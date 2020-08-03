Kasapoğlu, Merih’i kutlamış: Yanlışlık olmasın, bakan efendi, bu çocuk Kocaelili !..

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pandemi sırasında, herkes yusuf yusuf atarken, moral olsun diye futbol kulüpleri vasıtasıyla, klipler yayınlayıp, sosyal mesafe mesajları verdi…

Seçtikleri kulüplere bakın bir hele…

Fenerbahçe…

Galatasaray…

Beşiktaş…

Trabzonspor…

Bursaspor…

Yani kelle hesabı…

Kimin kulüp üyesi fazlaysa, onlara özel klipler…

Yani sonuçta oy meselesi…

Oy anam oyyyy…

Morale ihtiyacı olan ve sokağa çıkma yasağı bulunan diğer kentin insanlarına rensen moral olarak bir kez daha öldürmek anlamına geliyor bu…

Şimdi ‘Bunlar şampiyonlar, onun için ayrıcalık yapmıştır’…

En basitinden kendimizden örnek vererek çürüteyim:

Kocaelispor tam iki kez Türkiye Kupası sahibidir…

Bayburt’u geçen yıl daha lig bitmeden şampiyon ilan eden bakan, bir gaf daha yaparak, Kocaeli başta olmak üzere diğer kentleri sağlık çalışanlarını, pandemide yaşam mücadelesi veren insanların ve yaşamını yitirenlerin ruhunu incitmiştir…

Yazık çok yazık…

Şimdi o bakan efendi, hala o koltukta otururken, Karamürselli yani Kocaelili Merih Demiral’ın herhalde bu kentte büyüdüğünü unutmuş ki, onu kutlamış…

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Önce haberi okuyalım…

“201 gün sonra sahalara dönen ve İtalya liginde şampiyonluk yaşayan Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya liginde şampiyonluk yaşayan ve 201 gün süren sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral’ı kutladı.

Milli sporcu Demiral ile telefonda konuşan Bakan Kasapoğlu, Serie A'nın 19. haftasında Roma deplasmanında sakatlanmasının ardından 201 gün sonra sahalara dönen milli sporcunun daha güçlü döneceğine hep inandığını belirterek milli sporcuyu kutladı.

Demiral’ın uzun yılar milli takıma hizmet edeceğine inandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu İtalya liginde Juventus ile şampiyonluk yaşayan milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.”

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Bence birisi bakanı kandırmış…

Merih’i İstanbullu ve Fenerbahçeli diye tanıtmış ki, kendisini kutlamış…

Beni eski bakan iki kez mahkemeye verdi…

Sıra bu bakanda sanırım…

Bekleriz efendim…

Nasılsa bazıları gitti ama bu kentte size ispiyon edecek ‘yavşak’ çok…