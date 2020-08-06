CHP’nin hastalığı Muharrem İnce ile bir kez daha depreşti

Yeri gelip yazdığımda, bazı CHP’liler “abartılı” buluyorlardı.

Ne abartısı?

Yazdığım o hastalık işte Muharrem İnce ile yine depreşti.

“Ben” hastalığı…

Ben, ben, ben!

“CHP’yi hep birlikte büyütelim” yok, benle büyürse büyüsün, ben yoksam büyümesin.

Partinin çıkarı değil, kişilerin çıkarı hep ön planda!

Bu hastalık sadece CHP’ye özgü değil.

CHP’nin diğer türevlerinde SHP ve DSP’de de aynı hastalık vardı.

Bu hastalık nedeniyle CHP, SHP ve DSP geçmişte kaç seçim kaybetti bir hatırlayın!

En ağırı da 1994 yerel seçimleriydi.

26 yıl önce bu 3’lü parti bazında “ben” hastalığına tutulunca, “milli görüş” zihniyeti geldi Türk siyasetine el koydu.

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi, bugün AKP’ye uzanan yolun taşları o tarihte döşenmeye başlandı.

1994 seçimlerinde neler olmuştu?

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde neler olduğunu anlatmadan önce, o tarihte merkez solda bulunan 3 partinin genel başkanlık koltuğunda kimler oturuyordu onu yazayım.

*CHP Genel Başkanı: Deniz Baykal

*SHP Genel Başkanı: Murat Karayalçın

*DSP Genel Başkanı: Bülent Ecevit

Üç parti bu genel başkanlarla seçime girdi ve “ibretlik” sonuçlar aldı.

Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi…

Sonuçlar şöyle:

*RP- Yüzde 25.19

*SHP- Yüzde 20.30

*DSP- Yüzde 12.38

*CHP- Yüzde 1.40

(Seçimlere ANAP, DYP ve MHP de girdi, ama konumuz dışında olduğundan bu partilerin oylarını vermiyorum)

Sonuç, Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan sadece yüzde 25.19 oyla seçimi kazandı.

Yani seçmenin sadece dörtte birinin oyunu alarak…

Merkez soldaki 3 parti o tarihte de “ben” hastalığına tutulduğundan göz göre göre seçimi kaybettiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Recep Tayyip Erdoğan’a teslim ettiler.

Oysa tek adayla girselerdi, yüzde 34 gibi oy oranıyla seçimi güle oynaya kazanacaklardı.

O seçimde SHP’nin adayı Zülfü Livaneli, DSP’nin adayı Necdet Özkan, CHP’nin adayı ise Ertuğrul Günay idi.

Gelelim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine…

Sonuçlar şöyle:

*RP-Yüzde 27.3

*SHP- Yüzde26.8

*DSP- Yüzde 7.7

*CHP- Yüzde 2.1

Ve Ankara’da da seçim, salt merkez soldaki “ben” hastalığı nedeniyle, Refah Partisi adayı Melih Gökçek’e hediye edildi.

Refah Partisi’nin sadece bir puan gerisindeki SHP’nin başkan adayı Korel Göymen’di.

O tarihte SHP, CHP ve DSP genel başkanlarının hastalıklı tutumları, pek çok seçimi kaybetmelerine neden oldu, ben sadece ikisini verdim.

Şimdi gelelim bugüne

“Muharrem İnce” olayı…

Henüz “Ben yeni bir parti kuracağım” demedi.

Gördüğüm kadarıyla kendini konuşturuyor, bu yöntemle kendini “gündemde tutmaya”, “diri tutmaya” çalışıyor.

“Kurultayda sıradanlaştırılmasının” intikamını alıyor.

“Beni unutturamazsınız” demeye getiriyor.

Muharrem İnce, kurultayda kendisine karşı takınılan tavır konusunda haklı!

“Cumhurbaşkanı adayı” olan ve partisinden daha yüksek oy alan Muharrem İnce, kurultayda, “sıradan delege” muamelesi görmemeliydi.

Kendisine özel bir statü verilebilirdi.

Düşünülmedi, yapılmadı…

Büyük hata!

Ama salt bu nedenle de parti kurulmaz ki!

Ben Muharrem İnce’nin “yeni bir parti kurmak” amacında olduğunu sanmıyorum.

Haa, kurabilir, demokratik haktır.

Nasıl Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partilerinden ayrılıp parti kurdularsa, Muharrem İnce de kurabilir.

Çıkar yola mücadele eder.

Sonuç ne olur, merkez soldan ne koparır, bugünden kestirmek zor.

Ama şunu söyleyeyim…

Eğer Muharrem İnce yeni bir parti kurmaya kalkarsa, eğer eski genel başkanlar ve eski genel sekreterler bunu önleyemezlerse, CHP’nin yeni bir “1994 vakası” yaşama olasılığı var.

CHP, bu hastalığını mutlaka tedavi etmeli!