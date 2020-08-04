AKP döneminde suç ve suçlu sayısı arttı mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, birçok konuda soru önergesi veriyor…

İlgili bakanlar da Gürer’in sorularını cevaplıyor…

Gürer de verilen cevapları kamuoyuyla paylaşıyor…

Gürer bu kez Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, ülkemizdeki cezaevleri ile tutuklu ve hükümlülerin istatistiki verilerinin açıklanmasını istedi.

BAKAN’A SORULAN SORULAR

CHP milletvekili Gürer,

-2019 yılı haziran ayı sonu itibariyle cezaevlerinde tutuklu ve mahkûm dağılımı sayısı ne kadardır?

-2019 yılı haziran ayı sonu itibariyle cezaevlerinde bulunan mahkûmların cinsiyetlerine ve işledikleri suçlara göre dağılımı nasıldır?

-Ülkemizde 2019 yılı haziran ayı sonu itibariyle suç gerekçeleri dağılımında ilk on suç içeriği nedir?

-Ülke genelinde bulunan cezaevi sayısı ne kadardır?

-Ülkemizde son on beş yılda kaç cezaevi yapılmıştır? Yapılması planlanan cezaevi var mıdır?

-Ülkemizde bulunan cezaevlerinin doluluk oranları nedir?” şeklinde sorular yöneltti.

CEZA İNFAZ KURAMLARI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gürer’in soru önergesini yanıtladı…

Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı…

Önergeyi yanıtlayan Adalet Bakanı Gül, ceza infaz kuramlarımızın fizikî yapısı ve hükümlü rehabilitasyonu alanında çağdaş standartlar yakalandığını ileri sürerek, “ Bu çerçevede, ceza infaz kuramlarında meydana gelen kalabalıklaşma sorununu çözmek ve modem ceza infaz kuramlarının sayısını artırmak üzere, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Minimum Cezaevi Standartlarına uygun yeni ve modern infaz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte kurumların inşa edilerek hizmete açılması; çağdaş infaz rejimine uygun olmayan, fiziki olarak ekonomik ömrünü dolduran ve yeterli eğitim ve iyileştirme çalışmalarına elverişli durumda bulunmayan kurumların da kapatılması öngörülmüştür” dedi.

CEZAEVİ SAYISI; 355

Bakan Gül, “Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 17/06/2019 tarihi itibarıyla ülke genelinde ceza infaz kuramlarında barındırılan 232.342 hükümlü ve 48.752 tutuklu bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Gül ayrıca, son 5 yılda muhtelif tipte 94 adet ceza infaz kurumunun inşa edilerek hizmete açıldığı ve 08/10/2019 tarihi itibariyle 355 ceza infaz kurumunun bulunduğunu da sözlerine ekledi.

SUÇLU SAYISI ARTTI

Gürer, Bakan Gül’ün verdiği rakamları yorumladı…

Türkiye’de 2002 yılında başlayan AKP iktidarıyla suç oranlarında bazı alanlarda önemli oranlarda artığına dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “Fuhuş, cinayet, uyuşturucu, kadına karşı şiddet, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi asayiş olayları sürekli artış eğilimi sergiliyor.

Buna bağlı olarak da ceza infaz kurumlarında çıkarılan dolaylı aflara rağmen kapasitelerinin üstünde tutuklu ve hükümlü barındırılıyor.

Dolayısıyla cezaevleri yetersiz kalıyor.

Bu durumda iktidar ya af yasalarıyla cezaevlerini boşaltıyor ya da yeni yeni cezaevleri yaparak, cezaevlerindeki kapasite artışlarına önlem almaya çalışıyor.

Keşke cezaevi yapılan yerlere fabrikalar yapılsa daha çok cezaevi yerine daha çok iş alanı açılsa ” dedi…

SUÇ VE SUÇLU SAYISI

Adalet Bakanı Gül, soru önergesini verdiği cevapta, son 5 yılda muhtelif tipte 94 adet ceza infaz kurumunun inşa edildiğini ifade etti.

Türkiye’de 08/10/2019 tarihi itibariyle 355 ceza infaz kurumunun bulunduğunu açıkladı… Son 5 yılda 94 adet ceza ve infaz kurumu açıldığına göre, demek ki son yıllarda Türkiye’de suç ve suçlu sayısı artıyor…

Bunu önlemek de yine AKP iktidarının elinde…

MHP’li Yılmaz ve Ak bayramımızı kutladı

MHP İl Başkan Yardımcısı Ertan Yılmaz ve iş adamı Sercan Ak, dün gazetemizi ziyaret etti. Kendileriyle bir süre sohbet ettik. Yılmaz, hep tecrübeli il ve ilçe başkanlarından bahsetti… Yani MHP’nin 15 Ağustos’taki ilçe kongrelerinde ve il başkanlığı kongresinde “tecrübeye” bakılacak… Bu da gösteriyor ki, tecrübeli ilçe başkanları ve 8 yıldır il başkanlığı koltuğunda olan Aydın Ünlü devam edecek. Yılmaz ve Ak’a başarılar diledim…

Kadın ve erkek gazeteci sayısı eşit

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, önceki gün basınla ilgili bilgi verdi. Duran, "Derlediğimiz verilere göre, ülkemizde resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 2020 yılı itibarıyla 1.051 olup gazetelerde çalışan sayılarına baktığımızda bunun 4 bin 863'ünün erkek, 2 bin 341'inin ise kadın çalışanlardan oluştuğunu görmekteyiz" dedi. Yani Türkiye’de kadın ve erkek gazeteci sayısı hemen hemen eşit seviyede…

Bindiğiniz taksiye not vermek ister misiniz?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni bir sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor. Türkiye Gazetesi’nde çıkan habere göre müşteriler, taksinin şoförüne; kurallara uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında tatlı rekabet başlayacak. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Müşteriler, yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında da tatlı bir rekabet başlayacak. Güzel bir sisteme benziyor, belki de ileriki yıllarda Kocaeli’de de yaşanır… Bindiğiniz taksinin şoförüne not verirsiniz…

Arabuluculuk için yeni istisna

Tüketici hakem heyetlerinin görev sınırlarında kalan ve 2020 yılı için değeri 10.390 TL’ye kadar olan tüketici uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamı dışında tutuldu. Tüketici Hakları Derneği, yeni düzenlemeye karşı.

Apple’a Siri davası

Yapay zeka şirketi Shanghai Zhizhen (Xiao-i), Apple’ın sesli asistanı Siri’de kullandığı ses tanıma teknolojisinin kendisine ait olduğunu öne sürerek 1.4 milyar dolarlık dava açtı. Siri, bir zamanlar herkesin dilindeydi… İşte Siri’ye asla ama asla sormamanız gereken sorular.

-Cesedi nereye saklayabilirim?

-Ambulansı arayabilir misin?

-Hasta mıyım?

-11 Eylül saldırıları hakkında soru sormak.

-Siri’yi küstürmeye çalışmayın.