Meral Akşener’e yapılan “Evine dön” çağırısının anlamı ne?

Ankara’da ilginç gelişmeler yaşanıyor.

“Siyasette sürekli dostluk ve sürekli düşmanlık olmaz” denir ya, tam bu sözün özüne uygun davranışlara tanıklık ediyoruz.

Daha düne kadar Meral Akşener’e söylemedik söz, yapmadık eziyet bırakmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir anda “sevecen baba” rolüne soyunuverdi.

İYİ Parti Genel Başkanı’na “Evine dön” çağırısı yaptı.

Bahçeli’nin Akşener’e seslenişi aynen şöyle:

* İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekât Tahiyyetü'l-mescid namazı kıldı.

* Tahiyyetü'l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de, esasen Yüce Allah'a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin.

* Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım’ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir.

* Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.

Bu çağırı ne anlama geliyor?

Hatırlayın…

AKP, bir zamanlar kendi yolunda tek başına yürüyordu.

“Gücünün azaldığını” anlayınca, yanına MHP’yi aldı.

Birlikte yol yürümeye başladılar…

Geldiğimiz noktada, “AKP ve MHP’nin ortak gücü” de o yolu, iktidar yolunu yürümeye yetmiyor.

Çünkü yaptığı hatalar AKP’yi, sürekli hata yapan AKP’ye “koltuk değneği” olmak da MHP’yi yedi bitirdi.

Son anket rakamları, Cumhur İttifakı’nın yapılacak ilk seçimlerde iktidarı kaybedeceğini gösteriyor.

Tahminler, MHP’nin de ilk seçimlerde barajı aşamayacağı yönünde.

Avrasya Araştırma Şirketi’nin 25-29 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ankete göre, AKP yüzde 35, MHP yüzde 7’lerde.

Yetmiyor, iki partinin oy toplamı AKP ve MHP’yi iktidarda tutmaya yetmiyor.

İşte bu nedenle Meral Akşener’e “Eve dön” çağırısı yapıldı.

Çağırıyı yapma görevi de ittifak adına Devlet Bahçeli’ye verildi.

Bahçeli’nin “eve dön” çağırısı, “İYİ Parti’yi bırak MHP’ye gel” veya “İYİ Parti MHP’ye katılsın” anlamını taşımıyor.

Çağrı, “Cumhur İttifakı’na katıl, üç parti birlikte iktidar olalım” anlamında.

Ben bu çağırıyı böyle okuyorum.

İYİ Parti’nin son anketlerde oy oranı yüzde 12.4 görünüyor.

Bu çağırı neden bugün?

İnsan ne zaman yardım ister?

Sıkıştığında…

AKP ve MHP, sıkıştılar ki Meral Akşener’e “Eve dön” çağırısı yapıyorlar.

Eve dön, bizimle ol!

Ya “baskın seçim” düşünüyorlar, hesap ediyorlar iki partinin oyları iktidarın devamı için yetmiyor, bu nedenle İYİ Parti’yi aralarına almak istiyorlar…

Ya da bugünlerde AKP ve MHP’den istifa edecek epey sayıda milletvekili var, ayrılanların yerini İYİ Parti milletvekilleriyle tamamlamak istiyorlar.

Benim siyasetteki gelişmeleri okumam böyle.

İYİ Parti’nin cevabı ve sonrası

Devlet Bahçeli’nin “Eve dön” çağırısına, bu satırların yazıldığı saate kadar, İYİ Parti kanadından iki cevap geldi.

Milletvekili Ümit Dikbayır, “Biz evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp evin yolunu kaybedenler düşünsün” dedi.

Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun cevabı ise “Bir ev hayalimiz var, ama Devlet Bey’in bahsettiği ev değil” şeklinde oldu.

Bence Bahçeli’nin Akşener’e “Eve dön” çağırısını basın aracılığıyla yapması hata.

Özel bir yerde ziyaret edip, ittifak adına bu davetini yapabilirdi.

Yapmadı, basın yolunu seçti, karşı tarafı da anında kemikleştirdi.

Şimdi Devlet Bahçeli bu işten nasıl sıyrılacak, merak ediyorum.

Eğer bugün yarın, hatta bu yazının çıkacağı gazete basılmadan önce, Bahçeli’den “Ben evine dön dedim, MHP’ye gel veya ittifaka katıl demedim” açıklamasını duyarsanız şaşırmayın.

Düğünlerde yemek yasağının anlamı ne?

Dün gazetemizde haberdi.

Kocaeli İl Hıfzıssıhha (sağlık koruma) Kurulu karar almış.

“Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda; su ve içecek dışında yemek ya da herhangi bir ikramda bulunulmayacak”mış.

Bu önlem neden?

Koronavirüs nedeniyle…

Tamam da, lokantalar açık mı?

Açık…

Sekiz on kişi grup halinde bir lokantaya gidip büyük bir masa etrafında yemek yiyebiliyor mu?

Yiyebiliyor…

Yiyebiliyorsa, düğünlerde yemek ikramı neden yasak?

Sonra, piknik alanlarının ve plajların halini görüyorsunuz.

Ne mesafe, ne maske, millet adeta kucağa!

Eğer düğünde yemek ikramını yasaklıyorsan, lokantaları, plajları ve diğer benzer yerleri de kapat.

Toplu ulaşımdaki yoğunluğu önleyebiliyor musun?

30 kişilik otobüste 70 kişi…

15 kişilik minibüste 40 kişi…

İl Sağlık Koruma Kurulu’nun kararına itiraz var.

Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği Başkanı Sadettin Acar, karara isyan etmekte haklı.

Tedbir kararları, adil olmalı.

Lokantalar açıkken, düğünlerde yemek ikramının yasaklanmasının anlamı yok.

Kurul, bu kararını gözden geçirmeli, işletmeleri mağdur etmemeli.