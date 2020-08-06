İnce’nin siyasi hamlesi…

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, aldığı oy oranıyla dikkatleri üzerine çekmişti. CHP, 41 yıl sonra en yüksek oyunu Muharrem İnce ile alarak büyük başarı elde etmişti.

Başarı elde etmesine karşı, sandıktan Erdoğan’ın çıkacağının anlaşılmasıyla birlikte birileri de, Muharrem İnce’ye operasyon için düğmeye basmıştı. Evet İnce seçimi kaybetmiş fakat %30’un üzerinde bir oy alarak rekor kırmıştı. Üstelik bu oy ittifak yapmadan alınmıştı. Kimse bu başarıyı konuşmuyordu bile. “1977 yılından beri rüyamızda bile göremeyeceğimiz oyu Muharrem İnce ile aldık” diyen olmadı. Birileri var gücüyle İnce’yi siyasi sahneden nasıl silmek isteriz bunun hesabına düştü. İnceye yapılan operasyon, kendi adayına sahip çıkıp yeniden motive etmek yerine adeta dışlayan bir anlayışın neden iktidar olamadığının da bir özetiydi aslında. CHP, iktidar olabilmek için gösteremediği başarıyı, ayak oyunlarında sağlayarak gösterdi. Partiyi ele geçiren oligarşik yapının kendisini istemediğini başından beri gören ve bilen Muharrem İnce’de son gelişmelerle birlikte partisinden ayrılma kararı aldı. CHP’de hiçbir geleceği kalmayan İnce’nin zaten başka da şansı kalmamıştı. Bana göre en doğru kararı verdi parti kuracağını açıkladı. Parti tutar mı, tutmaz mı bunu elbette zaman gösterecek. Ancak Muharrem İnce’nin bu hamlesinden en büyük yarayı Abdullah Gül’ün alacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki dönem için düşündüğü en güçlü siyasi aktörlerin başında Abdullah Gül geliyordu. CHP’nin daha doğrusu Kılıçdaroğlu’nun amacı Abdullah Gül ile seçimleri alarak yeniden parlementer sisteme geri dönmek. Parlementer sisteme dönelim de kimle seçimi alırsak alalım diye düşünen Kılıçdaroğlu’na inat, Gül ismine şiddetle karşı çıkacak partililer İnce ismi etrafında birleşecektir.

İktidarın değişmesini şiddetle savunanlar şu sıra Muharem İnce’ye baskı yaparak parti kurdurmamak için ellerinden geleni yapacaktır. Bunun için fetövari taktiklerle parti kurulumunu engelleyebilirler. Ak Parti’yi bölmeye başladıklarını düşündükleri bir ortamda, İnce’nin bu hamlesi elbette işlerine gelmeyecektir. Muharrem İnce, şayet parti kuracağım dedikten sonra bir bahaneyle vazgeçerse, siyaseten sonu gelmiş olacaktır. Sessiz sakin şekilde ilerleyen Muharrem İnce nasıl bir hamle yapacak dahası yaptığı hamleler siyaseten nasıl bir karşılık bulacak. Kamuoyu gibi ben de merakla bekliyorum…

Fatma Hanım ayaklarınız yere bassın biraz!

İzmit’in 3000 yıllık tarihi gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Doğu ve batıyı birleştiren kayıp şehir ‘Nikomedia’ İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sayesinde gün yüzüne çıkacakmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı bunu dile getirse tamam da İzmit Belediyesi’ne ne oluyor anlamış değilim. Zaten bakanlık da şu pandemi ve ekonomik sıkıntının olduğu dönemde böyle anlamsız adım atmaz. Maaşlar bile zor ödeniyorken kayıp şehri ortaya çıkartmak da nereden çıktı?

Sapanca gölünü kazalım, Karadenizle birleştirelim oradan Marmaraya bağlayalım gibi bir şey bu! Yahu şaka gibi! Şimdi vizyonsuzlukla suçlayanınız bile olur mu bilemem ama bu işler öyle haber başlıklarında yazıldığı gibi olmuyor. Yerin altını geçtim, yerin üstündeki yüz tane konutu bile yapamıyorsunuz! Görüneni yapmak, bilinmezleri ortaya çıkartmadan daha kolay değil mi? Evet kentsel dönüşüm kapsamında da olsa bir maliyeti var bu işin! O yüzden bakanlığa devredildi. Ciddi bir maliyeti olan bu projenin parasını nereden ve ne şekilde bulacaksınız! Ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu dönem, bu proje ile ortaya çıkmak, hiç akıllıca bir iş değil!