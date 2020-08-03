Okullar zamanında açılacak mı?

Okullar belirtilen tarihte açılacak mı?

Bugünlerde en çok sorulan soru bu!

Öğrenciler, soruyor…

Anne ve babaları, soruyor…

Öğretmenler, soruyor…

Servisçiler, soruyor…

Okullara güvenlik, temizlik ve yemek hizmeti verenler, soruyor…

Bayram bitti, herkesi “okulların açılması” telaşı” aldı.

Okullar, ilan edildiği tarihte açılacak mı?

Tamam, “Özel okullar 17 Ağustos, resmi okullar 31 Ağustos’ta açılacak” dendi…

Dendi, ama koronavirüs salgını pek buna izin vereceğe benzemiyor.

Baksanıza rakamlara, günlük “vaka sayısı” hâlâ 1000 civarında dolaşıyor.

Daha ortada Ayasofya’nın açılışı ve Kurban Bayramı günlerinin getireceği “ekstra olumsuzlukların yansıması” yok.

Uzmanlar, önümüzdeki 10-15 gün içinde rakamların fırlamasından endişe ediyorlar.

Peki, bu şartlarda okullar açılır mı, açılmaz mı?

Bu sorunun cevabını vermeden önce hemen şunu belirteyim.

Özel ve resmi okulların açılışı için farklı tarihler ilan edilmesi, saçmalık!

Özel okullar 17 Ağustos’ta, resmi okullar 31 Ağustos’ta açılacakmış.

Bakanlık bu tarihleri böyle açıklıyor, ama arkasından da ekliyor; “Özel okulların 17 Ağustos’ta açılması isteğe bağlı…”

Böyle bir yaklaşım olabilir mi?

Bazı özel okullar 17 Ağustos’ta açacak, bazıları açmayacak 31 Ağustos’u bekleyecek.

Açsa bile, isteyen öğrenci gidecek, istemeyen gitmeyecek.

Öğretmen derse başlayacak mı, başlamayacak mı?

Tam curcuna!

Okulların açılışı, özel de olsa, isteğe bağlı olabilir mi?

Aynı tarihte açarsın, aynı tarihte kapatırsın.

Bu arada belirteyim, özel okulların çoğu da (17 Ağustos isteğe bağlı olduğu için) 31 Ağustos’ta yeni ders yılına başlamayı düşünüyor.

Gelelim esas sorunun cevabına.

Okullar belirtilen tarihte açılacak mı?

Daha doğrusu açılabilir mi?

Dün bu konuyu şöyle bir yokladım.

Okulları 31 Ağustos’ta açacaklar.

Yeni ders yılını resmen başlatmış olacaklar.

Ama daha sonrası için kimse bir şey söyleyemiyor.

“Ders yılının nasıl devam edeceğine günün şartlarına göre karar verilecek” deniyor.

Yine “uzaktan eğitim” mi olur…

Yoksa “belirli günler okulda, belirli günler evde” uygulamasına mı geçilir…

Kimse net bir şey söyleyemiyor.

Kim bilir, belki hiçbir önlem alınmaz, öğrenciler de “koronavirüsün insafına” bırakılabilir.

Görmüyor musunuz, sosyal yaşamda hiçbir kısıtlama kalmadı.

Kısıtlama var da takan yok!

AVM’ler açık mı, açık!

Spor tesisleri açık mı, açık!

Çarşı pazar açık mı, açık!

Plajlar açık mı, açık!

Ne maske, ne mesafe, herkesin keyfi yerinde!

Eee, hal böyleyken karar vericiler okulların açılmasına bir engel görmüyorlar.

Sonuç olarak…

31 Ağustos’ta okullar açılacak.

Yeni ders yılı resmen başlamış olacak.

Ama arkası nasıl gelir, ders yılına nasıl devam edilir, kestirmek zor.

Döviz ve altın, neden fırladı?

Her bayram öncesi, döviz fiyatları gevşerdi.

Neden?

Vatandaş bayram tatili için biriktirmiştir, dolarını Euro’sunu bozdurur, harcar.

Bu defa gevşemedi, aksine epey arttı.

Nedeni açık!

Tek karar verici “Faizi indir” dedi, Merkez Bankası faizi indirdi.

Faiz indirildi, ama enflasyon düşmedi.

Faiz-enflasyon makası, 8-10 puana kadar çıktı.

Eee, vatandaş aptal değil.

Saf görünür, ama hesabını kitabını iyi bilir.

Kendini korumak için Euro’ya, dolara ve altına sarıldı.

Yaşananların basit anlatımı böyle!

Sosyal medya kontrol altında mı, değil mi?

Bugünlerde en çok konuşulan konu bu!

Diyorlar ki, “Sosyal medyada kontrol yok!”

Var mı, yok mu?

Elimde bu konuda “Mayıs 2020” verileri var.

Yani 2 ay öncesinin verileri…

Şöyle:

Mayıs ayında; 415 bin internet sitesi, 140 bin link, 42 bin tweet, 12 bin 450 YouTube sayfası, 7 bin 200 Twitter hesabı, 6 bin 500 Facebook hesabı engellenmiş.

Bu rakamlar neyi gösteriyor?

Sosyal medyanın kontrol altında olduğunu…

İyi de, ortada bir de Meclis’te kesinleşen yasa var.

Bu yasa çıktığına göre kontrolün boyutu nereye varacak?