Usta gibi bir beyefendinin yetiştiği Trabzonspor camiasında, bu başkanın yaptığını hiç ama hiç yakışır bulmuyorum…

Bu fotoğrafı bizzat ben çektim ve çekerken utandım…

Ayıp, hem de çok ayıp…

Ağaoğlu hemen açıklama yapmalı ve mazisi tertemiz Trabzonspor camiasını bu olaydan hemen sıyırmalıdır…

Gerekirse de hemen görevi bırakmalıdır…

Küme düşme kaldırılmalıııı…

(Napolyon Nihat benden kopya çekiyor)…

İşte 23 Temmuz’da yayınlanan yazım…

Noktasına virgülüne dokunmadan yeniden yayınlıyorum…

HHH

“Ligler oynanmayacak dedim, herkes güldü ve…

Oynanmadııııııııı…

Nihat 2. Ve 3.Ligleri Play-Off dışında oynatamadıııııı…

Şimdi de diyorum ki, küme düşmeler yasal olamaaaaaz…

Bu sezon oynatılan ligler, öyle ya da böyle, tamamen kanunsuz, her an dava açılabilecek ve kazanabilecek açıklarla oynanmıştır. Pandemi yasakları içerisinde oynanan maçlarda, alınan önlemler belki yeterli ama bunun psikolojik baskısını kimse düşünmedi. Dün ajanslardan masaya şöyle bir haber düştü:

“Süper Lig ve TFF 1. Lig'de küme düşmenin gelecek sezon için

kaldırılması gündemde…”

Peki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuya nasıl bakıyor? Pandemi nedeniyle sekteye uğrasa da Süper Lig ve TFF 1.Lig'de sezonun sonuna gelindi. Süper Lig'de şampiyonun adı konuldu: Medipol Başakşehir... Zirvede geriye üçüncülük ve kümede kalma mücadelesi kaldı. Hatta Süper Lig'de MKE Ankaragücü, bitime 1 hafta kala ligden düştü. Diğer iki takımın kim olacağı ise şimdilik çok bilinmeyenli bir denklem. Zira devreye ikili, üçlü ve dörtlü averaj girebilir…”

Bana göre Süper lig’de hayli karışık bir ortam var ve son hafta maçları oynatılmamalı…

Bu maçlardan sonra küme düşecek iki takım daha mahkemeye gidebilir ve zaten söylentiler artmış durumda… Süper Lig'de düşme kaldırılabilir. Pandemi sürecinde de dile getirilen bu öneri birçok Süper Lig kulübü tarafından bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine taşındı. Kulüpler tabir-i caizse her gün TFF yönetiminin kapısını aşındırıyor. Şampiyonluk yarışının

etkilenmemesi için daha önce bu öneriye değerlendirmeye almayan TFF yönetiminin de yeni bir değerlendirme yapabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Küme düşme kaldırılırsa önümüzdeki sezon Süper Lig 20 takımla oynanacak. Düşmenin kaldırılmasını savunan kulüpler, pandemi nedeniyle geçen sezona göre daha geç (11 Eylül) başlayacak olan

Süper Lig'de fikstür sıkışıklığının aşılması için de hafta içine daha fazla maç konulmasını öneriyor. Öte yandan benzer bir talep TFF 1. Lig kulüplerinden de geldi. Bu ligde küme düşmenin kaldırılmasını isteyen kulüp sayısının önemli bir rakama ulaştığı öğrenildi. Haberin devamında da zaten şu görüşlere yer veriliyor:

“TFF 1. Lig'de düşme kaldırılırsa bu lig de Süper Lig gibi gelecek sezon 21 takımla oynanacak. 21 takımlı liglerde her hafta bir takımın 'bay' geçmesi gerekecek. Sezon da 40 hafta sürecek…”

Enver Güler ile sohbet ettik…

İzmit Belediyesi’nde çalışmaya başladığından beri Mehmet Açık’ı da Enver Güler’i de artık sık sık görebiliyorum…

İkisinin de çocukluğunu biliyorum…

Özbeöz İzmit’in çocukları…

Dün salah Enver ile ayaküstü sohbet ettik Avcılar’da…

Çok özel şeyler konuştuk bende kalacaktır tabii ki…

Ama ikimizin de birleştiği bir nokta var:

Burak Süleyman’ı yediler…

Gitmek istemedi, gitsin diye her şey yapıldı…

Bu tip durumlarda yapılabilecek bir şey yok…

34 yıllık meslek hayatımda gidenle gitmedim kalanla kalmadım, kulüp ile kendimi duygusal olarak sürekli ayırdım…

Mantığımı öne çıkardım…

Burak parasını aldı…

Anasının ak sütü gibi helaldir…

Yönetim de Burak’tan sonrasına bakmak durumundadır…

Bu da en doğal hakkıdır…

Ama yönetimi yönetim yapan da, Burak’ı Burak yapan da Kocaelisporludur…

Ben Kocaelisporluyum…

Giden gider, kalan sağlar bizimdir…

Önümüze bakmalıyız ve bu cendereden bir an önce kurtulmalı, Süper Lig’de köklü olarak yerimizi almalıyız…