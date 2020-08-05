Üniversite öğrencileri bu önerilere kulak vermeli!

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren üniversite sınav sonuçları açıklandı, tercih başvuruları ise 6 Ağustos itibariyle alınmaya başlanacak.

Pandemi döneminde yaşanacak olan bu ilk yerleştirme öncesi ise gençlerin kafası çok karışık. Salgının bölümler ve meslekler üzerindeki etkisi kafa karışıklığının temel nedenini oluştururken makine sektörünün önemli temsilcilerinden Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) dikkat çekici bir açıklama yaptı.

İmalat sanayisinde ana üretim malı olarak kullanılan ve makineleri yapan makineler olarak tanımlayan sektörün ciddi kariyer fırsatları barındırdığını dile getiren TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık şunları söyledi;

“Okul sonrası iş hayatında imalat ve takım tezgahları sektörünü hedefleyecek olan gençlerimize; lisans için mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, imalat mühendisliği, malzeme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerini; meslek yüksek okulu için ise makine, elektronik ve otomasyon, bilgisayar teknolojileri, malzeme ve işlem teknolojileri bölümlerinden birini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz.

GELECEĞİN SANAYİCİSİ!

Sektörün yeni mezunlara hem üretim tarafında hem de satış sonrası hizmetler tarafında ihtiyacı var. Mevcut durumda mühendislik, Ar-Ge, satış, üretim yönetimi gibi alanlarda yeni mezunlarımız için iş potansiyeli bulunuyor.

Bununla birlikte Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle orta vadeli gelecekte okullarda verilen eğitimlerle elde edilecek diplomalar tek başına yeterli gelmeyecek.

Bunun etkileri şimdiden görülmeye başlandı. Takım tezgahlarının tam otomasyonla çalıştırılması için artık mekanik bilgi yeterli gelmiyor.

Sanayi robotlarıyla üretimi otomatize etmek için yazılımcılara, robot entegratörlerine ve robot programcılarına ihtiyaç duyuluyor. Orta vadede robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, makine öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, iş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi, şehir inovasyon/mekanik uzmanına ihtiyaç olacak ve bu meslekler büyük önem kazanacak.

120 BİN YENİ İSTİHDAM

Takım tezgahlarının kullanıldığı ve çarpan etkisi yarattığı otomotiv, savunma, havacılık, beyaz eşya, gemi inşa gibi sektörlerde direkt olarak takım tezgahları ile çalışan kişi sayısı yaklaşık 620 bin civarındadır.

Bu alanda hem mevcut durumdaki ihtiyaç hem de dijital dönüşümün getireceği yeniliklerin etkisiyle robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, makine öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, veri bilimcisi, CNC operatörü gibi mesleklerde yaklaşık 120 bin yeni istihdama ihtiyaç olacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME HAZIRLIK

Sektörde ilerlemek isteyen gençlerin öncelikle insan ilişkilerinin kuvvetli olması, takım çalışmasına ve organize çalışmaya yatkın olması, analitik ve sayısal alanda düşünebilme, dijital araçları etkin kullanabilme yeteneklerinin gelişmiş olması gerekiyor.

Takım tezgahları sektörünü iki kategoride değerlendirebiliriz.

İlki takım tezgahlarının üretimde kullanımı, ikincisi ise takım tezgahlarının geliştirilmesi/üretimi. Takım tezgahlarının üretimde kullanıldığı alanlardan birinde ilerleyecek gencimizin belirttiğim kişisel özelliklerin yani sıra temel mühendislik ve iş yönetimi bilgisine de sahip olması gerekiyor.

Takım tezgahlarının geliştirilmesi/üretimi alanında ise gencimizden, Ar-Ge kültürünün gelişmiş olması, makine/elektronik/yazılım alanlarındaki yeteneklerinin gelişmiş olması beklenecektir. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün getirdiği olgulara hazırlanmak olmak için de kendilerini yazılım programlama dilleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, data analizi ve edge computing alanlarında da geliştirmeleri son derece önemli olacaktır”

Varlık, son yıllarda yabancı dil bilenlerin sayısında artış yaşanmakla birlikte en basit işlemler için bile sektörlerinde İngilizceye ihtiyaç duyulduğunu ancak hala gençler arasında bu konunun öneminin anlaşılamadığını gözlemlediklerini söyledi.

ÖĞRENCİLER, VARLIK’A KULAK VERİN

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık’ın açıklamalarını yukarıda sizinle paylaştım…

Dernek Başkanı Varlık;

Sanayi robotlarıyla üretimi otomatize etmek için yazılımcılara,

Robot entegratörlerine,

Robot programcılarına,

Orta vadede de robot uzmanına,

Siber güvenlik analistine,

3D baskı teknisyenine,

Sanal gerçeklik tasarımcısına, w

Ağ programcısına,

Makine öğrenim bilimcisine,

Endüstriyel ağ mühendisine,

İş dönüştürme uzmanına,

Bulut mimarına,

Veri bilimcisine,

Şehir inovasyon/mekanik uzmanına

ihtiyaç olacağını söylüyor…

Üniversite tercih yapacak öğrenciler, bu uyarı dikkate alırsa iyi olur…

Genç istihdamında trendler değişiyor

Türkiye’de genç işsizliğin % 27’lere ulaştığı günümüzde, büyüklerimizin ‘altın bilezik’ dediği meslekler bir yana, genç istihdamı nerelere doğru kayıyor? Bu yıl ilk mezunlarını alacak Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, yeni nesil eğitimde artık temel eğitim & öğretim misyonlarına ek olarak iş dünyasının isteklerine de odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Batuhan Özay, özellikle pandemi sonrası sağlık sektöründe ciddi bir açık gözlenmesinin yanı sıra Dezenfeksiyon, Beslenme & Diyetetik, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Psikoloji gibi bölümlerin de iş olanakları sebebiyle gelecek vaat ettiğinin altını çiziyor. Gerçekten de pandemi sonrası sağlığın ve sağlık çalışanlarının kıymeti daha iyi anlaşıldı…

Şampiyonu kıvırcık!

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Temmuz ayında, Kocaeli’nin de bulunduğu bölgede yüzde 0,89 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,58 olarak artış gerçekleşti. Kocaeli’de Temmuz ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 13,54 ile kıvırcık oldu. Kıvırcığı yüzde 11,71 artış ile genç odası takımı, yüzde 11,64 artış ile eşofman (kadın için), yüzde 9,75 artış ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti ve yüzde 9,12 artış ile yumurta izledi. Kocaeli’de fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -44,77 ile kabak oldu.

Metruk binanın havuzu boşaltıldı

Tehlike oluşturan veya metruk haldeki yapılarda tahliye ve önleme çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi Anadolu Caddesi’nde bulunan binanın havuzunu önlem amaçlı tahliye etti. Belediye ekipleri, binanın içinde bulunan havuzu bölge sakinleri için tehlike ve görsel kirlilik oluşturması sebebiyle boşaltma işlemi yapıldı. Belediye ekipleri doğru bir iş yaptı, zira o havuza giren çocuklar, üzücü olaylara sebebiyet verebilirdi.

Turizmde geçmişi mumla arıyoruz

Corona virüsü nedeniyle turizmin yediği darbenin sonuçları ortaya çıkıyor. Türkiye’ye geçen yıl haziran ayında 12 milyon 600 bin turist geldi. Bu yıl gelen turist sayısı ise sadece 260 bin kişi oldu. Turizm sektörü, geçen yıl Türkiye ekonomisine doğrudan 34.5 milyar dolar döviz kazandırmıştı... Türkiye, belini turizme bağlamıştı… Anlaşılan bu yıl pandemi nedeniyle, turizm gelire çok ama çok azalacak… AKP iktidarı, bakalım turizmden gelmeyen döviz açığını nasıl kapatacak? Anlaşılan, olan yine vatandaşa olacak..

Türkiye organ bağışına en istekli ikinci ülke

Ajans Press ve PRNet’in Ipsos verilerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye’nin organ bağışı duyarlılığında yüzde 72’lik bir oranla ikinci sırada olduğu gözlemlendi. Listenin birinci sırasında yüzde 74 ile Hindistan’ın liderliği göğüslediği görülürken, ikinci olan Türkiye’ye yüzde 72’lik bir oranla İspanya’nın eşlik ettiği kaydedildi. Yüzde 70’lik oranla Brezilya’nın dördüncü sırada yer aldığı listede, yüzde 69 ile Kanada’nın beşinci sırada saptandı.