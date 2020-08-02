Ahmet Taşçı’nın Düğünü

Postacı kapıyı üç kez çalarmış !

Yani ŞANS ayağınıza üç kez gelirmiş…

Karamürsel’in de şansı;

Gazanfer Bilge,Aydın Demir ve Ahmet Taşçı gibi sporcular…

Karamürsel şayet isteseydi bu sporcular sayesinde ihya olurdu.

Nedense,

Karamürsel’de bir “İSTEMÜZÜK !” hastalığı yerleşmiş.

Rahmetli Gazanfer Bilge tuttuğunu koparan biriydi.

Kültür seviyesi müsait olmasa bile bu gün doğduğu Dereköy’e hizmet için elinden geleni yapmış,ülkenin en ünlü ve yetkili şahsiyetlerini ÇÖPLÜKTEN Eğitim Kampüsleriyle süslediği Dereköy’e gelmelerini sağlamıştı.

Karamürsel’e uğramayan şimdiki Cumhurbaşkanı’nı bile Dereköy’e getirmiş,Eğitim Kampüsünde yeni okul inşaatının temelini attırmıştı.

Ömrü vefa etmedi daha nice hizmetler yapacaktı.

Gazanfer Bilge “Neden Karamürsel’e bir çivi çakmıyor da, Dereköy’e yapıyor? “

Diye soranlar var…

Gazanfer Bilge Karamürsel STADINI yapmak istemiş ancak bir şartla “Benim ismimi verirseniz ! “ demiş…

Karamürsel’in o günkü yönetenleri , ”OLMAZ ! “ dedikleri için Gazanfer Bilge de kızıp Dereköye gitmiş tüm yatırımlarını oraya yapmıştı.

Aydın Demir ; Kırkpınar da 3 kez üst üste Başpehlivan olup ebedi ALTIN KEMERİ Karamürsel’e getirmiş ama,Karamürsel Aydın Demir’in bu başarısı karşılığını değerlendirememişti.

Ahmet Taşçı;

Cumhuriyet tarihinde Kırkpınar da 9 kez Başpehlivan olarak ve üst üste 3 yıldan 2 kez Başpehlivan olduğu için 2 ebedi altın Kemer alarak yağlı güreş tarihinde yerini almış.Ünü ülke sınırları dışına taşmış.Bu şöhretin meyvesini toplamak,Karamürsel’e bir şeyler kazandırmak yerine fotoğraflarda görünmek tercih edilmiş Karamürsel çok büyük hizmetlerden mahrum bırakılmış.

Ahmet Taşçı vasıtası ile Karamürsel’e ne spor tesisileri neler neler yapılmazdı ki?

Ahmet Taşçının ne isminden ne kazandığı başarılardan ne de Devlet Büyükleri arasındaki sempatisinden istifade edilmeyen Karamürsel en son yine çok büyük bir tanıtım,reklam şansını yine

tepti. Ahmet Taşçı oğlunu evlendirdi. Düğün Karamürsel için şanslardan belki de en büyüğüydü.

Düğüne Sadettin Tantan,Fikri Işık gibi siyasiler gelmişti

. Halbuki bu düğün Karamürsel için reklam yönünde “Karamürsel Gazozu” reklamından çok çok daha verimli olurdu.

KEŞKE diyoruz;

Bu düğüne ülke içinde ve hatta ülke dışından TV’ciler,Basın mensuplar,Spor yazarları mahalli yönetimce davet edilip Karamürsel de ağırlanaydı, Karamürsel neler neler kazanmazdı ki?

Dedik ya, Postacı kapıyı üç kez çalarmış…

Gazanfer Bilge,Aydın Demir,Ahmet Taşçı Karamürsel için çok büyük şanstı.

Ama,

Karamürsel bu şansı nedense kullanmayı beceremedi…

Bilemiyorum,

Postacı acaba bundan sonra Karamürsel’in kapısını bir kez daha çalar mı, çalmaz mı?

*Tüm İslam aleminin Kurban İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar,Hayırlara vesile olmasını temenni ederim..