Fıkra gibi olay…

Konumuz otomobil fiyatları. Son günlerde espri konusu olan bir durum yaşıyoruz. Nedir bu durum.

Sıfır otomobil fiyatlarının, ikinci el otomobil fiyatlarının altında kalması…

Aslında ilk duyduğumda bana da çok sevimli bir espri gibi gelmişti o söz… “Sıfır araba alacağına biraz daha ekler ikinci el alırım”

Meğer sözün espri değil, gerçekmiş. 2019 yılında 110 bin TL’ye aldığım otomobili geçtiğimiz hafta satışa çıkarttım ve aynı gün 142 bin TL’ye sattım.

Sattığım otomobilin yenisinin kaç para olduğunu merak ettim.

Bayinin internet sitesine girdim, benim aracımla aynı özellikte olan otomobilin bayideki anahtar teslim fiyatının 141 bin 400 TL olduğunu gördüm. Güler misin ağlar mısın?

16 bin kilometrede 2019 model ikinci el otomobil 142 bin TL’ye satılıyor, aynı aracın sıfır kilometre olan 2020 modeli 141 bin 400 TL’ye satılıyor. “Sıfır araba alacağına biraz daha ekler ikinci el alırım” sözü, espri değil gerçek olduğuna o zaman inandım.

Durumun bu hale gelmesindeki en büyük etki ise bayilerde araç bulunamıyor olması. Bayilere tek tük araç geliyor. Ya birkaç ay bekleyeceksiniz ya da istediğiniz modeli değil var olan modeli alacaksınız… Aksi halde sıfır otomobil almanıza imkan yok. Bugün en hurda aracı bile almaya kalksanız 30 bin TL’yi gözden çıkartmanız ve oto sanayi sitelerinde dostlar edinmeniz gerekiyor. Orta sınıf bir araç için 100 bin liranız olması gerekiyor. Öyle eskisi gibi 70-80 bin TL’ye hayalini kurduğunuz ikinci el otomobil almak çok zor.

Bu arada önceki gün sıfır otomobillere de zam geldi. Geçtiğimiz yıl 69 bin TL’ye bile sıfır otomobil alabiliyordunuz bugün ise 110 bin TL’ye en ucuz otomobilin en düz versiyonunu alabiliyorsunuz. İşin özü otomobil borsasında alan karda satan ise aynı paraya yerine yenisini koyamıyor. Siz siz olun, 30 bine aldım 50 bin ediyor deyip, önemli bir yatırım yapmayacaksanız aracınızı satmayın. Sonra pişman olursunuz…

Dr. Recep Pehlivan “Durum hiç iç açıcı değil”

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Recep Pehlivan, tatil dönüşü Corana vakalarının artacağını belirterek sosyal medyasından yazılı bir uyarıda bulundu. Pehlivan, “tatil izlenimleri” başlığıyla yaptığı kısa açıklamada şunları kaydetti; “Toplum genelinde corona hastalığını takan yok, sorumlular tarafından yazılan tedbirler sadece kağıt üstünde, uygulama yok. Gerçek olan, sağlıkçıların emeklerinin boşa gidiyor olması.Sonuç: Tatil dönüşü corona takip izlem listemdeki kişi sayısı 2,5 katına çıkmış.Görünen köy kılavuz istemez, gelecek günler hiç iç açıcı değil”

Açıkhava sinemaları ilgi görüyor

Pandemi sürecinde kapalı olan sinemaların yerini belediyeler tarafından kurulan açık hava sinemaları alıyor. Vatandaşların sinema keyfinden mahrum kalmamasını isteyen belediyeler, uygun alanlara açık hava sinemaları kurmaya başladı. Vatandaş tarafından da ilgi gören bu merkezler ilerleyen aylarda kapalı sinemaların yerini alabilir. Şimdilik eski filmlerin gösterimde olduğu açık hava sinemalarında belki de vizyona giren yeni filimler de eklene bilir.

Çanakale TIR’ı Kocaeli’ye de uğrayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Gezgin Kültür Festivali’ kapsamında hayata geçirdiği, “Çanakkale Savaşları Mobil Müze” 8-10 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli’ye geliyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açıyor. 8 Ağustos Cumartesi Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, 9 Ağustos Pazar İzmit Sekapark ve 10 Ağustos Pazartesi Gölcük Anıtpark’ında 12.00-21.00 saatlerinde halkımızın ziyaretine açık olacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Taşdelen’den başkan ziyaretleri

İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanan İzmit Lisesi eski Müdürü Fatih Taşdelen, ilçe belediye başkanlarını ziyaret turuna başladı. Kent turizmi ile ilgili müşterek çalışma yollarının konuşulduğu ziyaretlerde ortak çalışma alanları planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Körfez Belediyesi’ni ziyaret eder Taşdelen’i, Başkan Şener Sögüt ağırladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başlayan Fatih Taşdelen'i makamında ağırladı. Taşdelen’e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Şener Söğüt, “Eminim görev süresi boyunca kültür ve turizm noktasında Kocaeli genelinde önemli işlere imza atacaktır” ifadelerini kullandı. Taşdelen’de Başkan Söğüt’e temennilerinden dolayı teşekkür etti.