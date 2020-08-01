Para olunca dünyanın her yerinde yetişen ağaç

Gazetelerde haber oldu; Ankara Belediyesi 2010-2019 yılları arasında kent ağaçlandırmalarında kullanmak için büyük paralar ödeyerek “Sarkık Himalaya Sediri” (Cedrus deodora var. pendula) fidanları satın almış.

Beni bu para pul işinden çok, başka bir şey ilgilendiriyor. Neden bu ağaç seçilmiş ? Neden Ankara çevresinde yetişebilecek bir ağaç türü değil?

Geçenlerde benzer bir haber daha vardı. Bu sütunda yazmıştım. Diyanet İşleri Başkanlığı Elazığ Harput’ ta bir sosyal tesis yaptırıyor ve üstlenici firmayla yapılan şartnamede, bahçe düzenlemesinde ithal ağaç kullanılmasını şart koşuyor.

Elazığ çevresinde yetişebilen ağaçlara da kıran girmişti ya!.. Dinsel açıdan bakıldığında, Allah’ın ağacının güzeli çirkini konu olamayacağından ve her ağaç, istenilen her yerde yetişmediğine göre bu isteğin nedeni acaba ne olabilirdi?

Bu uygulamalara akıl sır erdirmek mümkün değil. Hele benim gibi Orman mühendisi olan bir kişinin aklını sürekli kurcalayacak işlemler ve uygulamalar.

Gelelim Ankara’ya; geçen yazılarımda da belirttiğim gibi bir yörede doğal olarak bulunmayan bir bitki yabancı tür olarak tanımlanır. Bunun ülke sınırları ile ilgisi yoktur. Toros dağlarında ormanlar oluşturan Lübnan Sediri de (Cedrus libani) örneğin Ankara için yabancı türdür. Ancak, bazı ağaç türlerinin uyum kabiliyeti çok yüksektir. Yağış, hava sıcaklığı, toprak özellikleri açısından ekstrem olumsuz şartlar yok ise ithal edildikleri yerlerde gelişimleri yeterlidir ve sağlıklı yaşarlar. Örneğin, İzmit’te gördüğümüz Atkestaneleri (Aesculus hippocastanum) Doğu Avrupa orijinlidir. Yani İzmit için yabancı türdür. Kağıt fabrikası kurulurken, tabiat aşığı, rahmetli Reşat Sakarya’nın bana anlattığına göre; fabrika çevresini yeşillendirmek için yüklenici Alman firma atkestanesi fidanları da getirtmiş, görev verilen işçi kendi başına oluşturduğu derme-çatma serada bunları üreterek fabrika çevresine dikmiştir. Yani bu ağacın kentte yaygınlaşması kağıt fabrikasının kuruluşu ile başlamıştır

Atkestanesi bu yüksek uyum kabiliyeti nedeniyle bütün Avrupa ülkelerinde yaygındır. Ama Avrupa’da her ülkede “Sarkık Himalaya Sediri” görmek mümkün müdür? Kesinlikle değildir…

Ankara Büyükşehir Belediyesinde de Park Bahçeler Müdürlüğü var. Burada Orman, Ziraat mühendisleri, peyzaj mimarları çalışıyor.

Ankara'nın çevresi bozkırdır ve her zaman öyle olmuştur. Kentin yerleşim alanının deniz seviyesinden yüksekliği (Ortalama 900 m) bir zamanlar bu yöredeki ormanların bulunduğu alt sınır yükseltiden daha düşüktür. Öyle bir yetişme ortamı ki gelişimi açısından kendine has bir ağaç türü yok gibi.. Sulanıp bakılan kavaklar dışında.

İşleri ağaçlar ve bitkiler olan bu müdürlük, Ankara’nın bu ekolojik özelliklerini bilmiyor mu?

“Sarkık Himalaya Sediri” Batı Himayaların en önemli ağacıdır. Orada 60 m’nin üstünde boya erişebilir. Bulunduğu yerlerde denizden yükseklik genel olarak 1200-3000 m arasıdır. Güney yamaçlarda kuzeyde olana göre daha iyi büyür. Derin, verimli, geçirgenliği iyi topraklarda iyi gelişir, drenajı kötü yerlerden kaçınır. Kayalık ve derinliği az topraklarda cılızdır. Doğal yayılım alanında yıllık yağış ortalaması 100 cm ile 180 cm dir. Ankara çevresinde ne kadar? Tam 39 cm.

Orada yağışın büyük kısmı Temmuz- Eylül arasında düşüyor. Yağışın bu kadar kıt olduğu Ankara’da bu aylarda yağış yok gibi.

Yetişme ortamı açısından şu farka bakınız.

Peki ….İthal edilen bu sedir tür ve varyetesinin özelliklerinden bu müdürlüğün haberi var mı?

Şimdi çok merak ediyorum; Bu bilgilere sahip olmanız gerektiğine göre bu fıdanların üstelik bunca para karşılığı alınmasına karar verilince, bu müdürlük acaba ne yaptı? Burada çalışan Orman ve Ziraat mühendisleri, peyzaj mimarları karar vericileri uyardınız, itiraz ettiniz ve böylece okuduğunuz fakültelerin bilimselliğini ayaklar altına alıp çiğnetmediniz değil mi?

Size “iki kere iki “ kutba gitseniz de “dört eder” diyen olmadı mı?

Kaynak:

1.Birand H.1968. Alıç ağacı ile sohbetler.

2.Anonim.1960. Le choix des essences forestiéres. FAO. Roma