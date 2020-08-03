Kocaeli, deniz ulaşımını kullanamıyor

Marmara körfezi dünyanın en güzel körfezlerinden birisi. Sürekli kirletmemize, liman ve sanayi işletmelerine izin vermemize rağmen hala güzelliğini koruyor. İlçelerimiz kuzey ve güney tarafından olmak üzere serpilmiş vaziyette. Bu güzelim körfeze rağmen deniz ulaşımını bir türlü kullanamıyoruz.

Bu bize yakışmıyor.

**

Kocaeli’de ulaşım konusundaki birinci tercihin deniz yolu olması gerekiyor. Ama kentte bu konuda kayda değer bir çalışma yok. Aslında deniz ulaşımı gereği gibi kullanılabilse kentteki kara trafiği de çok rahatlayacak.

**

Neden Gebze ve Darıca’dan karayolu ile İzmit’ e geliniyor da deniz yolu ile gelinmiyor. Neden Gebze ve Darıca’dan Karamürsel’e Gölcük’e karayolu ile gidiliyor da denizyolu ile gidilmiyor. Neden karayolu ile komple körfezin etrafından dolaşılıyor, zaman ve para kaybına neden olunuyor da deniz yolu ile karşıdan karşıya geçilmiyor.

**

Neden körfezimiz sadece limanların çoğaldığı, ağır tonajlı yerli ve yabancı gemilerin dolaştığı, sadece sanayi ulaşımı için kullanılan bir su parçası da, motorların, gemilerin insan taşıdığı insanların cıvıl cıvıl kullandıkları, yaşayan bir su parçası değil.

**

Neden Körfez renkli, güzel deniz araçları ile insanların seyahat ettikleri, emeklilerin her ilçeye gemi ile gidebildikleri, gençlerin ve çocukların gemi ile körfezi turladıkları, martıların gemileri kovaladığı, diledikleri yerde de sahil ilçelerine uğradıkları, zaman geçirdikleri bir şehir değil. Neden büyükşehir belediyemiz Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı gibi körfezde mavi turlar düzenleyerek vatandaşlarımıza hizmet vermiyor.

**

Gençlerimiz yada İstanbul’da iş yapanlar neden sürekli karayolu ile seyahat etmek zorunda kalıyor da onlara deniz yolu ile daha kolay ve güvenli seyahat imkanı tanınmıyor. Bursa belediyesi denizi çok iyi kullanırken bu işten para kazanırken neden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu işi kendisi yapmıyor, vatandaşlarına hizmet sunmuyor.

**

Deniz taşımacılığı esasında karayolundaki trafiği de rahatlatacak bir düzenleme. Örneğin Başiskele –Yeniköy’deki makine kimyanın( M.K.A) bulunduğu alanı kaldır. Oranın denizi kirletmesine son ver, sahil yolunu bütünleştir. M.K.A’nın yerine kent mobilyası gibi araç otoparkı,önüne de güzel bir iskele yap. Otobüs ile yolcu taşıyanlara motor ruhsatı ver ve denizden yolcu taşısınlar.

İnsanlar araçları ile körfezi dolaşacağına oradaki otoparka araçlarını bıraksın ve motorlarla İzmit’e karşıya geçsin, oradan da tramvay ile istediği yere gitsin.

Bu şekilde Gölcük, Basişkele ve İzmit arasındaki trafiği rahatlatır, trafik kazalarını da önlersin. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu konuyu gündeme almak, bu eksikliği hızla gidermek ve ve bu konuda çalışmak gerekir.

**

Yani hızla deniz taşımacılığı konusunda bir çalışmanın yapılması, alternatif güzergahların belirlenmesi ve ulaşım mastır planının deniz ayağının Kocaeli’ye yakışır, denizin, körfezin hakkını verir mahiyette düzenlenmesi gerekir. Körfez önümüzde duruyor. Yani un var, yağ var, şeker var. Ama iyi bir ustaya ihtiyaç var galiba.