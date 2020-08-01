Trabzonlu kanuni de Fatih de bu hareketleri mi yaptı Ağaoğlu?

Trabzonspor, neden kabuklarını kıramıyor ?.. Bu örnekler artık son bulmayacak mı ?.. Soso'ya yapılandan sonra şampiyonluk kaçtı, kimse bunun içerideki sorumlularını ortaya çıkaramayacak mı ?..

Doğu Karadeniz’in yapısını iyi bilirim…

Karadeniz başka, Doğu Karadeniz başkadır…

Doğu Karadeniz, Trabzon-Rize-Artvin’dir…

Sosyolojik yapıları çok farklıdır…

Hareketlidir…

Haksızlığı kaldıramaz…

Sabırsızdır…

Kısasa kısas düşüncesi hâkimdir…

İnatçıdır…

Tuttuğunu koparır…

Ekmeğini taştan çıkarır…

Devletine asla isyan etmez…

Kol kırılır yen içinde kalır…

Çay paraları geç ödenir…

Çernobil’den sonra, kanserden ölenlerin sayısının haddi hesabı yoktur…

Yine de kimsenin sesi çıkmaz…

Ses çıkması demek, devlete isyan anlamına gelir onlar için…

Artvin daha entel, Rize muhafazakâr, Trabzon milliyetçidir…

Giresun, Ordu, Samsun, daha bir Marmara’lıdır sanki…

***

Trabzonspor-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalini izliyorum TV'den...

Sörloth yorgun…

Abdülkadir Parmak diri…

Uğurcan her zamanki gibi, vasatın üzerinde…

Abdülkadir Ömür yine kendi havasında…

Takımdan kopuk, ama tek başına harika…

Brezilya usulü yani…

İyi ama, bu gösteri tek kişilik değil ki…

Bütün takım Messi’ye, Ronaldo’ya çalışıyor, onlar da işi bitiriyor…

Abdülkadir’e kalsa, kalede kurtarışı da o yapacak…

Çift vuruşun ikisini de o kullanacak…

Biri bu noktada onu geliştirmeli…

Yoksa yazık olacak…

Bu haliyle Avrupa’da hiçbir kulüpte oynayamaz…

***

Alanya cenâhı da bir âlem...

Cisse kilitlendi mi, kımıldayamıyor…

Golü atıp kontra-atağa yönelen Trabzon karşısında, kanatları kullanamadılar…

Göbekten atak bekleyen Trabzonspor’un ekmeğine yağ sürdüler…

Tuzağa düştüler…

Bile bile kapana girdiler…

Efecan ise mahalle topçusu gibi…

“Top benim, kimseye vermem” diyerek kafasına göre takıldı…

Sonunda oyundan alınırken yaptıkları ise hiç ama hiç yakışmadı bir kaptana…

Bence yanlış yapan o değil, onu kaptan seçendir…

Gözden geçirilmeli ve Erol Bulut’a isyanı mutlaka cezalandırılmalı, üstü kapatılmamalıdır…

Alanyaspor bu sezonki flaş çıkışını, gelecek yıl sürdüremeyecektir…

Cisse giderse, zaten iş bitmiştir…

Takımı Ceyhun’un sırtına yükleyemezsiniz ki…

***

Gelelim teknik adamlara…

Erol Bulut, Alman disiplinini iyi bilen bir isimdir..

Futbolcu iken de öyle şova kaçmaz, futbolu en basitinden oynardı…

Bu ülkede iş yapar…

Avrupa’da da ses getirebilir ama, Dünyanın modern futbol anlayışında pek yeri yok…

Guardiola’nın, Klopp’un, Atalanta’nın gol patlaması yapacak oyun örneklerinden çok uzak…

Ehhh, işte bizde iş yapar, el üstünde tutulur, birkaç Avrupa ligi eşleşmesi de geçti mi, nokta…

Bunları, başka bir takıma giderse diye yazıyorum elbette…

Mesela, Fener’e gideceği yönündeki iddialar sonrasında Alanya’daki krizi iyi yönetemedi…

Tuzağa düştü…

Takımın motivasyonunu yenileyemedi…

Kendini geliştirirse, iyi bir Erol Bulut, güzel şeyler yapar…

Ama 3-4 ayda bir takım değiştirirse, zor…

***

Trabzonspor’da teknik direktörlük görevini üstlenen Eddie Newton’a gelince…

Çok kısa bir yorum yazacağım…

Soyadı çok bilimsel ve havalı…

İsmi de ‘Hollywood’vari…

Ama futbolda ne yapacağı belirsiz…

Güzel giyinmiş, heyecanlı, ama yemezler…

Bu adamdan teknik direktör falan olmaz…

Sallayın gitsin…

***

Ve gecenin en çirkin anı…

Sörloth 2.golü atıyor…

Maç bitiyor…

Kupa Trabzonspor’un…

Artık birçok şeyi aştığını sandığım Trabzonspor, birkaç saniyelik hareketle, adeta yıllar öncesine geri götürülüyor…

Özkan Sümer’leri, Şenol Güneş’leri, Ali Suat Özyazıcı’ları yetiştiren Trabzonspor, bu hareketin sorumluluğunu hak etmiyor…

Ahmet Ağaoğlu, meşhur el kol hareketlerini yapıyor…

Hani sıradan bir taraftar yapsa bile çok ayıp görülen şeyi, koskoca Trabzonspor’un başkanı yapıyor…

Trabzonspor’a hiç ama hiç yakışmıyor…

Cemil Usta gibi fedakârlık ve beyefendilik abidesi bir insanın lige adı verilmişkten, ruhuna yapılan en ağır hakarettir bu…

Onun sezonunda şampiyonluğu kazanamamışsın…

Neyin el kol hareketini yapıyorsun ?..

Fatih de, Kanuni’de İstanbul zaferlerinde bu el kol hareketlerini yaparak mı kente girdiler ?..

Yazık…

Çok yazık…

Trabzonspor hemen bu adamdan kurtulmalıdır…