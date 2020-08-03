Tünelde müzik…

İstanbul’dan İzmit’e doğru bu defa yeni bir güzergahtan ilerledim. Tam sayamadım ama en az 3 tünelden geçtim. Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbulPark kısmındaki yoldan kuzey ve kuzey-doğu istikametinde ilerliyorum. Yol, çok yeni açıldığından trafik yoğun değil. Tünel girişlerinde hız limiti 30 km/s, hemen ardından ise 60 km/s’e çıkıyor.Ama kimsenin bu limitlere aldırdığı yok. Umarım yüksek hızla geçenler bayram sonrasında hediye zarflarını almazlar!

Oralarda eskiden çeşitli şose ve patika yollarında motorla turlarken şimdi gelinen nokta çok şaşırtıcı. Özel günlerde kullandığımız otoyolun her şeridini kaplayan tır ve kamyonları gördükçe değil Kuzey Marmara Otoyolu, bunun gibi 5 adet daha yapsak bu yollar bu trafikteki araçları kaldıramaz. Bunun çözümü için şimdiden masa başına geçip, damdan düşenleri bir araya getirmeliyiz.

Kot farkı olan yerler ve şev özellikli bölgeler, görünümü keyif veren taşlarla döşenmiş. Üzerlerinde tel örgü var mıydı, göremedim ama klasik eski kireç taşları yerine bu taşların kullanılması olaya bir miktar estetik katmış. İstanbul yönünden İzmit’e doğru giderken karşı yönden gelen bir araç göremedim. Ya başka bir yerde bu yeni otoyol ya da şimdilik İstanbul’dan Anadolu’ya doğru tek yön olarak hizmet veriyor.

Bazı bölümlerindeki yol kenarları çok açık kalmış. Oralara hızlıca ağaçlandırmakta fayda var. Kolay değil tabi, bu kadar uzunlukve genişlikteki yolların tamamlanması… Planlama aşamasında bunlar gerçekleşebilirdi.

Bu yolun yapılacağı söylentileri ortaya çıkınca bölgedeki topraklar değer kazanmıştı. Merak etmeyin verimliliğinden değil, yanından yol geçerse emlak olarak değeri artacaktı. Büyük metropollere gidiş ve gelişler her zaman hareketlidir. Sanıyorum İstanbul nüfusu Avrupa’nın Almanya’sı, Fransa’sı hariç diğer ülkelerinden daha fazladır. Akrabalar birbirini ziyaret etmeye kalksa, en az yedi buçuk milyon kişi yollara çıkmaktadır. Bu durum daha fazla yol ve otoyol ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Diğer şeyleri yazmaktan dolayı başlıktaki konuya bir türlü giremedim. Sevgili okurlarım, Arife günü öğleden sonra bu yolu kat ederken girdiğim tünellerde ilginç bir olayla karşılaştım: Frank Sinatra’dan dinleyince çok hoşuma giden “My Way” isimli şarkı tünel içinde hoparlörler vasıtası ile tünele girenlere dinletiliyordu. Ama tünel içi sıcaklığında hangi sürücü pencerelerini açıp bu müziği dinler onu bilemem. Ama ben, hızımı azaltıp, penceremi açıp bu şarkıyı dinledim. Ama onun yerine bu müziği radyolarına otomatik olarak aktarabilmek mümkündür.

Artık şu Trafik Radyosu daha aktif biçimde devreye girmelidir. İlerideki bir trafik kazasının bildirilmesi, uygun hız limitlerinde seyredilmesi, yağmur, kar, sel gibi olası doğa olaylarının aktarılması, vb. haber hizmetleri planlanmalıdır.

Bayrama, “My Way” (=Benim Yolum) isimli parçayı dinleyerek girmek eğlenceli idi. Bütün günleriniz eğlenceli ve sağlıkla geçsin. Ücretini merak edenler için yazıyorum, İstanbulPark-İzmit arası 16,60 TL’dir. Diğer otoyol için ben 4,25 Tl ödüyordum. Sakin bir trafik, rahatlık, yeşil çevre ve müzikbirleşince ücret biraz yükselmiş …

Bu vesile ile Kurban Bayramınız kutlu olsun…