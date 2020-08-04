“Yerli otomobil” mi, “milli marka” mı?

Bir “yerli otomobil” tutturduk gidiyoruz.

Sözünü ediyoruz, rafa kaldırıyoruz, raftan indirip ısıtıp ısıtıp kullanıyoruz.

İşi en son yerli otomobil üretecek fabrikanın temelini atmaya kadar getirdik.

Uzun bir konu, ama ben kısa keseceğim.

“Otomobil üretmek” başka…

Dünya ölçeğinde “otomobil markası” yaratmak başka…

Biz ülkemizde yıllardır otomobil üretiyoruz, ama otomobil markamız yok.

Önemli olan zaten otomobil üretmek değil, ürettiğin otomobili dünyaya satabilmek.

Satamıyorsan, bir anlamı yok.

Dünya markası yaratamamışsın, dünya pazarında söz sahibi olamamışsın demektir.

Çin, denedi.

Hindistan, denedi.

Rusya, denedi.

Başaramadılar, ürettikleri otomobilleri dünyaya satamadılar.

Dünya pazarında söz sahibi olamadılar.

Bize göre daha fazla avantajlara sahip olmalarına rağmen, başaramadılar.

Olmadı, olmadı!

Şimdi Çin, Hindistan ve Rusya’nın gittiği yoldan gitmeyi biz yeni deniyoruz.

İllaki “yerli otomobil” yapacağız!

Söylenen bu!

Bayramdan önce TOGG (Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu) CEO’su Gürkan Karakaş, yerli otomobil projesinde hedeflenen “yerlilik oranı”nı yüzde 51 olarak açıkladı.

Haberi okuyunca güldüm.

Neden güldüğümü yazayım, siz de gülün!

Bu oran, halen Türkiye’de üretilen otomobillerin yerlilik oranından daha aşağıda…

*Bugün OYAK Renault’ta yerlilik oranı, yüzde 67

*Hyundai ASSAN’da yüzde 62

*TOFAŞ’ta yüzde 61.8

*TOYOTA’da yüzde 58

Bizim yerli otomobil ne zaman piyasaya çıkacak?

Her şey yolunda giderse, 2022’nin sonunda…

Dikkat edin, üretildiği tarihteki yerlilik hedefi yüzde 51.

O tarihte Türkiye’de üretilen diğer markaların yerlilik oranları daha da artacak.

Kaldı ki, dünyada bir otomobilin bütün parçalarını ben üreteceğim diye bir şey de yok.

Bu, kara araçlarında da, hava araçlarında da, deniz araçlarında da böyle!

Dünyaca ünlü otomobil markalarının bazı parçaları Türkiye’den gidiyor.

Yine dünyaca tanınan yolcu ve savaş uçaklarına da bizim firmalarımız parça üretiyor.

Ama bizim otomobil ve uçak markamız yok.

Otomobil de yapabiliriz, uçak da yapabiliriz, ama önemli olan bunları dünyaya satabilmek.

Yaptığın bir şeyi satamıyorsan, yaptığının bir anlamı yok!

Yaptığın işin ekonomisini düşünmek zorundasın.

Sonra sen ürettiğin ürünün teknolojisinde iddialı olacaksın.

Otomobilse, otomobil…

Uçaksa, uçak…

Eğitim altyapın, bu teknolojiyi besleyecek.

Var mı böyle bir düzenin?

Yok.

Bilimsel eğitimden uzaklaştın, din ağırlıklı eğitime geçtin.

Ha bire imam hatip okulu ve ilahiyat fakültesi açmakla övünüyorsun.

Neredeyse bütün okulları imam hatip yapacaksın.

İmam hatip ve ilahiyatlarla mı teknolojide söz sahibi olup dünyadaki diğer markalarla rekabet edeceksin?

Mümkün mü bu?

İşte “yerli otomobil” yapmaya kalkıyorsun, yerli otomobildeki “yabancı varlığı” dudak uçuklatıyor.

*Elektrikli motor: Alman BOSCH

*Batarya: Çin

*Araç entegrasyonu: Alman ADAG

*Şasi sistemleri: İngiliz MYRA

*Tasarım: İtalyan Pininfarina

Hangi firma en iyisini yapıyorsa, ondan alacaksın.

Hepsini bir araya getirip otomobili çıkaracaksın.

Çıkaracaksın, ama gördüğünüz gibi ürettiğin otomobil “yerli” olmuyor.

O halde “yerli otomobil” lafını bırakalım da, “Türk markası otomobil” diyelim.

Yola çıktık yapacağız, başka çaresi yok.

Ama şunu bilelim, yapacağımız otomobilin dünya piyasasında tutunma ihtimali yok denecek kadar az.

Yapmak başka, satmak başka!

Otomobil yaparız, zaten yıllardır yapıyoruz…

Ama bunu kendi markamızla dünyaya satamayız.

Rekabet edemeyiz.

Teknoloji ve ekonomi altyapımız buna uygun değil.

Anlatmak istediğim bu!

Şu halimize bakın!

Uygarlık adına yola çıkan bir ülkeyiz, ama…

*Danıştay, Cumhuriyet hukukuna göre değil, Osmanlı hukukuna göre karar verir.

*Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk’e lanet okur.

*Üniformalı komutanlar (genelkurmay başkanı, kara ve deniz kuvvetleri komutanları) bu lanet okumayı kuzu kuzu dinler, camide tarikat üyeleriyle fotoğraf çektirir.

*Mahdum; Latin harflerine karşı çıkar, Arapçaya methiyeler düzer.

*”Hilafet” çağrısı yapılarak Cumhuriyet’e meydan okunur.

Bizler de uyuşuk uyuşuk köşemizde oturmaya devam ederiz.

Şu halimize bir bakar mısınız?

Aklımızı mı yitirdik?

Aklımızı peynir ekmekle mi yedik?

Avusturya aklı

Avusturya Teknoloji Enstitüsü, güneş enerjisinden elektrik üretmek için ilginç bir proje hazırladı.

Şöyle bir proje:

Otoyollar sağlı sollu çelik iskeletlerin üzerine yerleştirilecek “güneş enerjisi panelleri” ile kaplanacak, böylece yer kaybı olmadan elektrik üretilecek.

Tabii yolların karanlık olmaması için “şeffaf paneller” kullanılacak.

Proje, henüz test aşamasında!

Bana çok mantıklı geldi.

3 görüş

*”Kan, kurumaz. Ülkemizin bağımsızlık tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk’ü lanetlemeye kalkanların toplum vicdanında açtığı değerbilmezlik yarasının kanı da kurumayacaktır.” Adnan BİNYAZAR

*”Şehitler vurulduklarında değil, unutulduklarında ölürler.” Tahsin ATAİZİ

*”Yoksullukların en büyüğü, ahmaklık ve aptallıktır.”