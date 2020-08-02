Bayram Duası

Ya Rabbi!

Bir bayrama daha eriştik, Sana hamd-ü senalar olsun...

Sen ki bayramları hem Sana hem de birbirimize yakınlaşma vesilesi kıldın. Bu vesileden nasiplenmeyi bizlere ihsan eyle...

Biliyoruz ki bu ihsana erişmek sebepsiz olmaz...

Önce sevmek gerek...

Sevginin gereğini yerine getirmek gerek...

Kalplerimizde nefretin değil, sevginin hakim olmasına izin vermek gerek...

Kalpteki sevginin dilimize de hakim olmasını sağlamak gerek...

Zira insanların, kaba ve katı kalpli olanların etrafından dağılacağını yine Sen bize bildiriyorsun...

Ama görüyorsun ki Müslümanların kalpleri de dilleri de gittikçe katılaşıyor...

Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber'in (S.A.V.) ümmeti rahmetten çok laneti tercih ediyor...

Hayır duadan çok bedduayı dillerine doluyor…

Sen dillerimize laneti ve nefreti değil rahmeti ve sevgiyi hakim kıl Ya Rabbi...

Sevmeyi unutur hale geldik...

Sevmeyi unuttukça birleşmek ve birleştirmek yerine bölünmeyi ve bölmeyi tercih eder olduk...

Sonu iki cihanda da felaket olan bu yoldan tez dönüşü bizlere nasip eyle...

Bu yolun yol olmadığını idrak etmemizi ihsan eyle...

Senin dininden insanların uzaklaşmasına sebep olma felaketinden bizleri döndür Ya Rabbi...

Kalplerde olanları en iyi bilen Sensin…

Kendi kalbinden ve akıbetinden bile emin olamayan bizlerin başkalarının kalpleri ve akıbetleri hakkında ahkam kesme hadsizliğinde bulunmamıza izin verme Ya Rabbi…

İnsanların ayıplarını örtmek yerine onları ifşa etmeyi marifet sanma gafletinden bizleri kurtar Ya Rabbi…

Başkalarını üzerek, acı vererek Sana yaklaşılabileceğini düşünme basiretsizliğinden bizleri uzak eyle…

Dirilere deva olamayışımızı ölülerle uğraşarak telafi etme aczine bizleri düşürme Ya Rabbi…

Bu bayram günü Sen’den niyazım o’dur ki:

Sen bizi Seni sevenlerden, Senin sevginle dünyaya bakanlardan, kalbinden ve dilinden sevgi zuhur edenlerden eyle…

Bu sevgiyle gönüllerimizi birleştir ve yaralarımıza derman bulmamızı nasip eyle…

Bu sevgiyle Sana yaklaşma lûtfunu bizlere bağışla…

Böylece kanla değil takva ile Sana nasıl yaklaşabileceğimizi bu bayram vesilesiyle idrak etmemizi nasip eyle Ya Rabbi…

Amin…