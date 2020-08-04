İbrahim Aktürk, doğrularınızda yanınızdayız, yanlışlarınızda tam karşınızdayız !..

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar Adana’ya gitti…

Yerine İbrahim Aktürk geldi…

80’lerin başında (12 Eylül dönemi) Konyalı Vezir Balcıoğlu…

Sonlara doğru (Özal Dönemi) Konyalı Bahtiyar Demir (Merhum)…

90’larda Mehmet Sertbaş (Merhum)…

2000’lerde Kenan Malkoç (Trabzonlu)…

2010’larda Muzaffer Çintimar (Erzurumlu)…

2020’lerde İbrahim Aktürk (Antalyalı)…

Benim meslek yaşantım 35 yıla adım atarken, çalıştığım il müdürleri bunlardır…

Tabii ki gizli müdürler de vardır…

Tüm yükü omuzlanan bir Cengiz Kahraman…

Kemal Şen… (Voleybol hakemi Sevda Şen hocamın eşi)…

Yekta Önür (Merhum)…

Taci Erbirsin (Merhum)…

Birsen Erbirsin (Süha Erbirsin hocamın eşi)…

Selahattin Sayar…

Ali Şerit…

Ve daha niceleri…

Yaz yaz bitmez…

Hiçbirinin hizmetleri unutulmaz…

Evet İbrahim Aktürk müdür…

Biz buradayız…

Spor bakanının iki kez mahkemeye verip de kaybettiği zatım da burada…

Biz bir tarihiz…

Depomuz kentin arşividir…

Ben 1986’dan sonrasına resmi olarak şahidim…

Belik katkımız olur…

Mesela, beni bir Erdal Selimoğlu’na sorabilirsiniz…

(Sınıf arkadaşıyız)…

Ayhan Orhan ile mahalle arkadaşıyız…

Size tüyoları verdim…

Gelin danış olalım…

İşi kolay kılalım…

Dünya kimseye kalmaz…

Misali…

Biz hizmet için buradayız…

Tabii ki doğru işlerinizde her zaman yanınızdayız…

Lir spor gazetecisi, asla sadece spor gazetecisi değildir…

Gidiş-gelişler bu kadar kolay olmamalı…

Büyük kulüp…

Koskocaman kulüp…

Aslan kulüp…

Kaplan kulüp…

Lafla peynir gemisi yürümüyor…

Ne zaman büyük kulüp olursunuz…

Zor zamanınızda sizi sırt üstü bırakıp gidenleri, yıllar sonra ayağa kalktığınızda kapınızdan gelini kolunu sallayıp girerken, onlara kapıyı kapadığınız zaman…

Ya da zor zamanlarınızda, sizi terk etmeyenlere ihanet etmediğiniz zaman…

Unutmayın, Barcelona’ya giden Real Madridli bir futbolcu, bir daha geri dönememiş ve ayağına her top alışta da yuhalanmıştır…

TFF’de siyasi eşitlik olmalı…

Yıllarca CHP’li, AP’li olan TFF, şimdi koyu bir AKP’li…

Çünkü devran böyle dönüyor…

Çarklar böyle işliyor…

Güya, eskiden devlete bağlı olan federasyon ‘özerkleşti’…

Nerdeeeee ?..

Zamanında Kenan Evren Ankaragücü’nü, Turgut Özal ve rahmetli Necati Gençoğlu Kocaelispor’u, küme düşmelerine rağmen geri almıştı…

Şimdi de TFF, Ankaragücü’nü, Yeni Malatya’yı, Kayseri’yi geri aldı, tamamen siyasi olan Başakşehir’i şampiyon yaptı…

Çükü hala bu kulüplerin siyasi oy rantı var…

Kafa kafaya giden seçimlerde, yüzde 1’lik oynama bile çok şey ifade ediyor…

O yüzde 1 de kulüplerde geliyor…

Tamam da CHP ne zaman sevecek şu futbolu ?..

Herkes Fatma Kaplan mı ?..

Orman Kanunu’nu yazsam yenideeeen…

Türkiye’de bir spor kanunu var (mı) ?..

Ben yaptım oldu dönemi kapandı (mı) ?..

Her önüne gelen, kafasına göre spor tesisi yapıp, bir daha takip ediyor (mu) ?..

Spor tesislerinden kimler neler kazanıyor, biliniyor (mu) ?..

Şimdi ilgi odağı olan Kocaelispor’a, yarın aynı siyasiler, CHP’lisi, AKP’lisi, yine bu kadar ilgi gösterecek (mi) ?..

Benim için çok güzel bir şarkı var:

Yeşilçam’ın çok güzel şarkıları vardır…

Birisi de şudur:

Aşkın kanununu, yazsam yeniden…

Ama şimdi o değişti…

Orman Kanunu’nu yazsam yenideeeeeeen !..